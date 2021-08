NFL Preseason Week 2 Previews, Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 1

Woche 2 der Preseason beginnt mit den New England Patriots und Philadelphia Eagles und der Fortsetzung des Quarterback-Duells zwischen Cam Newton und Mac Jones. In der Nacht zum Samstag dann Kyler Murray in den Spielbetrieb ein.

NFL: Preseason Week 1 Previews

Philadelphia Eagles (0-1) - New England Patriots (1-0) (Fr., 1.30 Uhr)

Beide Teams hielten unter der Woche gemeinsame Trainingseinheiten ab, sollten sich zum Spiel also bestens kennen.

Bei den Patriots steht neben dem weiter andauernden Duell zwischen Cam Newton und Mac Jones um den Starting-QB-Job vor allem Tight End Devin Asiasi im Vordergrund. Er ist als einziger der zahlreichen Pats-Tight-Ends fit und kann sich daher gegen die Eagles beweisen. Er spielt wohl schon um seine Zukunft im Team nach einer verkorksten Rookie-Saison.

Bei den Eagles beeindruckte in den Trainings Wide Receiver Jalen Reagor, der Cornerback Michael Jackson "gemossed" hat. Wiederholt er dies im Spiel? Zudem trainierte Rookie DeVonta Smith erstmals nach längerer Verletzungspause - für einen Einsatz reicht es aber wohl noch nicht.

© getty Cam Newton steht vor dem zweiten Preseason-Spiel der Patriots schon gehörig unter Druck.

Washington Football Team (0-1) - Cincinnati Bengals (1-0) (Sa., 2 Uhr)

Die große Frage bei den Bengals ist, ob Quarterback Joe Burrow endlich sein Comeback feiert. Im Training ist er schon voll dabei, saß jedoch in der Vorwoche gegen Tampa Bay draußen. Sollte er dieses Mal spielen, würde sich ein Kreis schließen, denn ausgerechnet gegen Washington riss er sich im Vorjahr das Kreuzband.

Arizona Cardinals (1-0) - Kansas City Chiefs (1-0) (Sa., 2 Uhr live auf DAZN)

Bei den Cardinals saß QB Kyler Murray in der Vorwoche komplett draußen, was angesichts der neuen Waffen in seiner Offense etwas überraschte. Daher ist davon auszugehen, dass er in der zweiten Woche zumindest mal in der ersten Hälfte das Spielfeld sehen wird.

Patrick Mahomes wiederum ist nach seiner Zehenoperation in der Offseason zurück und spielte eine Angriffsserie im ersten Spiel gegen San Francisco. Das ist für Head Coach Andy Reid durchaus üblich. Gemäß seiner Gewohnheiten dürften wir damit in dieser Partie deutlich mehr von Mahomes und der Starting-Offense sehen.

Chicago Bears (1-0) - Buffalo Bills (1-0) (Sa., 19 Uhr)

Andy Dalton hat eine klare Botschaft für alle: "Justin Fields wird eine großartige Karriere haben, aber jetzt ist meine Zeit gekommen." Gespannt sein darf man, ob die Red Rifle diesen Worten auch Taten folgen lässt. Oder brilliert Fields auch im zweiten Spiel und sammelt wie in der Vorwoche schlagkräftige Argumente für sich?

Bei den Bills wiederum dürfte Ex-Bear Mitchell Trubisky den Großteil der Snaps bekommen, Josh Allen wird eher geschont in dieser Begegnung.

Green Bay Packers (0-1) - New York Jets (1-0) (Sa., 22.25 Uhr)