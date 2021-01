NFL Pro Bowl 2021: Fragen und Antworten zum neuen Pro-Bowl-Format der NFL

Der Pro Bowl findet in diesem Jahr nicht wie gewohnt statt. Die NFL hat sich allerdings eine Alternative einfallen lassen. Wir beantworten alle Fragen rund um das Event.

NFL Pro Bowl 2021: Warum findet der Pro Bowl nicht wie gewohnt statt?

Ursprünglich sollte der Pro Bowl in diesem Jahr wie gewohnt eine Woche vor dem Super Bowl stattfinden, die Austragung war bereits an das Allegiant Stadium der Las Vegas Raiders vergeben worden. Das Raiders-Stadion hatte sich gegen das Camping World Stadium in Orlando sowie das SoFi Stadium in Los Angeles durchgesetzt.

Am 14. Oktober 2020 entschied sich die NFL allerdings dafür, das Spiel in diesem Jahr ausfallen zu lassen. Grund dafür ist natürlich die Corona-Pandemie, die in den USA noch mehr Tote als in Deutschland gefordert hat. Der Pro Bowl fällt damit zum ersten Mal seit 1949 ins Wasser. Das Allegiant Stadium wird stattdessen den Pro Bowl im kommenden Jahr ausrichten.

Die NFL gab gleichzeitig bekannt, dass die Kader für den Pro Bowl trotzdem von den Fans gewählt werden sollten, unter anderem sind viele Spielergehälter auch von möglichen Pro-Bowl-Boni abhängig. Zudem erklärte die Liga, dass ein alternatives Event zur Ehre der ausgewählten Spieler stattfinden soll.

NFL Pro Bowl 2021: Wie wird der Pro Bowl stattdessen gespielt?

Die NFL hat sich entschieden, den Pro Bowl aus Schutz für Spieler und Fans in diesem Jahr virtuell abzuhalten. Gespielt wird das Match also eine Online-Begegnung in dem Videospiel Madden 21. Beide Conferences werden dabei durch vier Spieler vertreten.

Deshaun Watson von den Houston Texans für die AFC und Kyler Murray von den Arizona Cardinals für die NFC machen dabei den Anfang. Beide Quarterbacks waren von den Fans in den Pro Bowl gewählt worden.

Watson mit dem Pro-Bowl-Team der AFC wird das erste Viertel des Matches also gegen Murray mit dem NFC-Team spielen. Nach jedem Viertel werden die Zocker dann ausgetauscht, die genaue Reihenfolge der Spieler steht aktuell noch nicht fest.

Klar ist allerdings, dass nach Watson Derrick Henry von den Tennessee Titans, Rapper Snoop Dogg und der ehemalige NFL-Star Keyshawn Johnson die AFC steuern werden. Die NFC schickt nach Murray Jamal Adams von den Seattle Seahawks, den NASCAR-Fahrer Bubba Wallace und den ehemaligen Running Back Marshawn Lynch ins Rennen.

NFL Pro Bowl 2021: Die Offenses der AFC und NFC im Überblick

Position Spieler Team Position Spieler Team Quarterback Patrick Mahomes Kansas City Chiefs Quarterback Aaron Rodgers Green Bay Packers Quarterback Josh Allen Buffalo Bills Quarterback Russell Wilson Seattle Seahawks Quarterback Deshaun Watson Houston Texans Quarterback Kyler Murray Arizona Cardinals Running Back Derrick Henry Tennessee Titans Running Back Dalvin Cook Minnesota Vikings Running Back Nick Chubb Cleveland Browns Running Back Alvin Kamara New Orleans Saints Running Back Josh Jacobs Las Vegas Raiders Running Back Aaron Jones Green Bay Packers Fullback Patrick Ricard Baltimore Ravens Fullback Kyle Juszczyk San Francisco 49ers Wide Receiver Tyreek Hill Kansas City Chiefs Wide Receiver Davante Adams Green Bay Packers Wide Receiver Stefon Diggs Buffalo Bills Wide Receiver DeAndre Hopkins Arizona Cardinals Wide Receiver Keenan Allen Los Angeles Chargers Wide Receiver D.K. Metcalf Seattle Seahawks Wide Receiver A.J. Brown Tennessee Titans Wide Receiver Justin Jefferson Minnesota Vikings Tight End Travis Kelce Kansas City Chiefs Tight End T.J. Hockenson Detroit Lions Tight End Darren Waller Las Vegas Raiders Tight End Evan Engram New York Giants Offensive Tackle Eric Fisher Kansas City Chiefs Offensive Tackle David Bakhtiari Green Bay Packers Offensive Tackle Laremy Tunsil Houston Texans Offensive Tackle Trent Williams San Francisco 49ers Offensive Tackle Orlando Brown Jr. Baltimore Ravens Offensive Tackle Terrron Armstead New Orleans Saints Guard Joel Bitonio Cleveland Browns Guard Brandon Scherff Washington Football Team Guard Quenton Nelson Indianapolis Colts Guard Elgton Jenkins Green Bay Packers Guard David DeCastro Pittsburgh Steelers Guard Andrus Peat New Orleans Saints Center Maurkice Pouncey Pittsburgh Steelers Center Jason Kelce Philadelphia Eagles Center Ryan Kelly Indianapolis Colts Center Frank Ragnow Detroit Lions

NFL Pro Bowl 2021: Wann und wo findet das Event statt?

Der Pro Bowl findet am gewohnten Datum statt, also am Sonntag eine Woche vor dem Super Bowl. Am 31. Januar 2021 soll um 23 Uhr deutscher Zeit der Kickoff in dem virtuellen Spiel erfolgen. Watson, Murray und Co. spielen das Spiel natürlich von zuhause, die einzelnen Spieler kommen also nicht gemeinsam an einem Ort zusammen.

Übertragen wird die Begegnung in den USA sowohl auf ESPN als auch auf ABC, doch das Match wird auch auf zahlreichen Social-Media-Kanälen zu sehen sein. Die NFL streamt das Spiel live auf ihren YouTube-, Twitter- und Facebook-Channels, EA Sports überträgt auf dem Twitch-Kanal von Madden 21, zudem werden verschiedene bekannte Streamer wie Ninja, FaZe Swagg, Austin Show und AMP das Event zeigen.

Durch die Show führen werden FOX-Moderatorin Charissa Thompson und der Hall of Famer und TV-Experte Michael Strahan.

NFL Pro Bowl 2021: Welche Veranstaltungen werden zusätzlich ausgerichtet?

Bei der virtuellen Austragung des Spiels will es die NFL allerdings nicht belassen. Stattdessen hat die Liga eine Pro Bowl Celebration angekündigt. Diese soll auf ABC und ESPN zu sehen sein.

Mit dabei sind auf jeden Fall Joey Bosa von den Los Angeles Chargers und DeAndre Hopkins von den Arizona Cardinals. Die beiden Superstars und Pro Bowler sollen in der Show über ihr eigenes Spiel sprechen, Filmaufnahmen analysieren und jungen Football-Spielern Tipps für ihre Karriere geben.

Darüber hinaus soll es zahlreiche Diskussionen zwischen bekannten NFL-Legenden geben, zudem sollen Highlights aus der abgelaufenen Saison sowie die besten Szenen aus den sogenannten Verzuz-Matchups, die unter der Woche ebenfalls auf Madden 21 ausgetragen wurden, gezeigt werden.

NFL Pro Bowl 2021: Die Defenses und Special Teams der AFC und NFC im Überblick

Position Spieler Team Position Spieler Team Defensive End Joey Bosa Los Angeles Chargers Defensive End Cameron Jordan New Orleans Saints Defensive End Myles Garrett Cleveland Browns Defensive End Brandon Graham Philadelphia Eagles Defensive End Frank Clark Kansas City Chiefs Defensive End Chase Young Washington Football Team Defensive Tackle Cameron Heyward Pittsburgh Steelers Defensive Tackle Aaron Donald Los Angeles Rams Defensive Tackle Chris Jones Kansas City Chiefs Defensive Tackle Flechter Cox Philadelphia Eagles Defensive Tackle Calais Campbell Baltimore Ravens Defensive Tackle Grady Jarrett Atlanta Falcons Outside Linebacker Bradley Chubb Denver Broncos Outside Linebacker Khalil Mack Chicago Bears Outside Linebacker T.J. Watt Pittsburgh Steelers Outside Linebacker Za'Darius Smith Green Bay Packers Outside Linebacker Matthew Judon Baltimore Ravens Outside Linebacker Jason Pierre-Paul Tampa Bay Buccaneers Inside Linebacker Darius Leonard Indianapolis Colts Inside Linebacker Bobby Wagner Seattle Seahawks Inside Linebacker Tremaine Edmunds Buffalo Bills Inside Linebacker Fred Warner San Francisco 49ers Cornerback Xavien Howard Miami Dolphins Cornerback Jalen Ramsey Los Angeles Rams Cornerback Tre'Davious White Buffalo Bills Cornerback Jaire Alexander Green Bay Packers Cornerback Stephon Gilmore New England Patriots Cornerback Marshon Lattimore New Orleans Saints Cornerback Marlon Humphrey Baltimore Ravens Cornerback James Bradberry New York Giants Free Safety Minkah Fitzpatrick Pittsburgh Steelers Free Safety Quandre Diggs Seattle Seahawks Free Safety Justin Simmons Denver Broncos Strong Safety Jamal Adams Seattle Seahawks Strong Safety Tyrann Mathieu Kansas City Chiefs Strong Safety Budda Baker Arizona Cardinals Punter Jake Bailey New England Patriots Punter Jack Fox Detroit Lions Kicker Justin Tucker Baltimore Ravens Kicker Younghoe Koo Atlanta Falcons Return Specialist Andre Robets Buffalo Bills Return Specialist Cordarrelle Patterson Chicago Bears Special Teamer Matthew Slater New England Patriots Special Teamer Nick Bellore Seattle Seahawks Long Snapper Morgan Cox Baltimore Ravens Long Snapper Tyler Ott Seattle Seahawks

