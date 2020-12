NFL Week 13 Previews: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 13

In Woche 12 empfangen die Titans die Browns zu einem weiteren Spitzenspiel in der AFC. Die Giants und Dolphins haben noch Fragezeichen auf der Quarterback-Position, während die Lions in ihr erstes Spiel ohne Matt Patricia gehen. In der NFC West gibt's einen Division-Kracher. Bei DAZN könnt Ihr auch in dieser Woche ab 19 Uhr alle Sonntagsspiele in der NFL-RedZone-Konferenz verfolgen!

NFL: Week 13 Previews

Giants bangen um Jones, auch QB-Fragezeichen bei Dolphins und Steelers: Die Verletzungs-Übersicht vor Woche 13.

Houston Texans (4-7) - Indianapolis Colts (7-4) (So., 19.00 Uhr LIVE AUF DAZN)

Liegt in Houston eine Überraschung in der Luft? Die Texans gehen mit drei Siegen aus ihren letzten vier Spielen in die Begegnung, Deshaun Watson spielte zuletzt absolut in MVP-Form. Die Colts wurden in der Vorwoche von Derrick Henry und den Titans derweil böse überrannt. Kann die zu Beginn der Saison so hochgelobte Defense Watson und Co. etwas entgegensetzen?

Vorteilhaft für die Gäste ist dabei natürlich, dass Will Fuller, Star-Receiver der Texans, für den Rest der Saison gesperrt wurde - und das nur kurz nach der Entlassung von Kenny Stills, der Fuller zumindest ansatzweise hätte ersetzen können. Ohne Fuller dürfte Brandin Cooks zu Watsons Waffe Nummer eins aufsteigen, Keke Coutee wird wohl nachrücken. Reicht das, um Indys Secondary attackieren zu können?

Auf der Gegenseite dürfte das Run-Game besonders im Fokus stehen. Die Texans offenbarten in dieser Saison große Probleme gegen den Lauf und sind in diesem Bereich definitiv anfällig. Trotz der imposanten O-Line konnten die Colts den Ball im Laufspiel bislang allerdings eher schlecht als recht bewegen. Folgt in dieser Woche nun (endlich) das Breakout-Spiel von Rookie Jonathan Taylor?

Fehlen wird den Colts offensiv derweil Left Tackle Anthony Castonzo, eine echte Schwächung. Quarterback Philip Rivers wird den Ball stets schnell los und könnte den Ausfall seines Blindside-Beschützers so auffangen, allerdings offenbarte der 38-Jährige in der Vorwoche auch wieder einige Probleme in seinem eigenen Spiel. Gegen die Texans und deren anfällige Secondary, in der nun auch noch Bradley Roby (ebenfalls gesperrt) fehlt, wird er sich besser präsentieren müssen.

Tennessee Titans (8-3) - Cleveland Browns (8-3) (So., 19.00 Uhr)

Die Titans hoffen darauf, ihren Vorsprung an der Spitze der AFC South ausbauen zu können, die Vorzeichen stehen gut: Die Offense rund um Derrick Henry präsentierte sich trotz zahlreicher Ausfälle in der Offensive Line herausragend, auch Receiver A.J. Brown ist in absolut bestechender Form.

Können die Browns dieser Star-Power etwas entgegensetzen? Auf dem Papier sind beide Teams mit acht Siegen und drei Niederlagen gleichauf, in seinen letzten drei Spielen fuhr Cleveland allerdings drei äußerst knappe Siege über die Jaguars, Eagles und Texans - nicht gerade die Creme de la Creme der NFL - ein, zuvor gab es eine Niederlage gegen die Raiders, einen Zittersieg über die Bengals sowie eine Klatsche gegen die Steelers. Gegen Tennessee werden die Browns zeigen wollen, dass sie derzeit nicht zu Unrecht einen Playoff-Platz in der AFC besetzen.

Weh tut dabei natürlich der Ausfall von Denzel Ward. Der beste Cornerback der Browns verpasst bereits das zweite Spiel in Folge, gegen A.J. Brown und Co. dürfte er fehlen. Immerhin: Nach einwöchiger Pause gibt Myles Garrett sein Comeback. Gegen die dezimierte O-Line der Titans könnte der Kandidat auf den Titel des Defensive Player of the Year einen starken Auftritt hinlegen.

Ebenfalls im Fokus steht natürlich Baker Mayfield. Nach drei Spielen ohne Touchdown-Pass in Serie warf er in der Vorwoche zwei Touchdowns, fiel allerdings auch mit einem bösen Overthrow in der Endzone auf. Ob er gegen die Titans erneut nur als Verwalter in der Offense auftreten kann, darf bezweifelt werden - auch wenn das Run-Game der Browns rund um Nick Chubb und Kareem Hunt in den letzten Wochen das wohl beste der Liga war.

New York Jets (0-11) - Las Vegas Raiders (6-5) (So., 19.00 Uhr)

Nach ihrer in jeder Hinsicht enttäuschenden Vorstellung gegen die Falcons dürften die Raiders in dieser Woche mit einer Menge Wut im Bauch nach New York reisen. Las Vegas braucht wohl mindestens drei Siege aus den verbleibenden fünf Saisonspielen - und wer würde sich da besser als Auftaktgegner eignen als die nach wie vor sieglosen Jets?

Verzichten müssen die Raiders dabei allerdings auf Josh Jacobs. Der Running Back leidet an einer Knöchelverletzung und fällt definitiv aus. Für Jacobs wird wohl Devontae Booker die Rolle des Lead Backs übernehmen, gegen die Broncos verbuchte er vor drei Wochen bereits 81 Rushing Yards und zwei Touchdowns.

Auf Seiten der Jets steht natürlich einmal mehr Sam Darnold im Fokus. Der Quarterback durfte in der Vorwoche erstmals mit seinem Receiver-Trio aus Jamison Crowder, Breshad Perriman und Denzel Mims zusammen spielen - und konnte das kaum für Eigenwerbung nutzen. Präsentiert sich Darnold weiterhin schlechter als sein Vertreter Joe Flacco wird in der kommenden Saison sicher kein Starterjob mehr auf ihn warten.

Wirbel gibt es obendrein nach wie vor um das Playcalling bei Gang Green. Adam Gase machte zuletzt ein Geheimnis um die Aufgabe, die er angeblich an Offensive Coordinator Dowell Loggains abgegeben hatte - offiziell, um Gegner im Unklaren zu halten. Fest steht: Wer auch immer für das Play-Calling verantwortlich ist: Es wird sich steigern müssen, sofern die Jets die Saison nicht sieglos beenden wollen.

Minnesota Vikings (5-6) - Jacksonville Jaguars (1-10) (So., 19.00 Uhr)