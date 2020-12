NFL Recap: Baltimore Ravens vs. Dallas Cowboys 34:17 - Ravens überlaufen defensiv desolate Cowboys

Mitte des zweiten Viertels passierte Unglaubliches: Justin Tucker vergab einen 36-Yard-Field-Goal-Versuch. Das ist deshalb bemerkenswert, weil der Ravens-Kicker seine letzten 70 Versuche innerhalb von 40 Yards in Serie versenkt hat. Es war die längste Serie in der NFL.

Lamar Jackson ist der erste Quarterback in der Geschichte der NFL, der in seinen ersten drei Spielzeiten in der Liga mindestens 5000 Passing Yards und mindestens 2500 Rushing Yards erreicht hat. Zudem hat er nun 4 Rushing Touchdowns in seiner Karriere erzielt, die mindestens über 30 Yards gingen. Alle anderen QBs der Liga zusammen haben seit 2018 zusammen 4 Rushing Touchdowns über wenigstens 30 Yards erzielt.