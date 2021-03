NFL - Free Agency: Start, Termine, beste Spieler

Am Montag beginnt in der NFL das neue Ligajahr, Free Agents können bei neuen Teams unterschreiben. Wir liefern Euch alle Infos zu der vielleicht wichtigsten Phase der NFL-Offseason.

NFL - Free Agency: Wann geht's los?

Das Ligajahr 2021 beginnt am Mittwoch, also dem 17. März 2021. Um exakt 22.00 Uhr deutscher Zeit vollzieht die NFL dann den Wechsel von der abgelaufenen in die neue Saison.

Ab diesem Zeitpunkt können Spieler offiziell unter Vertrag genommen werden und die Einigung mit dem Spieler offiziell verkündet werden. Auch Trades können erst ab 22.00 Uhr am Mittwoch von den Teams bestätigt werden.

Tatsächlich beginnt die Free Agency in der Praxis allerdings schon früher. Nämlich mit der so genannten Legal Tampering Period. Diese Phase der Offseason beginnt am 15. März, also am kommenden Montag.

Die Legal Tampering Period erlaubt es Teams und Spielern offiziell in Kontakt zueinander zu treten und Vertragsverhandlungen zu führen. Für gewöhnlich einigen sich zahlreiche Teams und Spieler bereits in dieser Phase auf einen Vertrag - auch wenn die Unterschrift sowie die offizielle Verkündung erst ab dem 17. März um 22.00 Uhr erfolgen dürfen.

© getty Allen Robinson bleibt über den Franchise Tag zumindest vorerst in Chicago.

NFL - Free Agency: Wer sind die besten Spieler auf dem Markt?

Wie in nahezu jedem Jahr werden auch in diesem Jahr zahlreiche hochkarätige Spieler Free Agents. Superstars wie Dallas' Dak Prescott oder Chicagos Allen Robinson wurden zwar per Franchise Tag gehalten (siehe unten), dennoch gibt es nach wie vor einige Top-Spieler auf dem freien Markt.

Einer dieser Spieler ist Kenny Golladay. Nach den Franchise Tags für Robinson und Chris Godwin führt der Lions-Star eine gute Receiver-Gruppe (JuJu Smith-Schuster, Corey Davis, Will Fuller) in der Free Agency an.

Ein weiterer Spieler, der auf einen sehr hohen Zahltag hoffen kann, ist Trent Williams, der in der letzten Saison noch für die San Francisco 49ers aktiv war. Der Offensive Tackle könnte zum bestbezahlten Spieler auf seiner Position aufsteigen.

Weitere große Namen in der Free Agency sind zum Beispiel Shaquil Barrett (Tampa Bay Buccaneers), Hunter Henry (Los Angeles Chargers), Richard Sherman (San Francisco 49ers) und Aaron Jones (Green Bay Packers). Hier seht Ihr einen Überblick über die wichtigsten Free Agents.

NFL - Free Agency: Die wichtigsten Free Agents

Name Position Ex-Team Kenny Golladay Wide Receiver Detroit Lions Trent Williams Offensive Tackle San Francisco 49ers Shaquil Barrett Edge Defender Tampa Bay Buccaneers Hunter Henry Tight End Los Angeles Chargers Richard Sherman Cornerback San Francisco 49ers Aaron Jones Running Back Green Bay Packers Joe Thuney Guard New England Patriots Ryan Fitzpatrick Quarterback Miami Dolphins Anthony Harris Safety Minnesota Vikings Jameis Winston Quarterback New Orleans Saints Will Fuller Wide Receiver Houston Texans Corey Linsley Center Green Bay Packers John Johnson Safety Los Angeles Rams

NFL - Free Agency: Welche Spieler erhielten den Franchise Tag?

Wie bereits angesprochen wurden Spieler wie Prescott und Robinson trotz auslaufender Verträge letztlich doch keine Free Agents. Der Grund dafür ist der Franchise Tag.

Der Franchise Tag erlaubt es Teams einen Spieler mit einem auslaufenden Vertrag für ein weiteres Jahr an das eigene Team zu binden. Als Gehalt erhält der Spieler entweder den Durchschnitt der Top-5-Gehälter auf seiner Position oder 120 Prozent seines Gehalts im Vorjahr - je nachdem, welche Summe höher ist.

2021 wurden neben Prescott, der den Tag erhielt, jedoch einen langfristigen neuen Vertrag unterschreiben wird, neun Spieler mit dem Franchise Tag gehalten. Hier seht Ihr die Übersicht: