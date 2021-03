NFL: J.J. Watt unterschreibt bei den Arizona Cardinals

J.J. Watt hat ein neues Team gefunden: Der Pass-Rusher schließt sich den Arizona Cardinals an, das bestätigte Watt in den sozialen Medien selbst.

Laut Adam Schefter von ESPN soll Watt bei den Cardinals einen Zweijahresvertrag über 31 Millionen Dollar unterschreiben. 23 Millionen Dollar sollen garantiert sein.

Damit staubt Watt im Herbst seiner Karriere nochmal einen hochdotierten Vertrag ab. Bei den Cardinals könnte der 31-Jährige mit Quarterback Kyler Murray in den kommenden Jahren um die Playoffs und womöglich sogar den Super Bowl mitspielen.

Watt war im Februar von den Texans entlassen worden. Der Superstar hatte zuvor um seine eigene Freistellung gebeten, um sich sein neues Team selbst aussuchen zu können.

Watt wurde in seiner Karriere dreimal zum Defensive Player of the Year gewählt, er war zudem fünfmal All-Pro und fünfmal im Pro Bowl. In seiner Karriere verzeichnete er bislang 101 Sacks.