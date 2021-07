NFL Starter-Serie: Buccaneers, Panthers, Saints, Falcons - die NFC South

Letztes Jahr beendeten die Tampa Bay Buccaneers die Regular Season nur auf Platz 2 in der eigenen Division - in die kommende Saison gehen sie als klarer Favorit. Denn während bei den Saints die Brees-Nachfolge noch offen ist, haben die Panthers neben dem Sam-Darnold-Projekt auch Fragezeichen in der Offensive Line. Und steuern die Falcons aufs Mittelmaß zu? Den Auftakt in die jährliche SPOX-Starter-Serie macht die NFC South mit dem Titelverteidiger.

Umbruch - und dann doch nicht so richtig: Das ist die unvollständige Überschrift über einer unvollständigen Falcons-Offseason. Ein neuer Trainerstab, ein neuer GM, Julio Jones ist weg; doch den kompletten Cut unter anderem mit einem neuen Quarterback wählte man dann doch nicht.

So geht Atlanta mit der Prognose "Mittelmaß" in die Saison. Die Offense unter dem neuen Head Coach Arthur Smith dürfte zu gut sein, um abermals derart hoch im Draft zu picken. Gleichzeitig fehlt auf beiden Seiten des Balls vermutlich zu viel, um wirklich Richtung Playoffs zu gehen. Die Falcons sind inmitten eines soften Umbruchs, und der Kader spiegelt das wider.

Atlanta Falcons: Starter-Projection Offense

Position Spieler Position Spieler Quarterback: Matt Ryan Left Tackle: Jake Matthews Running Back: Mike Davis Left Guard: Jaylen Mayfield Wide Receiver: Calvin Ridley Center: Matt Hennessy Wide Receiver: Russel Gage Right Guard: Chris Lindstrom Tight End Hayden Hurst Right Tackle: Kaleb McGary Tight End: Kyle Pitts

Atlanta Falcons: Starter-Projection Defense

Position Spieler Position Spieler Edge: Dante Fowler Jr. Cornerback: A.J. Terrell Defensive Tackle: Grady Jarrett Cornerback: Fabian Moreau Defensive Tackle: Marlon Davidson Slot-Cornerback: Isaiah Oliver Edge: Steven Means Safety: Richie Grant Linebacker: Deion Jones Safety: Duron Harmon Linebacker: Foyesade Oluokun

Falcons-Kader: Stärken, Schwächen und Beobachtungen

In der Offensive Line ist Left Guard das große Fragezeichen. Matt Hennessy dürfte den nach San Francisco abgewanderten Alex Mack auf Center ersetzen, zu seiner linken Seite könnte Rookie Jaylen Mayfield den Startplatz erobern. Alternativ stünden Spieler wie Willie Wright und Matt Gono zur Verfügung, Letzterer hat in der vergangenen Saison bereits einige Spiele auf Tackle absolviert und auch eine Partie auf Left Guard bestritten.

Das Backfield dahinter dürfte Mike Davis gehören, der letztes Jahr als anfänglicher Notnagel in Carolina überzeugte und der klare Starter sein dürfte. Mögliche Alternative sind Packages für Cordarrelle Patterson, der letztes Jahr schon in Chicago aus 4-Receiver-Sets wie ein klassischer Running Back aufgeboten wurde. Dass die Falcons hier nicht mehr investiert haben, ist durchaus überraschend - vielleicht aber auch ein Hinweis darauf, dass Arthur Smith im Vergleich zu den Titans und Derrick Henry nicht ganz so intensiv auf das Run Game setzen wird.

Die Falcons spielten letztes Jahr 15 Prozent ihrer Snaps aus 12-Personnel (ein Running Back, zwei Tight Ends, zwei Wide Receiver) - die Titans führten die Liga in dieser Hinsicht an (35 Prozent). Wie in den Starter-Prognosen zu sehen, liegt die Vermutung nahe, dass Arthur Smith seine Herangehensweise aus Tennessee mitbringt: Ohne Julio Jones fehlt Atlanta ohnehin der zusätzliche klare Starting-Receiver, dafür hat man mit Hayden Hurst und Rookie Kyle Pitts zwei gute Tight Ends. Insbesondere Pitts könnte eine brandgefährliche Waffe in der Offense werden, auch schon als Rookie.