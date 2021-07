NFL: Corona-Alarm bei den Ravens - Lamar Jackson positiv getestet

Star-Quarterback Lamar Jackson von den Baltimore Ravens ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Mindestens zehn Tage werden die Spieler in Quarantäne verbringen müssen. Damit könnten die Baltimore-Spieler frühestens eine Woche vor dem ersten Preseason-Spiel gegen die New Orleans Saints (14. August) wieder zum Team stoßen. Jackson war bereits in der vergangenen Saison positiv auf Corona getestet worden und hatte ein Spiel verpasst.

In der NFL herrscht derzeit eine Impfdebatte. Die Liga hatte vergangenen Woche die Klubs darüber informiert, dass ein Corona-Ausbruch unter nicht geimpften Spielern eines Teams bei einem Spielausfall zu einer Niederlage führen würde, falls die Begegnung nicht nachgeholt werden kann. Damit soll sichergestellt werden, dass die am 9. September beginnende Saison innerhalb des geplanten Zeitraums beendet werden kann.

Laut Angaben von Ravens-Headcoach Harbaugh seien 90 Prozent des Teams gegen das Coronavirus geimpft. In der vergangenen Woche hatte NFL-Commissioner Roger Goodell mitgeteilt, dass insgesamt 75 Prozent der Spieler geimpft seien.