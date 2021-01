NFL, Super Bowl - Halbzeit-Show: Act, Musiker, Uhrzeit

In wenigen Tagen steigt der Super Bowl LV. Ein Highlight des Abends ist unter anderem auch die groß ausgeschmückte Halbzeitshow. Hier bei SPOX bekommt Ihr alle Infos dazu.

Du willst den Super Bowl LV live sehen? Dann sichere Dir jetzt Deinen kostenlosen DAZN-Probemonat!

NFL: Wann und wo findet der Super Bowl LV statt?

Der 55. Super Bowl wird am 7. Februar 2021 um 00.30 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag stattfinden. Austragungsort ist das Raymond James Stadium in Tampa, Florida - die Heimstätte der Tampa Bay Buccaneers.

Das Stadion bietet seit 2016 Platz für 65.857 Zuschauer. Zu besonderen Anlässen - und ein solcher ist der Super Bowl zweifelsohne - kann die Kapazität allerdings auf bis zu 75.000 erhöht werden. Geplant ist demnach, das Event mit knapp 22.000 Zuschauer auszutragen. Gegeneinander antreten werden die Tampa Bay Buccaneers, Sieger der NFC, und die Kansas City Chiefs, Sieger der AFC.

Super Bowl LV: Wer tritt in der Halbzeit Show auf?

Für den Super Bowl 2021 wird der Sänger The Weeknd in der Halbzeitshow auftreten. "Ich bin demütig, geehrt und begeistert, das Zentrum dieser berühmt-berüchtigten Bühne zu sein", sagte der Musiker.

Der dreifache Grammy-Gewinner aus Kanada tritt damit in die Fußstapfen von Jennifer Lopez und Shakira, die beim LIV vor einem Jahr in der Halbzeit-Show auftraten. The Weeknd hatte im vergangenen Jahr einen Mega-Hit mit "Blinding Lights". Der Song wurde alleine bei Spotify Milliarden Mal gestreamt.

Eine genaue Uhrzeit für die Halftime-Show gibt es noch nicht, das hängt vom Spielverlauf ab. Kick-Off ist um 0:40 Uhr. Circa 1,5 bis zwei Stunden dauert eine Halbzeit.

In der Vergangenheit traten bereits Stars wie Justin Timberlake, Beyonce, Lady Gaga, Katy Perry, Madonna, Bruno Mars und die Rolling Stones in der Halbzeit auf.

NFL: Die besten Bilder von Super Bowl LIV © getty 1/27 Die Kansas City Chiefs haben Super Bowl LIV gegen die San Francisco 49ers nach fulminantem Comeback gewonnen und wir präsentieren die besten Bilder aus Miami. © getty 2/27 Hard Rock Stadium in Miami war ein großartiger Backdrop für ein am Ende denkwürdiges Spiel. © getty 3/27 Vor Super Bowl LIV wurde zunächst einmal NBA-Legende Kobe Bryant, seiner Tochter Gianna und den weiteren Opfern des Helikopter-Absturzes in Los Angeles vor genau einer Woche gedacht. Beide Mannschaften standen dazu an den 24-Yard-Linien. © getty 4/27 Die Nationalhymne intornierte dann Demi Lovato und brauchte dazu keine zwei Minuten. Ein großer Upset für viele Wetter. © getty 5/27 Ebenfalls noch vor Kick-Off bekam Calais Campbell (l.) seinen Walter Payton Man of the Year Award von Vorjahressieger Chris Long (M.). © getty 6/27 Ein cooler Moment vor dem Spiel war die Ehrung der noch lebenden Mitglieder des NFL-100-Teams. Im Bild sind die Quarterbacks der Gruppe: Dan Marino, Tom Brady, Joe Montana, Peyton Manning, Roger Staubach, Brett Favre und John Elway (v.l.). © getty 7/27 Das Spiel an sich begann ziemlich zäh und trotz erstem Ballbesitz blieben Mahomes und die Chiefs anfangs ohne Punkte. © getty 8/27 Die Niners erzielten die ersten Punkte per Field Goal, Mahomes aber sorgte für den ersten Touchdown und eine Führung im ersten Viertel. © getty 9/27 Die 49ers kamen dann im zweiten Viertel in Schwung, brachten ihr Laufspiel um Mostert ins Rollen und schafften bis zur Pause den 10:10-Ausgleich. © getty 10/27 Dann hieß es "Hips don't lie"! Shakira eröffnete die Halftime Show und ein paar ihrer größten Hits und heißen Tanzeinlagen. © getty 11/27 Shakira heizte den Zuschauer von Anfang bis Ende ihrer Vorstellung ein. © getty 12/27 Griff zur Gitarre ... © getty 13/27 ... und setzte zum Stage Dive an. © getty 14/27 Anschließend übernahm "Jenny from the Block" mit einer ähnlich ansprechenden Vorstellung. © getty 15/27 Jennifer Lopez trat mit ihrer Tochter (l.) auf und trug einen Mantel mit einer US-Flagge. Als sie den aber öffnete, kam eine Puerto-Rico-Flagge zum Vorschein. Ein Anblick, der sicher anderswo in Florida (Mar-a-Lago vielleicht?!) nicht für Jubel sorgte © getty 16/27 Und die Flagge ging nicht so schnell wieder weg. © getty 17/27 Zum großen Finale standen J-Lo und Shakira - nun in Gold gekleidet - gemeinsam auf der Bühne. © getty 18/27 Beide geizten nicht mit ihren Reizen. © getty 19/27 Die 49ers spielten sich eine Zehn-Punkte-Führung heraus und sahen nach Moores Interception im vierten Viertel schon wie der sichere Sieger aus. © getty 20/27 Doch Mahomes und Co. steckten nicht auf und kamen sechs Minuten vor Schluss fulminant zurück! © getty 21/27 Ein Touchdown-Catch von Damien Williams erzielte dann den Touchdown zur 24:20-Führung für die Chiefs und brachte sie damit auf die Siegerstraße. © getty 22/27 Vorbei war es dann, als Kendall Fuller eine Interception gegen Garoppolo kurz vor Schluss fing. © getty 23/27 Die Chiefs-Defense war danach bereits in Feierlaune. © getty 24/27 Williams erzielte noch einen Touchdown und dann gab es endlich die langersehnte Gatorade-Dusche für Head Coach Andy Reid! © getty 25/27 Garoppolo präsentierte sich nach dem Spiel als fairer Sportsmann und gratulierte Mahomes kurz nach Spielende. © getty 26/27 Der Rest war Konfetti-Regen wie hier mit Honey Badger Tyrann Mathieu. © getty 27/27 Dann war es amtlich: Die Kansas City Chiefs haben den Super Bowl gewonnen!

Super Bowl LV live im TV und Livestream

Super Bowl LV im Livestream auf DAZN

Auch im Jahr 2021 wird der Super Bowl wieder beim Streamingdienst DAZN übertragen. Dort sehr Ihr am 08. Februar 2021 ab 00.30 Uhr das NFL-Finale wahlweise im deutschen oder englischen Originalkommentar.

Doch nicht nur die NFL könnt Ihr beim "Netflix des Sports" live genießen. Auch weitere hochklassige US-Sport-Events (NBA, NHL, MLB) sowie internationaler und europäischer Spitzenfußball (Champions League, Bundesliga, Europa League, Ligue 1, Serie A, Primera Division), Tennis, Boxen, UFC, Motorsport, Handball, Hockey, Snooker, Wintersport oder Darts finden bei DAZN den Weg ins Live-Programm.

Abonnieren könnt Ihr den Dienst schon ab wahlweise 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro Jährlich. Bei beiden Modellen habt Ihr die Möglichkeit, die ersten 30 Tage im Rahmen eines kostenlosen Probemonats gratis zu testen.

Hier geht's zum Probemonat auf DAZN.

Super Bowl LV live im Free-TV

Außerdem gibt es auch eine Übertragung im Free-TV. ProSieben zeichnet dafür verantwortlich.

Ab 22.40 Uhr geht es beim frei empfangbaren Sender los. Darüber hinaus bietet auch ProSieben einen Livestream an.

NFL - Super Bowl: Die letzten Sieger

Im vergangenen Jahr siegten die Kansas City Chiefs mit 31:20 gegen die San Francisco 49ers.