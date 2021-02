Super Bowl, Sieger: Alle Gewinner der Vince-Lombardi-Trophy

Am kommenden Sonntag stehen sich die Tampa Bay Bucaneers und die Kansas City Chiefs im Super Bowl LV gegenüber. Welche Teams schon einmal die Vince-Lombardi-Trophy gewannen, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Super Bowl: Alle Gewinner der Vince-Lombardi-Trophy

Von 1967 bis 1970 wurde der Titel zwischen dem besten AFL- und dem besten NFL-Team ausgespielt, danach schlossen sich beide Ligen zusammen und der Super Bowl wurde zwischen den beiden bis heute bestehenden Conferences ausgespielt. Offiziell hieß das Endspiel übrigens erst ab 1969 "Super Bowl".

AFL-NFL Championships:

Nr. Datum Sieger Verlierer Ergebnis Siegende Liga Stadion MVP I 15. Januar 1967 Green Bay Packers Kansas City Chiefs 35:10 NFL Los Angeles Memorial Coliseum Bart Starr II 14. Januar 1968 Green Bay Packers Oakland Raiders 33:14 NFL Orange Bowl Stadium Bart Starr (2) III 12. Januar 1969 New York Jets Baltimore Colts 16:7 AFL Orange Bowl Stadium Joe Namath IV 11. Januar 1970 Kansas City Chiefs Minnesota Vikings 23:7 AFL Tulane Stadium Len Dawson

NFL Championships:

Nr. Datum Sieger Verlierer Ergebnis Siegende Conference Stadion MVP V 17. Januar 1971 Baltimore Colts Dallas Cowboys 16:13 AFC Orange Bowl Stadium Chuck Howley VI 16. Januar 1972 Dallas Cowboys Miami Dolphins 24:3 NFC Tulane Stadium Roger Staubach VII 14. Januar 1973 Miami Dolphins Washington Redskins 14:7 AFC Los Angeles Memorial Coliseum Jake Scott VIII 13. Januar 1974 Miami Dolphins Minnesota Vikings 24:7 AFC Rice Stadium Larry Csonka IX 12. Januar 1975 Pittsburgh Steelers Minnesota Vikings 16:6 AFC Tulane Stadium Franco Harris X 18. Januar 1976 Pittsburgh Steelers Dallas Cowboys 21:17 AFC Orange Bowl Stadium Lynn Swann XI 9. Januar 1977 Oakland Raiders Minnesota Vikings 32:14 AFC Rose Bowl Fred Biletnikoff XII 15. Januar 1978 Dallas Cowboys Denver Broncos 27:10 NFC Louisiana Superdome Harvey Martin Randy White XIII 21. Januar 1979 Pittsburgh Steelers Dallas Cowboys 35:31 AFC Orange Bowl Stadium Terry Bradshaw XIV 20. Januar 1980 Pittsburgh Steelers Los Angeles Rams 31:19 AFC Rose Bowl Terry Bradshaw (2) XV 25. Januar 1981 Oakland Raiders Philadelphia Eagles 27:10 AFC Louisiana Superdome Jim Plunkett XVI 24. Januar 1982 San Francisco 49ers Cincinnati Bengals 26:21 NFC Pontiac Silverdome Joe Montana XVII 30. Januar 1983 Washington Redskins Miami Dolphins 27:17 NFC Rose Bowl John Riggins XVIII 22. Januar 1984 Los Angeles Raiders Washington Redskins 38:9 AFC Tampa Stadium Marcus Allen XIX 20. Januar 1985 San Francisco 49ers Miami Dolphins 38:16 NFC Stanford Stadium Joe Montana (2) XX 26. Januar 1986 Chicago Bears New England Patriots 46:10 NFC Louisiana Superdome Richard Dent XXI 25. Januar 1987 New York Giants Denver Broncos 39:20 NFC Rose Bowl Phil Simms XXII 31. Januar 1988 Washington Redskins Denver Broncos 42:10 NFC Jack Murphy Stadium Doug Williams XXIII 22. Januar 1989 San Francisco 49ers Cincinnati Bengals 20:16 NFC Joe Robbie Stadium Jerry Rice XXIV 28. Januar 1990 San Francisco 49ers Denver Broncos 55:10 NFC Louisiana Superdome Joe Montana (3) XXV 27. Januar 1991 New York Giants Buffalo Bills 20:19 NFC Tampa Stadium Ottis Anderson XXVI 26. Januar 1992 Washington Redskins Buffalo Bills 37:24 NFC Metrodome Mark Rypien XXVII 31. Januar 1993 Dallas Cowboys Buffalo Bills 52:17 NFC Rose Bowl Troy Aikman XXVIII 30. Januar 1994 Dallas Cowboys Buffalo Bills 30:13 NFC Georgia Dome Emmitt Smith XXIX 29. Januar 1995 San Francisco 49ers San Diego Chargers 49:26 NFC Joe Robbie Stadium Steve Young XXX 28. Januar 1996 Dallas Cowboys Pittsburgh Steelers 27:17 NFC Sun Devil Stadium Larry Brown XXXI 26. Januar 1997 Green Bay Packers New England Patriots 35:21 NFC Louisiana Superdome Desmond Howard XXXII 25. Januar 1998 Denver Broncos Green Bay Packers 31:24 AFC Qualcomm Stadium Terrell Davis XXXIII 31. Januar 1999 Denver Broncos Atlanta Falcons 34:19 AFC Pro Player Stadium John Elway XXXIV 30. Januar 2000 St. Louis Rams Tennessee Titans 23:16 NFC Georgia Dome Kurt Warner XXXV 28. Januar 2001 Baltimore Ravens New York Giants 34:7 AFC Raymond James Stadium Ray Lewis XXXVI 3. Februar 2002 New England Patriots St. Louis Rams 20:17 AFC Louisiana Superdome Tom Brady XXXVII 26. Januar 2003 Tampa Bay Buccaneers Oakland Raiders 48:21 NFC Qualcomm Stadium Dexter Jackson XXXVIII 1. Februar 2004 New England Patriots Carolina Panthers 32:29 AFC Reliant Stadium Tom Brady (2) XXXIX 6. Februar 2005 New England Patriots Philadelphia Eagles 24:21 AFC ALLTEL Stadium Deion Branch XL 5. Februar 2006 Pittsburgh Steelers Seattle Seahawks 21:10 AFC Ford Field Hines Ward XLI 4. Februar 2007 Indianapolis Colts Chicago Bears 29:17 AFC Dolphin Stadium Peyton Manning XLII 3. Februar 2008 New York Giants New England Patriots 17:14 NFC University of Phoenix Stadium Eli Manning XLIII 1. Februar 2009 Pittsburgh Steelers Arizona Cardinals 27:23 AFC Raymond James Stadium Santonio Holmes XLIV 7. Februar 2010 New Orleans Saints Indianapolis Colts 31:17 NFC Dolphin Stadium Drew Brees XLV 6. Februar 2011 Green Bay Packers Pittsburgh Steelers 31:25 NFC Cowboys Stadium Aaron Rodgers XLVI 5. Februar 2012 New York Giants New England Patriots 21:17 NFC Lucas Oil Stadium Eli Manning (2) XLVII 3. Februar 2013 Baltimore Ravens San Francisco 49ers 34:31 AFC Mercedes-Benz Superdome Joe Flacco XLVIII 2. Februar 2014 Seattle Seahawks Denver Broncos 43:8 NFC MetLife Stadium Malcolm Smith XLIX 1. Februar 2015 New England Patriots Seattle Seahawks 28:24 AFC University of Phoenix Stadium Tom Brady (3) 50 7. Februar 2016 Denver Broncos Carolina Panthers 24:10 AFC Levi's Stadium Von Miller LI 5. Februar 2017 New England Patriots Atlanta Falcons 34:28 OT AFC NRG Stadium Tom Brady (4) LII 4. Februar 2018 Philadelphia Eagles New England Patriots 41:33 NFC U.S. Bank Stadium Nick Foles LIII 3. Februar 2019 New England Patriots Los Angeles Rams 13:3 AFC Mercedes-Benz Stadium Julian Edelman LIV 2. Februar 2020 Kansas City Chiefs San Francisco 49ers 31:20 AFC Hard Rock Stadium Patrick Mahomes

NFL: So schlugen sich Titelverteidiger im Super Bowl © getty 1/24 Nur sehr selten gelingt es Super-Bowl-Siegern, ihren Titel zu verteidigen - noch seltener aber erreichen Teams nach einem Titel auch im folgenden Jahr überhaupt wieder das große Spiel. SPOX zeigt, wie sich die Teams, die es schafften, schlugen. © imago images / Icon SMI 2/24 Super Bowl II (1968): GREEN BAY PACKERS schlagen Oakland Raiders 33:14 © imago images / Icon SMI 3/24 Der allererste Super-Bowl-Sieger Green Bay Packers wiederholte seinen Triumph ein Jahr später gegen die Oakland Raiders. Quarterback-Legende Bart Starr wurde mit einer effizienten Vorstellung zum MVP gewählt. © imago images / The Palm Beach Post 4/24 Super Bowl VIII (1974): MIAMI DOLPHINS schlagen Minnesota Vikings 24:3 © getty 5/24 Nach der perfekten Saison des Vorjahres bestätigten die Dolphins unter Head Coach Don Shula ihren Erfolg mit einer dominanten Vorstellung. Bester Mann war Fullback Larry Csonka mit 145 Yards und 2 Touchdowns. © imago images / Icon SMI 6/24 Super Bowl X (1975): PITTSBURGH STEELERS schlagen Dallas Cowboys 21:17 © imago images / Icon SMI 7/24 Der zweite Titel für die Steelers war ein harter Schlagabtausch. Wide Receiver Lynn Swann überragte mit 161 Yards und einem Touchdown, Running Back Franco Harris (Bild) steuerte 82 Yards bei. © imago images / ZUMA 8/24 Super Bowl XIII (1979): DALLAS COWBOYS unterliegen Pittsburgh Steelers 31:35 © getty 9/24 Die Cowboys hatten ein Jahr zuvor ihren zweiten Titel eingefahren und scheiterten in einem sehenswerten Shootout an den Steelers, die die 70er dominierten. Für Head Coach Tom Landry war es die letzte Super-Bowl-Teilnahme. © imago images / Icon SMI 10/24 Super Bowl XIV (1980): PITTSBURGH STEELERS schlagen Los Angeles Rams 31:19 © getty 11/24 Besser machten es ein Jahr später die Steelers, für die es bereits der vierte Super-Bowl-Titel war. QB Terry Bradshaw (r.) wurde trotz drei Interceptions zum MVP des Spiels gewählt. © getty 12/24 Super Bowl XXIV (1990): SAN FRANCISCO 49ERS schlagen Denver Broncos 55:10 © getty 13/24 Der krönende Abschluss eines dominanten Jahrzehnts! QB Joe Montana warf 5 Touchdown-Pässe in seinem letzten Super Bowl. Es war der vierte Titel für die Niners und Montana, zudem die größte Packung überhaupt im Super Bowl. © getty 14/24 Super Bowl XXVIII (1994): DALLAS COWBOYS schlagen Buffalo Bills 30:13 © getty 15/24 Emmitt Smith lief für 132 Yards und 2 Touchdowns für den zweiten von drei Erfolgen der Cowboys in den 90ern. Tragische Figur des Spiels und Jahrzehnts war jedoch Bills-QB Jim Kelly (Bild), der zum vierten Mal in Folge mit den Bills im Endspiel unterlag. © getty 16/24 Super Bowl XXXIII (1999): DENVER BRONCOS schlagen Atlanta Falcons 34:19 © getty 17/24 Der krönende Abschluss für Hall-of-Fame-Quarterback John Elway. Nachdem er erst ein Jahr zuvor seinen langersehnten ersten Titel gewann, legten die Broncos gegen die Falcons noch einen nach. Es war Elways letztes Spiel in der NFL. © getty 18/24 Super Bowl XXXIX (2005): NEW ENGLAND PATRIOTS schlagen Philadelphia Eagles 24:21 © getty 19/24 Die Patriots bestätigten ihren Vorjahreserfolg über die Rams und gewannen ihren dritten Titel in vier Jahren in Jacksonville. Entschieden wurde das Spiel durch eine späte Interception von Rodney Harrison (M.) gegen Donovan McNabb. © getty 20/24 Super Bowl XLIX (2015): SEATTLE SEAHAWKS unterliegen New England Patriots 24:28 © getty 21/24 Trotz einer Wahnsinns-Aufholjagd von Brady mit 14 Punkten im Schlussviertel hatten die Seahawks zuletzt den Ball und schafften es bis zur Goal Line. Doch dann warf Russell Wilson eine unglaubliche Interception zu Malcolm Butler und vergab den Sieg. © getty 22/24 Super Bowl LII (2018): NEW ENGLAND PATRIOTS unterliegen Philadelphia Eagles 33:41 © getty 23/24 Bis heute die höchste Super-Bowl-Pleite für Brady und Belichick, die einen wahnsinnigen Shootout verloren. In letzter Sekunde scheiterte ein Hail-Mary-Versuch auf Gronkowski, vorher narrte Philly die Pats mit zwei unglaublichen Trick-Plays. © getty 24/24 Super Bowl LV (2021): KANSAS CITY CHIEFS treffen auf die Tampa Bay Buccaneers. Die Chiefs könnten der erste erfolgreiche Titelverteidiger seit 2005 werden. Doch dazu braucht es einen Sieg über die Bucs und Brady, der dies zuletzt schaffte.

Wann und wo findet der Super Bowl LV statt?

Der 55. Super Bowl wird in der Nacht vom kommenden Sonntag, dem 07. Februar 2021, auf Montag ausgetragen. Um 00.30 Uhr deutscher Zeit wird das NFL-Finale dann im Raymond James Stadium in Tampa, Florida angepfiffen.

Der Super Bowl LV live im TV, Livestream und Liveticker

Auch in diesem Jahr überträgt der Streamingdienst DAZN den Super Bowl live und in voller Länge. Am Sonntag, den 07. Februar 2021, beginnen ab 23.45 Uhr die Vorberichte mit Moderator Flo Hauser, Kommentator Günter Zapf sowie den Experten Adrian Franke und Ingo Seibert. Ab 00:30 Uhr startet dann der Super Bowl. Neben der deutschen Übertragung könnt Ihr auf DAZN das NFL-Finale auch im englischen Originalkommentar sehen.

Zusätzlich zur Übertragung auf DAZN wird auch ProSieben den Super Bowl live und in voller Länge zeigen.

Super Bowl 2021: Die Wege der Teams ins Finale

Tampa Bay Buccaneers:

Runde Team 1 Team 2 Ergebnis Wild Card Round Washington Football Team Tampa Bay Buccaneers 23:31 Divisional Round New Orleans Saints Tampa Bay Buccaneers 20:30 Conference Championship Green Bay Packers Tampa Bay Buccaneers 26:31

Kansas City Chiefs: