NFL Playoffs: Green Bay Packers - Tampa Bay Buccaneers heute live im TV, Livestream und Liveticker

In den NFL Playoffs empfangen heute die Green Bay Packers die Tampa Bay Buccaneers. Wir verraten Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Topspiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

NFL Playoffs: Green Bay Packers vs. Tampa Bay Buccaneers - Wann und wo?

Das Spiel zwischen den Packers und den Bucs markiert den Auftakt der Championship Games in der NFL, also den beiden Spielen vor dem Super Bowl. Im zweiten Spiel treffen die Chiefs auf die Bills.

Das NFC Championship Game zwischen Green Bay und Tampa Bay soll um 21.05 Uhr deutscher Zeit beginnen. Austragungsort ist das legendäre Lambeau Field in Green Bay. Seit 1957 ist das Stadion die Heimspielstätte der Packers.

Datum Uhrzeit Heim Gast Stadion 24.1.2021 21.05 Uhr Green Bay Packers Tampa Bay Buccaneers Lambeau Field 25.1.2021 0.40 Uhr Kansas City Chiefs Buffalo Bills Arrowhead Stadium

NFL Playoffs: Green Bay Packers gegen Tampa Bay Buccaneers heute live im TV und Livestream

Ein Traum für jeden NFL-Fan. Das Spiel zwischen den Packers und Buccaneers läuft am Sonntagabend zur (nahezu) besten Sendezeit im deutschen Free-TV. ProSieben überträgt das NFC Championship Game live und in voller Länge. Via ran.de könnt Ihr auch einen Livestream der Übertragung verfolgen.

Auch DAZN überträgt das Aufeinandertreffen von Aaron Rodgers und Tom Brady live. Bei dem Streamingdienst wird Günter Zapf das Match gemeinsam mit Ingo Seibert kommentieren. Flo Hauser führt als Moderator durch das Spiel.

Falls Ihr auf den US-amerikanischen Originalkommentar steht, hat DAZN zudem ein besonderes Schmankerl für Euch: Das "Netflix des Sports" bietet auch eine Übertragung mit der originalen Tonspur an.

Green Bay Packers - Tampa Bay Buccaneers: NFL-Playoffs im Liveticker

Ihr wollt das Spiel zwischen den Packers und Bucs lieber im Liveticker verfolgen? Auch kein Problem, wir sind für Euch da. Wir begleiten beide Spiele, sowohl Packers gegen Bucs als auch Chiefs gegen Bills, im Liveticker.

NFL Playoffs: Übertrumpfen die Bucs die Packers erneut?

Bereits in der Regular Season trafen die Packers und Bucs aufeinander, damals hatten Aaron Rodgers und Co. allerdings klar das Nachsehen. Tampa Bay gewann die Begegnung damals mit 38:10 und erzielte 38 Punkte in Folge. Rodgers spielte sein mit Abstand schlechtestes Spiel der Saison. Gegen die Los Angeles Rams hinterließen die Packers zuletzt allerdings einen sehr fokussierten Eindruck. Uns dürfte ein spannendes Matchup erwarten.