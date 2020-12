NFL Week 16 Recaps: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 15

In Woche 16 muss Drew Brees beweisen, dass die Saints mit ihm noch ein Contender sein können. In Las Vegas und Pittsburgh kommt es zu Entscheidungsspielen um die AFC-Playoffs. Die Seahawks und Rams duellieren sich um die NFC West und die Titans treten in Green Bay zum Topspiel an. Bei DAZN könnt Ihr auch in dieser Woche ab 19 Uhr alle Sonntagsspiele in der NFL-RedZone-Konferenz sehen.

NFL: Week 16 Previews

New Orleans Saints (10-4) - Minnesota Vikings (6-8) (Fr., 22.30 Uhr LIVE AUF DAZN)

Die Bye Week in der ersten Playoff-Runde ist für die Saints nach zwei Niederlagen in Folge wohl Geschichte, nun geht es für New Orleans darum, den zweiten Platz in der Conference zu halten, theoretisch könnte das Tea von Head Coach Sean Payton sogar die Führung in der Division noch verlieren. Die Vikings hingegen brauchen zwei Siege aus den letzten zwei Spielen und obendrein noch ordentlich Schützenhilfe, um den Traum der Playoffs am Leben zu erhalten.

Auf Seiten der Saints, denen Michael Thomas erneut verletzungsbedingt fehlen wird, dreht sich natürlich fast alles um Drew Brees. Gegen die Chiefs kehrte er von einer brutalen Rippen- und Lungenverletzung zurück, sah allerdings noch längst nicht wieder topfit aus. Brees brachte weniger als 50 Prozent seiner Pässe zu Mitspielern, vor allem tiefe Pässe sorgten einmal mehr für Besorgnis. Kann er gegen die anfällige Secondary der Vikings einen besseren Eindruck hinterlassen?

Allzu gute Erinnerungen dürfte der Veteran an Minnesota nicht haben. In der vergangenen Saison trafen die hoch favorisierten Saints in der ersten Playoff-Runde auf die Vikings, Brees warf jedoch eine Interception und verlor einen Fumble, Minnesota gelang mit einem 26:20-Sieg eine dicke Überraschung.

Die große Stärke des Saints-Teams ist mittlerweile ihre Defense. Auch gegen die Chiefs überzeugte die Unit von Defensive Coordinator Dennis Allen, New Orleans ist sowohl gegen den Run als auch gegen den Pass stark. Minnesotas Offense definiert sich vor allem über das Laufspiel und Dalvin Cook. Inwieweit dieses Rezept gegen Cameron Jordan und Co. zum Erfolg führen kann, bleibt abzuwarten.

Detroit Lions (5-9) - Tampa Bay Buccaneers (9-5) (Sa., 19.00 Uhr LIVE AUF DAZN)

Die Lions haben sich aus dem Playoff-Rennen verabschiedet, können mit Spielen gegen die Bucs und Vikings aber unter Umständen noch gehörigen Einfluss auf die Situation in der NFC nehmen. Tampa Bay hat zumindest theoretisch weiter Chancen auf den Sieg in der NFC South, mit zwei Siegen in den letzten zwei Spielen wäre der fünfte Platz in der Conference - und damit ein Spiel gegen den Sieger der NFC East - zudem sicher.

Auf Seiten der Lions wird Matthew Stafford trotz schmerzhafter Rippenverletzung erneut auflaufen. Ein Trade des 32-Jährigen wurde in den Medien zuletzt häufiger diskutiert, Stafford könnte - je nachdem welcher GM in Detroit das Steuer übernimmt - seine letzten Spiele für das Team aus der Motor City machen. Verzichten müssen wird Stafford allerdings einmal mehr auf Kenny Golladay, der Star-Receiver fehlt mittlerweile seit weit länger als einem Monat, verbleibt aber im aktiven Kader der Lions.

Die Bucs haben derweil Running Back Ronald Jones auf die Covid-19-Liste gesetzt. Er wird das Aufeinandertreffen mit den Lions daher sehr wahrscheinlich verpassen und erneut durch Leonard Fournette vertreten werden. Gegen die extrem schwache Run-Defense der Gastgeber dürften sich einige Lücken im Laufspiel für die Bucs auftun.

Nach einigen eher durchwachsenen Auftritten wird Tom Brady an seine Leistung aus der Vorwoche anknüpfen wollen. Der 43-Jährige fiel zwar einmal mehr mit einigen uncharakteristischen Overthrows auf, machte insgesamt aber dennoch ein gutes Spiel. Die Secondary der Lions ist äußerst anfällig, hier könnte Brady vor den Playoffs weiter Selbstvertrauen tanken.

Arizona Cardinals (8-6) - San Francisco 49ers (5-9) (Sa., 22.30 Uhr)

Auch für die Cardinals geht es noch um die Positionierung im Playoff-Rennen. Der Division-Sieg ist zwar nicht mehr möglich und die Playoff-Teilnahme praktisch gesichert, doch auch Arizona schielt noch auf den fünften Platz in der Conference - und damit dem Duell gegen den Sieger der schwächsten Division in der NFL - entgegen. Die 49ers sehnen sich derweil vermutlich dem Ende ihrer verletzungsgeplagten Saison entgegen.

Nach Jimmy Garoppolo fällt nun auch noch dessen Backup Nick Mullens aus, Garoppolo darf zwar in dieser Woche ins Training zurückkehren, ein Comeback gegen die Cardinals scheint aber ausgeschlossen. Somit wird C.J. Beathard in Glendale starten - oder kommt es zu einem Wiedersehen der besonderen Art? Josh Rosen wurde von den 49ers unter Vertrag genommen, er wird gegen sein Ex-Team aber vermutlich nur an der Seitenlinie Platz nehmen.

Für die Cardinals geht es darum, ihre zuletzt wieder nach oben zeigende Formkurve in der Offense zu bestätigen: Kyler Murray wird wieder mehr als Runner eingebunden, Deandre Hopkins variabler genutzt. Ruft diese Unit ihr Potenzial voll ab, könnte sie in den Playoffs für viele Gegner unangenehm werden.

Ihr Gegner in der Nacht auf Sonntag wird die Defense von Robert Saleh sein. Der Coordinator der 49ers wird geschätzt und ist mittlerweile auch ein heißer Kandidat auf einen Head-Coaching-Posten in der kommenden Saison. Zuletzt waren jedoch auch seiner Unit die Verletzungen klar anzumerken.

Las Vegas Raiders (7-7) - Miami Dolphins (9-5) (So., 2.15 Uhr LIVE AUF DAZN)