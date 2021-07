NFL: Liga kündigt Sanktionen für Corona-Ausbrüche ungeimpfter Personen an

Die NFL hat die 32 Teams über mögliche Sanktionen im Fall eines Corona-Ausbruchs unter nicht geimpften Spielern oder Betreuern informiert. Schlimmstenfalls wird dem betroffenen Team eine Niederlage angerechnet.

Bereits im Juni hatte die NFL weitreichende Einschränkungen für nicht geimpfte Spieler verkündet. Nun ging die Liga noch einen Schritt weiter und informierte die Teams über mögliche Konsequenzen für den Fall, dass ein Spiel aufgrund eines Corona-Ausbruchs unter nicht geimpften Spielern oder Betreuern abgesagt und nicht nachgeholt werden kann.

Das Team, in dem ein Ausbruch passiert, kassiert eine Niederlage am grünen Tisch. Zudem müsste das verantwortliche Team für finanzielle Einbußen, die aus der Absage resultieren, aufkommen. Darüber hinaus drohen jenem Team weitere Strafen durch den Commissioner.

Derweil stellte die Liga klar, dass es nicht vorgesehen sei, die auf nun 18 Wochen angelegte Regular Season (17 Spiele) um eine Woche zu verlängern. Das heißt, die 272 Saisonspiele müssen innerhalb des vorgegebenen Spielplans absolviert werden oder ausfallen. "Jeder Klub ist dazu verpflichtet (...), sein Team zur festgelegten Zeit und am festgelegten Ort spielbereit zu haben. Eine Verfehlung dessen wird als der Liga gegenüber schädliches Verhalten betrachtet. Es gibt kein Recht auf eine Verschiebung eines Spiels", heißt es in einem Memo an die Teams.

Kommt es zu einer Spielabsage wegen Corona, werden darüber hinaus die Spieler beider Teams für die ausgefallene Spielwoche nicht bezahlt.

Die Maßnahmen sind ein klares Druckmittel für Spieler, die kurz vorm Start des Training Camps immer noch nicht geimpft sind. Erst Anfang der Woche hieß es, dass mehr als 78 Prozent aller Spieler mindestens eine Impfung bekommen haben. Zudem haben 14 Teams mindestens 85 Prozent ihrer Spieler geimpft.