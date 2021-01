NFL Playoffs: Kansas City Chiefs - Buffalo Bills live im TV, Livestream und Liveticker

Im AFC Championship Game empfangen die Kansas City Chiefs heute Nacht die Buffalo Bills. Ihr wollt das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen? Wir haben alle Infos für Euch.

Ihr wollt die NFL-Playoffs live und in voller Länge sehen? Das geht: Mit dem DAZN-Gratismonat!

NFL Playoffs: Kansas City Chiefs - Buffalo Bills - Datum, Uhrzeit, Stadion

Das Match zwischen den Chiefs und den Bills ist das zweite der beiden Conference Championship Games in der NFL. Die Green Bay Packers und Tampa Bay Buccaneers spielen vorher im NFC Championship Game.

Das AFC Championship Game beginnt in der Nacht auf Montag um 0.40 Uhr deutscher Zeit, also am 25.1.2021. Austragungsort des Spiels ist das Arrowhead Stadium, die Heimspielstätte der Chiefs.

Datum Uhrzeit Heim Gast Stadion 24.1.2021 21.05 Uhr Green Bay Packers Tampa Bay Buccaneers Lambeau Field 25.1.2021 0.40 Uhr Kansas City Chiefs Buffalo Bills Arrowhead Stadium

NFL Playoffs: Kansas City Chiefs vs. Buffalo Bills live im TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle NFL-Fans: Das Duell zwischen Patrick Mahomes' Chiefs und Josh Allen Bills läuft im Free-TV. ProSieben zeigt das Match in der Nacht auf Montag live. Auf ran.de wird obendrein ein Livestream der Übertragung angeboten.

Auch DAZN überträgt die Begegnung live und in voller Länge. Der Streamingdienst zeigt das Spiel sogar ohne Werbeunterbrechungen, die Kommentatoren Martin Pfanner und Adrian Franke widmen sich in den Pausen stattdessen den Fragen der Community. Falls Ihr lieber den Originalton hören wollt, geht das aber auch: DAZN bietet auch eine Übertragung mit der originalen Tonspur an.

DAZN zeigt nicht nur die NFL, der Streamingriese hat noch deutlich mehr Sportarten in seinem Portfolio, darunter Fußball (z.B. Champions League, Europa League, Primera Division, Serie A), Basketball, Eishockey, Boxen, Darts, Wintersport und Kampfsport.

Ein Abo kostet 11,99 Euro pro Monat oder alternativ 119,99 Euro im Jahr. Solltet Ihr noch kein Abo haben, könnt Ihr DAZN zudem einen Monat lang kostenlos testen.

NFL Playoffs: Kansas City Chiefs vs. Buffalo Bills im Liveticker

Falls Ihr auf der Suche nach einem Liveticker zu dem Spiel seid, seid Ihr bei uns an der richtigen Adresse. Wir begleiten beide Championship Games im Liveticker, dieser wird kurz vor Beginn des Spiels zwischen den Packers und den Bucs online gehen.

NFL Playoffs: Patrick Mahomes darf spielen

Gute Nachrichten für alle Chiefs-Fans: Star Quarterback und Super Bowl MVP der vergangenen Saison Patrick Mahomes hat von der NFL grünes Licht bekommen und darf gegen die Bills auflaufen.

Der 25-Jährige erlitt im Divisional-Spiel gegen die Cleveland Browns nach einem Hit von Mack Wilson eine Gehirnerschütterung. In den Tagen zuvor war der Quarterback bereits im Training mit dabei. "Pat hat da draußen gut ausgesehen. Er hat einen guten Job gemacht", sagte Chiefs-Head-Coach Andy Reid nach der Einheit am Donnerstag.