NFL: Das sind die größten Storylines in der Preseason 2021

Die Preseason steht direkt vor der Tür! In der Nacht auf Freitag treffen die Dallas Cowboys und Pittsburgh Steelers im Hall of Fame Game aufeinander, in der Woche darauf starten dann alle Teams in die Vorbereitungsspiele. Wer setzt sich als Quarterback bei den Saints durch? Wer wird der dritte Receiver für Patrick Mahomes? Und was passiert mit Trey Lance? Wir blicken auf die wichtigsten Preseason-Storylines 2021.

Jameis Winston vs. Taysom Hill

Die Camp-Battles der zahlreichen hochtalentierten Rookie-Quarterbacks dominieren die Schlagzeilen, das womöglich spannendste Duell findet allerdings zwischen zwei Veteranen in New Orleans statt. Head Coach Sean Payton wollte sich bislang nicht auf einen Favoriten im Rennen um den Starterposten festlegen. Hat Payton tatsächlich noch keinen Starter im Auge, wird die Preseason definitiv über den neuen Signal Caller bei den Saints mitentscheiden.

Das Duell zwischen Winston und Hill ist zudem mehr als "nur" das Duell zweier Low-End-Starter, es ist auch ein Zweikampf zweier völlig unterschiedlicher Spielstile und Philosophien. Setzt sich Winston gegen Hill durch, wird die Offense in Woche eins deutlich anders aussehen, als wenn Hill die Saints als Starter aufs Feld führen wird, so viel ist klar. Sowohl Winston als auch Hill haben zudem nach wie vor Fürsprecher, die in ihnen durchaus das Potenzial zu einem guten Starting Quarterback sehen.

Winston wird im Training und in den Preseason-Spielen zeigen müssen, dass er Paytons Offense innerhalb der Struktur umsetzen und seine teils haarsträubenden Fehler aus der Vergangenheit reduzieren kann. Hill wiederum muss beweisen, dass er mehr als eine athletische Allzweckwaffe ist und auch als Down-to-Down-Passer erfolgreich sein kann. Möglich, dass die Verletzungssorgen im Receiving Corps der Saints ein Vorteil für Hill, der eine Run-First-Offense umsetzen kann, sind. Wird er diesen durch gute Vorstellungen in der Preseason nutzen können?

Wie weit ist Kyle Pitts?

Kyle Pitts wurde im Draft bereits an vierter Stelle ausgewählt, er war der erste Nicht-Quarterback, der vom Board ging. Und doch gehen Pitts' Vorschusslorbeeren noch deutlich über diesen Status als eines der größten Talente der diesjährigen Draft-Klasse hinaus: Pitts gilt für viele Beobachter als "Einhorn", ein Talent, das es nur einmal in einer Generation gibt, als vielleicht talentiertestes Tight-End-Prospect aller Zeiten und womöglich sofort als einer der besten Tight Ends der NFL.

Es sind teilweise Superlative, denen Pitts in seiner Rookie-Saison kaum gerecht werden kann - zumal Tight Ends als Rookies fast nie sofort dominieren können. T.J. Hockenson, 2019 auch als großes Tight-End-Talent gefeiert, blieb als Rookie unter 400 Receiving Yards, auch George Kittle benötigte ein Jahr, um in den Kreis der besten Spieler auf seiner Position vorstoßen zu können. Selbst Rob Gronkowski, der vielleicht beste Tight End aller Zeiten, war als Rookie vor allem eine Red-Zone-Waffe. Travis Kelce verpasste seine Rookie-Saison verletzungsbedingt nahezu komplett.

Ist es also realistisch, dass Pitts in seiner ersten NFL-Saison gleich dominieren wird? Die Gelegenheit dazu dürfte bei den Falcons nach dem Abgang von Julio Jones gegeben sein. Tight Ends nehmen in der Offense des neuen Head Coaches Arthur Smith zudem eine prominente Rolle ein. Doch ist Pitts tatsächlich schon so weit? Die Preseason wird erste Antworten auf diese Frage liefern können.

Kann Jacob Eason für die Colts starten?

Verletzungen sind leider Jahr für Jahr ein zentraler Bestandteil der Saisonvorbereitung in der NFL: Besonders hart erwischt hat es 2021 die Indianapolis Colts. Carson Wentz musste sich einer Fußoperation unterziehen und wird dem Team zufolge fünf bis zwölf Wochen ausfallen. Das bedeutet: Wentz könnte bereits zum Saisonstart zurückkehren oder aber die erste Hälfte der Spielzeit verpassen.

Für die Colts ist dies ein Albtraum-Szenario. Wentz sollte unter Frank Reich zu seiner einstigen Form zurückfinden und das Team somit zumindest im erweiterten Contender-Kreis bleiben. Mit Jacob Eason als Starter scheinen diese Ziele plötzlich in weite Ferne gerückt.

Eason ist noch eine große Unbekannte. Bislang kam der Viertrundenpick aus dem Jahr 2020 noch nicht in der NFL zum Einsatz. Der 23-Jährige verfügt über eine absolute Kanone als Arm - doch was noch? Eason kam mit enormen Fragezeichen in puncto Accuracy und Reads zu den Profis. Welche Fortschritte konnte er während des letzten Jahres machen?

Eason wird in der Preseason überzeugen müssen. Vorerst ist er als Starter während Wentz' Abwesenheit gesetzt. Wackelt er jedoch bereits in der Saisonvorbereitung, könnte ein Trade für Nick Foles doch wieder näher rücken.

Wer wird der dritte Receiver in der Chiefs-Offense?

Die Offense der Chiefs war über die vergangenen Jahre über weite Strecken das Nonplusultra in der NFL. Patrick Mahomes ist der wohl beste Quarterback der Liga, Travis Kelce der wohl beste Tight End, Tyreek Hill zudem einer der absoluten Top-Receiver. In der Spitze war kein Team über die letzten Jahre auch nur annähernd so stark aufgestellt wie Kansas City.

Allerdings: Hinter dem herausragenden Duo aus Kelce und Hill werden die Optionen in der Offense dünn. Dieses Problem wurde bereits im Vorjahr mehrfach deutlich, wenn sich Defenses besonders stark auf Kelce und Hill konzentrierten. Mit Sammy Watkins verließ die drittbeste Receiving-Option das Team nun in der Offseason. Wer kann diese Lücke füllen und Kelce und Hill entlasten?

Mecole Hardman, Zeitrundenpick im Jahr 2019, sollte eigentlich genau dieser jemand sein. Bislang präsentierte sich der Speedster jedoch sehr inkonstant. Somit kommen auch Demarcus Robinson, Rookie Cornell Powell sowie Byron Pringle für die Rolle der Nummer drei in der Offense in Frage. Welcher der Spieler darf in der Preseason mit den Startern spielen? Und wer kann in den Vorbereitungsspielen Plays machen? Die Antwort auf diese Fragen könnte weitreichende Auswirkungen für die Offense der Chiefs 2021 haben.