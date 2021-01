NFL - Björn Werner: "Plötzlich löste sich ein Schuss"

Der frühere NFL-Profi Björn Werner bekommt bis heute den Moment nicht aus dem Kopf, als er am US-College Florida State in einen Gewehrlauf blickte.

"Die Waffe gehörte dem Mitbewohner eines Mitspielers. Er hatte sie zufällig gefunden und aus Spaß auf mein Gesicht gerichtet", sagte der Berliner der FAZ: "Er dachte, das Gewehr sei nur ein Spielzeug. Er tat so, als würde er abdrücken und kicherte. Dann gab er mir das Gewehr in die Hand, ich griff es ungeschickt, und plötzlich löste sich ein Schuss."

Die Kugel habe die Wand des Zimmers durchschlagen. "Es war kein Spielzeug", sagte Werner, der von 2013 bis 2015 in der NFL für die Indianapolis Colts spielte: "Hätte er den Abzug tatsächlich gedrückt, wäre mein Leben vorbei gewesen."

Werner wurde 2013 von den Colts an 24. Stelle in der ersten Runde des Drafts gezogen und ist damit der bis heute einzige Erstrundenpick aus Deutschland. Zuvor wurde er 2012 zum ACC Defensive Player of the Year in seinem letzten College-Jahr gewählt.

In der NFL brachte es Werner auf 6,5 Sacks und einen Forced Fumble in 38 Spielen. Nach der Saison 2015 wurde er jedoch von den Colts entlassen. Anschließend versuchte er noch bei den Jacksonville Jaguars anzuheuern, schaffte jedoch nicht den Sprung in den Kader.