NFL: Denver Broncos halten an Edge Rusher Von Miller fest

Die Denver Broncos halten an Edge Rusher Von Miller fest. Durch eine Team-Option bleibt der Spieler noch mindestens bis Saisonende 2021 in Colorado.

Miller wird somit 18 Millionen Dollar in der kommenden Spielzeit verdienen. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Zuvor waren Verhandlungen, den Cap-Hit von 22,125 Millionen Dollar zu senken, gescheitert.

Miller geht somit in das letzte Vertragsjahr eines Sechsjahresvertrags in Höhe von 114,5 Millionen Dollar, den er 2016 unterschrieben hatte.

Miller hatte die Saison 2020 aufgrund einer im Training Camp erlittenen Knöchelverletzung komplett verpasst. Es wird jedoch erwartet, dass der 31-Jährige zum Start der neuen Saison wieder fit sein wird.

Miller war der zweite Pick insgesamt der Broncos im Draft 2011 und wurde achtmal in den Pro Bowl gewählt, dazu dreimal ins All-Pro First Team. Er war der Defensive Rookie of the Year 2011 und führte die Broncos nach der Saison 2015 als Super Bowl MVP zum Titel in Super Bowl 50 über die Carolina Panthers.