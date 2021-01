Der letzte Spieltag der regulären Saison steht in der NFL auf dem Plan. Wie sieht das Playoff Picture aus? Welche Teams haben heute noch die Chance, in die Playoffs einzuziehen. SPOX verrät es Euch.

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und schau' die NFL-Playoffs umsonst!

NFL, Playoffs: Die Situation vor dem letzten Spieltag

So ist die Situation vor dem letzten Spieltag der Saison:

Platz AFC NFC Divisions-Führende 1 Kansas City Chiefs (14-1, Platz 1 sicher) Green Bay Packers (12-3) 2 Buffalo Bills (12-3) New Orleans Saints (11-4) 3 Pittsburgh Steelers (12-3) Seattle Seahawks (11-4) 4 Tennessee Titans (10-5) Washington Football Team (6-9) Wild-Card-Plätze 5 Miami Dolphins (10-5) Tampa Bay Buccaneers (10-5) 6 Baltimore Ravens (10-5) Los Angeles Rams (9-6) 7 Cleveland Browns (10-5) Chicago Bears (8-7) Noch Chancen 8 Indianapolis Colts (10-5) Arizona Cardinals (8-7) Dallas Cowboys (6-9), New York Giants (5-10)

NFL, Playoff Picture: So kommen die Teams heute in die Playoffs

Aufgrund des neuen Playoff-Modus hat nur noch der Gewinner der Conference in der Wild-Card-Runde spielfrei. Der Zweitplatzierte muss gegen den Siebten ran.

Vor dem heutigen letzten Spieltag der regulären Saison ergeben sich folgende Szenarien:

Titel in der AFC South:

Die Titans gewinnen die Division, wenn ...

sie gewinnen.

die Colts verlieren.

beide Spiele unentschieden ausgehen.

Die Colts gewinnen die Division, wenn ...

sie gewinnen und die Titans verlieren.

sie unentschieden spielen und die Titans verlieren.

© getty

Wild-Card-Plätze in der AFC

Die Titans kommen weiter, wenn ...

die Ravens oder Dolphins verlieren.

sie unentschieden spielen und die Browns verlieren.

sie unentschieden spielen und die Dolphins oder Ravens unentschieden spielen.

Die Dolphins kommen weiter, wenn ...

sie gewinnen.

die Ravens, Browns oder Colts verlieren.

sie unentschieden spielen und die Ravens, Browns oder Colts unentschieden spielen.

sie unentschieden spielen und die Titans verlieren.

Die Ravens kommen weiter, wenn ...

sie gewinnen.

die Browns oder Colts verlieren.

sie unentschieden spielen und die Dolphins, Titans oder Browns verlieren.

sie und die Colts unentschieden spielen.

Die Browns kommen weiter, wenn ...

sie gewinnen.

die Colts und Titans verlieren und gleichzeitig die Dolphins und Ravens gewinnen oder unentschieden spielen.

sie unentschieden spielen und die Ravens, Dolphins oder Titans verlieren.

sie und die Colts unentschieden spielen.

sie und die Ravens unentschieden spielen und gleichzeitig die Ravens und die Dolphins gewinnen.

Die Colts kommen weiter, wenn ...

sie gewinnen und die Ravens, Dolphins oder Browns nicht gewinnen.

sie unentschieden spielen und die Ravens, Dolphins oder Browns verlieren.

NFL - Die meisten Playoff-Teilnahmen seit 2000: Brady beendet Bucs-Durststrecke, Mega-Serie der Patriots reißt © getty 1/33 Die Playoffs stehen vor der Tür! Während Tom Brady eine lange Durststrecke bei den Bucs beendet, reißt in New England eine unglaubliche Serie. Wir zeigen die Playoff-Teilnahmen aller Teams seit 2000 (die diesjährige Saison ist nicht mit eingerechnet). © getty 2/33 Platz 32: CLEVELAND BROWNS - 1 Playoff-Teilnahme (2002) © getty 3/33 Platz 31: BUFFALO BILLS - 2 Playoff-Teilnahmen (2017, 2019) © getty 4/33 Platz 29: JACKSONVILLE JAGUARS - 3 Playoff-Teilnahmen (2005, 2007, 2017) © getty 5/33 Platz 29: DETROIT LIONS - 3 Playoff-Teilnahmen (2011, 2014, 2016) © getty 6/33 PLATZ 25: ARIZONA CARDINALS - 4 Playoff-Teilnahmen (2008, 2009, 2014, 2015) © getty 7/33 Platz 25: MIAMI DOLPHINS - 4 Playoff-Teilnahmen (2000, 2001, 2008, 2016) © getty 8/33 Platz 25: OAKLAND RAIDERS/LAS VEGAS RAIDERS - 4 Playoff-Teilnahmen (2000-2002, 2016) © getty 9/33 Platz 25: WASHINGTON REDSKINS/WASHINGTON FOOTBALL TEAM - 4 Playoff-Teilnahmen (2005, 2007, 2012, 2015) © getty 10/33 Platz 23: CHICAGO BEARS - 5 Playoff-Teilnahmen (2001, 2005, 2006, 2010, 2018) © getty 11/33 Platz 23: TAMPA BAY BUCCANEERS - 5 Playoff-Teilnahmen (2000-2002, 2005, 2007) © getty 12/33 Platz 19: SAN FRANCISCO 49ERS - 6 Playoff-Teilnahmen (2001, 2002, 2011-2013, 2019) © getty 13/33 Platz 19: NEW YORK JETS - 6 Playoff-Teilnahmen (2001, 2002, 2004, 2006, 2009, 2010) © getty 14/33 Platz 19: ST. LOUIS RAMS/LOS ANGELES RAMS - 6 Playoff-Teilnahmen (2000, 2001, 2003, 2004, 2017, 2018) © getty 15/33 Platz 19: HOUSTON TEXANS (erst seit 2002 in der NFL) - 6 Playoff-Teilnahmen (2011, 2012, 2015, 2016, 2018, 2019) © getty 16/33 Platz 14: CINCINNATI BENGALS - 7 Playoff-Teilnahmen (2005, 2009, 2011-2015) © getty 17/33 Platz 14: SAN DIEGO CHARGERS/LOS ANGELES CHARGERS - 7 Playoff-Teilnahmen (2004, 2005-2009, 2013, 2018) © getty 18/33 Platz 14: DALLAS COWBOYS - 7 Playoff-Teilnahmen (2003, 2006, 2007, 2009, 2014, 2016, 2018) © getty 19/33 Platz 14: CAROLINA PANTHERS - 7 Playoff-Teilnahmen (2003, 2005, 2008, 2013-2015, 2017) © getty 20/33 Platz 14: TENNESSEE TITANS - 7 Playoff-Teilnahmen (2002, 2003, 2007, 2008, 2017, 2019) © getty 21/33 Platz 11: ATLANTA FALCONS - 8 Playoff-Teilnahmen (2002, 2004, 2008, 2010-2012, 2016 2017) © getty 22/33 Platz 11: NEW YORK GIANTS - 8 Playoff-Teilnahmen (2000, 2002, 2005-2008, 2011, 2016) 23/33 Platz 11: MINNESOTA VIKINGS - 8 Playoff-Teilnahmen (2000, 2004, 2008, 2009, 2012, 2015, 2017, 2019) © getty 24/33 Platz 8: DENVER BRONCOS - 9 Playoff-Teilnahmen (2000, 2003-2005, 2011-2015) © getty 25/33 Platz 8: KANSAS CITY CHIEFS - 9 Playoff-Teilnahmen (2003, 2006, 2010, 2013, 2015-2019) © getty 26/33 Platz 8: NEW ORLEANS SAINTS - 9 Playoff-Teilnahmen (2000, 2006, 2009-2011, 2013, 2017-2019) © getty 27/33 Platz 6: BALTIMORE RAVENS - 12 Playoff-Teilnahmen (2000, 2001, 2003, 2006, 2008-2012, 2014, 2018, 2019) © getty 28/33 Platz 6: PITTSBURGH STEELERS - 12 Playoff-Teilnahmen (2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014-2017) © getty 29/33 Platz 4: PHILADELPHIA EAGLES - 13 Playoff-Teilnahmen (2000-2004, 2006, 2008-2010, 2013, 2017-2019) 30/33 Platz 4: SEATTLE SEAHAWKS - 13 Playoff-Teilnahmen (2003-2007, 2010, 2012-2016, 2018, 2019) © getty 31/33 Platz 2: INDIANAPOLIS COLTS - 14 Playoff-Teilnahmen (2000, 2002-2010, 2012-2014, 2018) © getty 32/33 Platz 2: GREEN BAY PACKERS - 14 Playoff-Teilnahmen (2001-2004, 2007, 2009-2016, 2019) © getty 33/33 Platz 1: NEW ENGLAND PATRIOTS - 17 Playoff-Teilnahmen (2001, 2003-2007, 2009-2019)

Wer gewinnt die NFC?

Die Packers werden Erster, wenn ...

sie gewinnen.

die Seahawks nicht gewinnen.

Die Saints werden Erster, wenn ...

sie gewinnen, die Packers verlieren und die Seahawks gewinnen.

Die Seahawks werden Erster, wenn ...

sie gewinnen, die Packers verlieren und die Saints nicht gewinnen.

Wer gewinnt den Titel in der NFC East?

Washington gewinnt die Division, wenn ...

sie gewinnen.

sie unentschieden spielen und die Cowboys nicht gewinnen.

Die Cowboys gewinnen die Division, wenn ...

sie gewinnen und Washington nicht gewinnt.

sie unentschieden spielen und Washington verliert.

Die Giants gewinnen die Division, wenn ...

sie gewinnen und Washington verliert.

Wild-Card-Plätze in der NFC

Die Rams kommen weiter, wenn ...

wenn sie gewinnen oder unentschieden spielen.

die Bears nicht gegen die Packers gewinnen.

Die Bears kommen weiter, wenn ...

sie gewinnen.

die Cardinals verlieren.

sie und die Cardinals unentschieden spielen

Die Cardinals kommen weiter, wenn ...

sie gewinnen.

sie unentschieden spielen und die Bears verlieren.

© getty

NFL: Der Spielplan am letzten Spieltag der Regular Season

So sieht der Spielplan für den letzten Spieltag aus:

Uhrzeit Gast Heim 19 Uhr Dallas Cowboys New York Giants 19 Uhr New York Jets New England Patriots 19 Uhr Baltimore Ravens Cincinnati Bengals 19 Uhr Pittsburgh Steelers Cleveland Browns 19 Uhr Minnesota Vikings Detroit Lions 19 Uhr Miami Dolphins Buffalo Bills 19 Uhr Atlanta Falcons Tampa Bay Buccaneers 22.25 Uhr Las Vegas Raiders Denver Broncos 22.25 Uhr Jacksonville Jaguars Indianapolis Colts 22.25 Uhr New Orleans Saints Carolina Panthers 22.25 Uhr Green Bay Packers Chicago Bears 22.25 Uhr Seattle Seahawks San Francisco 49ers 22.25 Uhr Tennessee Titans Houston Texans 22.25 Uhr Arizona Cardinals Los Angeles Rams 22.25 Uhr Los Angeles Chargers Kansas City Chiefs 2.20 Uhr Washington Football Team Philadelphia Eagles

NFL im TV und Livestream sehen

Der Streamingdienst DAZN hat sich ein umfangreiches Rechtepaket für die NFL gesichert. So könnt Ihr auf DAZN heute alle Spiele in der Konferenz, der RedZone, verfolgen. Los geht es um 19 Uhr. Ebenfalls um 19 Uhr zeigt DAZN die Partie der Cowboys bei den Giants. In der Nacht um 2.20 Uhr könnt Ihr zudem Eagles-Washington sehen.

Auf DAZN gibt es täglich jede Menge US-Sport, darunter Partien der NBA, NHL und MLB. Auch Boxen, UFC-Kämpfe, Handball, Darts, Tennis, Handball, Motorsport, Rudby und weitere Sportarten hat DAZN im Programm.

Dazu kommt das umfangreiche Fußball-Paket: Ob Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, LaLiga, Ligue 1 oder den FA Cup: DAZN zeigt die prestigeträchtigsten Wettbewerb der Fußball-Welt.

Das DAZN-Abo kostet pro Monat 11,99 Euro oder pro Jahr 119,99 Euro. Vorher besteht die Möglichkeit, DAZN einen Monat lang kostenlos zu testen.

Im Free-TV hat sich die ProSiebenSat1-Gruppe die Rechte an der NFL gesichert. Auf ProSiebenMaxx läuft um 19 Uhr Browns-Steelers und um 22.25 Uhr Rams-Cardinals. Im Livestream auf ran.de könnt Ihr die Partien sehen, zudem wird dort noch Giants-Cowboys gezeigt.

NFL: Die weiteren Termine

In der kommenden Woche finden die Wild-Card Playoffs statt. Der Super Bowl wird in diesem Jahr in Tampa, Florida, ausgetragen.