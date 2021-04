Julian Edelman in die Hall of Fame? Das Pro und Contra

Nach dem Karriereende von Julian Edelman erhitzt eine Frage die Gemüter: Gehört der Star-Receiver der New England Patriots in die Hall of Fame? Oder ist die Diskussion kompletter Quatsch? Das Pro und Contra.

Julian Edelman ist ein Winner, der in die Hall of Fame gehört!

Von Marcus Blumberg

Sicherlich ist Julian Edelman kein klassischer Fall für die Hall of Fame. Seine Zahlen in der Regular Season geben das nicht unbedingt her. Doch woran messen wir denn Spieler vor allem? An Playoff-Erfolgen und Super-Bowl-Ringen! Und warum sollte Letzteres nur für Quarterbacks gelten im ultimativen Teamsport?

Edelmans Kumpel Tom Brady hatten viele schon nach dessen drittem Ring im Jahr 2005 als sicheren Hall-of-Famer auf dem Zettel. Und erst danach legte er auch in der Regular Season Zahlen in astronomischer Höhe auf.

Edelman direkt hinter Rice in den Playoffs

Bei Edelman sollte die Diskussion über seine Canton-Tauglichkeit dementsprechend ähnlich aussehen. Edelman ist nach dem vielleicht größten NFL-Spieler überhaupt, Jerry Rice, der zweitbeste Receiver überhaupt, was Playoff-Receptions und Receiving-Yards in der Postseason angeht.

Darüber hinaus spielte er eine tragende Rolle in den drei Super Bowls, die er gewann. In Super Bowl 49 gegen die Seahawks fing er unter anderem den Touchdown zum Sieg, in Super Bowl 51 schaffte er den wohl denkwürdigsten Catch in der jüngeren Super-Bowl-Vergangenheit und hielt sein Team damit im Spiel auf dem Weg zum sagenhaften 25-Punkte-Comeback. Und in Super Bowl 53 krönte er sich zum MVP des Spiels.

Edelman prägte die längste Dynasty der NFL

Wem das nicht reicht, dem sei gesagt, dass Edelman sicherlich auch der bedeutendste Wide Receiver der Patriots in der zweiten Hälfte der längsten Dynasty der NFL-Geschichte in den 2010er Jahren war. Ohne ihn wären die zahlreichen Erfolge und Rekorde wohl nicht möglich gewesen.

Unterm Strich sollte dieses Resümee reichen, um Edelman eines Tages in der Hall of Fame anzutreffen, schließlich spielt man hauptsächlich, um zu gewinnen. Und Edelman tat alles dafür.

Julian Edelman: Playoff-Statistiken