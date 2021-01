In der Wildcard-Runde treffen heute die Baltimore Ravens und die Tennessee Titans aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Playoff-Duell live im TV und Livestream sehen könnt.

Holt Euch jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN und verpasst damit kein Playoff-Spiel der NFL!

NFL Playoffs - Baltimore Ravens - Tennessee Titans: Kick-Off, Ort, Spielstätte

Das Duell zwischen den Baltimore Ravens und den Tennessee Titans steigt am heutigen Sonntag, 10. Januar, im Nissan Stadium in Nashville (Tennessee). Nach dem Münzwurf erfolgt dann um 19.05 Uhr MEZ der Kick-Off.

Beide Mannschaften haben die Regular Season mit elf Siegen beendet. Die Titans rund um Star-Runningback Derrick Henry gewannen ihre Division (AFC South). Die Ravens waren hinter den Steelers auf Platz zwei in der AFC North.

Das einzige Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in dieser Saison entschied Tennessee in Woche elf erst in Verlängerung mit 30:24 für sich.

© getty

NFL Playoffs: Baltimore Ravens - Tennessee Titans heute live im TV und Livestream

Die Wildcard-Begegnung gibt es heute unter anderem auch in Free-TV zu sehen. ProSieben überträgt Tennessee gegen Baltimore bereits ab 18.40 Uhr. Bei ran.de bekommt Ihr zusätzlich auch einen Livestream angeboten. Dieser ist gratis abrufbar.

Für jedes NFL-Playoff-Spiel besitzt auch der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte. Ab 19.05 Uhr begleiten Euch dafür Kommentator Günter Zapf und Experte Ingo Seibert.

Neben Spielen der NFL bietet DAZN im US-Sportbereich auch Livestreams zur NBA, NHL und MLB an. Wer zudem die stärksten Fußballligen verfolgen möchte, kann auswählen zwischen Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und Primera Division. Die Plattform besitzt auch die Übertragungsrechte für den Großteil der Champions League und alle Spiele der Europa League.

Außerdem zeigt das "Netflix des Sports" Tennis, Darts, Rugby, Motorsport, Radsport, MMA, Wrestling, Boxen, Biathlon, Ski alpin, Rennrodeln und Skispringen.

Mit dem DAZN-Abonnement könnt Ihr all diese Sportarten im Livestream schauen. Die Abokosten betragen im Monat 11,99 Euro und jährlich 119,99 Euro. Davor besteht noch die Option, einen kostenlosen Probemonat zu testen und sich dadurch vom Angebot zu überzeugen.

NFL First Team All-Pro: Kein Mahomes - Packers und Colts stellen die meisten Spieler © getty 1/30 Die Kansas City Chiefs beendeten die Regular Season als bestes Team der NFL. Doch welche Spieler haben es auch ins First Team All-Pro geschafft? Wir geben die Übersicht über alle 29 Positionen. © getty 2/30 QUARTERBACK: Aaron Rodgers (Green Bay Packers) © getty 3/30 RUNNING BACK: Derrick Henry (Tennessee Titans) © getty 4/30 TIGHT END: Travis Kelce (Kansas City Chiefs) © getty 5/30 WIDE RECEIVER: Davante Adams (Green Bay Packers) © getty 6/30 WIDE RECEIVER: Stefon Diggs (Buffalo Bills) © getty 7/30 WIDE RECEIVER: Tyreek Hill (Kansas City Chiefs) © getty 8/30 LEFT TACKLE: David Bakhtiari (Green Bay Packers) © getty 9/30 LEFT GUARD: Quenton Nelson (Indianapolis Colts) © getty 10/30 CENTER: Corey Linsley (Green Bay Packers) © getty 11/30 RIGHT GUARD: Brandon Scherff (Washington Football Team) © getty 12/30 RIGHT TACKLE: Jack Conklin (Cleveland Browns) © getty 13/30 EDGE DEFENDER: T.J. Watt (Pittsburgh Steelers) © getty 14/30 EDGE DEFENDER: Myles Garrett (Cleveland Browns) © getty 15/30 INTERIOR LINEMAN: Aaron Donald (Los Angeles Rams) © getty 16/30 INTERIOR LINEMAN: DeForest Buckner (Indianapolis Colts) © getty 17/30 LINEBACKER: Fred Warner (San Francisco 49ers) © getty 18/30 LINEBACKER: Bobby Wagner (Seattle Seahawks) © getty 19/30 LINEBACKER: Darius Leonard (Indianapolis Colts) © getty 20/30 CORNERBACK: Xavien Howard (Miami Dolphins) © getty 21/30 CORNERBACK: Jalen Ramsey (Los Angeles Rams) © getty 22/30 SAFETY: Tyrann Mathieu (Kansas City Chiefs) © getty 23/30 SAFETY: Minkah Fitzpatrick (Pittsburgh Steelers) © getty 24/30 SAFETY: Budda Baker (Arizona Cardinals) © getty 25/30 KICKER: Jason Sanders (Miami Dolphins) © getty 26/30 PUNTER: Jake Bailey (New England Patriots) © getty 27/30 KICK RETURNER: Cordarelle Patterson (Chicago Bears) © getty 28/30 PUNT RETURNER: Gunner Olszewski (New England Patriots) © getty 29/30 SPECIAL TEAMER: George Odum (Indianapolis Colts) © getty 30/30 LONG SNAPPER: Morgan Cox (Baltimore Ravens)

NFL Playoffs: Die Wildcard-Runde im Überblick