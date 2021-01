Im abschließenden Playoff-Wildcard-Spiel stehen sich die Cleveland Browns und die Pittsburgh Steelers gegenüber. Wie Ihr das Duell der beiden Division-Rivalen heute live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Hol Dir jetzt den Gratismonat von DAZN und verfolge damit die kompletten NFL Playoffs live und in voller Länge mit!

Die Cleveland Browns sind seit 2002 endlich wieder in den NFL Playoffs. Das Team, das 2017 eine ganze Saison lang sieglos war, trifft in der Wildcard-Runde direkt auf einen harten Brocken. Es wartet der Division-Rivale aus Pittsburgh.

NFL Playoffs - Cleveland Browns vs. Pittsburgh Steelers: Die wichtigsten Infos zum Duell

Das Duell der Browns gegen die Steelers findet in der Nacht von heute auf morgen statt. Am Montag (11. Januar) um 2.15 Uhr MEZ geht das Spiel dann los. Gespielt wird im Heinz Field in Pittsburgh.

Die beiden Kontrahenten kennen sich sehr gut, da sie Jahr für Jahr in der AFC North um die Playoffplätze kämpfen. In 2020 kommt der Division-Sieger einmal mehr aus Pittsburgh (12-4 Bilanz). Die Browns spielten jedoch mit 11 Siegen ebenfalls eine beachtliche Regular Season.

Die AFC North schickt neben Pittsburgh und Cleveland auch die Baltimore Ravens in den Kampf um die Vince-Lombardi-Trophäe.

NFL Playoffs: Cleveland Browns - Pittsburgh Steelers heute live im TV und Livestream

Die Begegnung um den Einzug in die Divisional-Runde könnt ihr unter anderem bei ProSieben live und in voller Länge im Free-TV schauen. Ab 1.55 Uhr werdet Ihr dabei mit Vorberichten auf das Spiel eingestimmt. Auf ran.de könnt Ihr zudem im kostenfreien Livestream die Browns gegen die Steelers mitverfolgen.

DAZN besitzt ebenfalls die Übertragungsrechte für die NFL und zeigt daher das Wildcard-Spiel live und in voller Länge. Wenige Minuten vor Kick-Off melden sich dann Kommentator Franz Büchner und Experte Flo Berrenberg und begleiten die Zuseher durch das Spielgeschehen.

Ihr seid auch Fans der anderen US-Sportarten? Dann ist DAZN der richtige Ansprechpartner. Der Streamingdienst bietet nämlich auch zahlreiche Übertragungen zur NBA, NHL und MLB an. Von den beliebten Fußballligen und -wettbewerben sind unter anderem die Königsklasse, Europa League, Nations League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga und Primera Division abrufbar.

Zusätzlich sind viele andere Sportarten im Angebot. Darunter Ski alpin, Biathlon, Rennrodeln, Skispringen, Darts, Handball, Tennis, Motorsport, Radsport, Kampfsport und Rugby.

Das DAZN-Abonnement kostet pro Monat 11,99 Euro und im Jahresabo 119,99 Euro. Zuvor besteht die Möglichkeit, noch einen Gratis-Probemonat zu testen.

NFL Playoffs: Die Spiele der Wildcard-Runde im Überblick

Nach der Änderung des Playoff-Formats spielen in dieser Saison zwölf Teams ums Weiterkommen. Dafür sind im Gegenzug nur zwei Mannschaften bereits fix in der Divisional-Runde.