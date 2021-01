NFL Third and Long Wildcard Week - der Mailbag zum Spieltag: Rivers? Wentz? Winston? Welche Quarterback-Optionen haben die Colts?

Die Wildcard Round liegt hinter uns, die Indianapolis Colts mussten vorzeitig die Segel streichen. Setzen sie 2021 trotzdem erneut auf Philip Rivers? Und welche Optionen gibt es, falls er aufhört? In dieser Woche beantwortet ausnahmsweise SPOX-Redakteur Jan Dafeld Eure Fragen zum Spieltag. Darunter auch: Brauchen die Seahawks einen neuen Coach? Welches NFC-Team kann den Packers gefährlich werden? Und welche Teams werden in der nächsten Saison den größten Sprung machen?

Ihr wollt Fragen an die SPOX-NFL-Kolumne stellen? Das geht direkt hier an SPOX-Redakteur Adrian Franke!

NFL Mailbag - Welche Quarterback-Optionen haben die Colts?

Bolandi, Paul, AlexHL90: Wie schätzt du die QB-Situation der Colts nächste Saison ein? Was sind die realistischen und deiner Meinung nach besten Optionen auf der Quarterback Position für Indy?

"Wenn es Gottes Wille ist, dass ich nächstes Jahr bei den Colts in Indy bin, dann werde ich hier sein", sagte Philip Rivers angesprochen auf seine Zukunft nach dem Playoff-Aus der Colts. Head Coach Frank Reich erklärte: "Er hat unsere Erwartungen übertroffen, sowohl auf als auch neben dem Feld."

Ein Quarterback, der in Richtung Rücktritt tendiert, hört sich anders an, ein Team, das auf der Quarterback-Position einen Neustart wagen will, ebenso. Die Zeichen deuten also auf ein weiteres Jahr von Rivers bei den Colts hin.

Und wieso auch nicht? Rivers spielte - trotz einer mittlerweile klar limitierten Armstärke - eine mindestens solide Saison. In puncto EPA/Play zählte er zu den Top-10-Quarterbacks in der NFL und das mit einem wenig beeindruckenden Receiving Corps.

Rivers wird auch 2021 keine MVP-Saison auf dem Niveau eines Aaron Rodgers oder Patrick Mahomes spielen, das ist klar. Doch der 39-Jährige gibt den Colts offensiv eine sehr solide Baseline. Eine Baseline, die Indy keine der auf dem Free-Agent-Markt oder im Draft verfügbaren Optionen bieten würde. Investieren die Colts mit dem vorhandenen Cap Space weiter in die eigene Offense - mit Allen Robinson, Chris Godwin, Kenny Golladay und Co. werden zahlreiche sehr gute Receiver Free Agents - könnte sogar noch ein Schritt nach vorne gelingen.

In jedem Fall werden die Colts im Draft einen Quarterback in der ersten Runde in Betracht ziehen müssen. Rivers kann das Team 2021 einmal mehr in die Playoffs führen, langfristig braucht Indianapolis jedoch eine andere Option. Eine Option, die in der Free Agency wohl nicht zu holen sein wird.

Namen wie Sam Darnold oder Carson Wentz (erst Recht aufgrund seiner erfolgreichen Eagles-Vergangenheit mit Reich) werden über die kommenden Monate mit den Colts in Verbindung gebracht werden und tatsächlich könnte das Team hier zumindest einen Versuch wagen. Ich persönlich sehe im Draft jedoch die bessere Möglichkeit.

Darnold würde in dem unwahrscheinlichen Fall, dass er in einem neuen Umfeld tatsächlich einschlägt, 2022 bereits sehr teuer. Ein Rookie-Quarterback wäre derweil für drei, vier, fünf Saisons ein echtes Schnäppchen. Trevor Lawrence, Justin Fields oder Zach Wilson wird Indy nicht bekommen können, mit Trey Lance, Mac Jones und unter Umständen auch Kyle Trask gibt es in diesem Jahr allerdings auch später im Draft noch so manche verlockende QB-Option.

Doch was passiert, wenn sich Rivers wider Erwarten doch für ein Karriereende entscheiden sollte? In diesem Fall müsste sich Indy wohl einmal mehr nach einem so genannten Bridge-Quarterback, also einem Quarterback, der zunächst übernehmen kann bis ein junger Quarterback auf hohem Niveau starten kann, umsehen. Das wären die naheliegendsten Optionen: