NFL: Wachablösung in der AFC East - So schafften die Buffalo Bills einen beeindruckenden Neuaufbau

Erstmals seit den 1990er Jahren stehen die Buffalo Bills wieder an der Spitze der AFC East. Nach jahrzehntelangem Misserfolg hat die einst ruhmreiche Organisation die Wende geschafft. Doch wie kam es zu diesem neuerlichen Höhenflug?

Die Buffalo Bills stehen kurz vor einem für sie äußerst seltenen Erfolgserlebnis: Erstmals seit 1995 stehen sie kurz vor dem Gewinn der AFC East. Vorbei ist die Vormachtstellung der New England Patriots. Und auch die New York Jets (zuletzt 2002) und die Miami Dolphins (2008) werden wohl nicht mehr dazwischenfunken.

Dieser wahrscheinliche Division-Triumph ist keinesfalls ein Zufall, sondern vielmehr das Resultat eines beeindruckenden Umbruchs im Bundesstaat New York, der essenziell 2017 in die Wege geleitet wurde.

Die Älteren unter uns werden es noch wissen: Buffalo stand von 1990 und 1993 mit Hall-of-Fame-Quarterback Jim Kelly viermal in Folge im Super Bowl und vollbrachte das Kunststück, viermal in Serie zu verlieren. Bemerkenswert auch: Von der Gründung 1960 bis zu seinem Tod 2014 hatten die Bills nur einen einzigen Teameigner - Ralph Wilson. Wenig bescheiden war auch das Stadion in Orchard Park/NY nach ihm benannt.

Nach seinem Tod verkaufte die Familie die Franchise schließlich 2014 an Terry und Kim Pegula, die eine erfolgreichere Zukunft versprachen, jedoch zunächst mal am eingeschlagenen Weg festhielten. Das hatte zur Folge, dass trotz einer 9-7-Saison - der ersten "Winning Season" der Franchise seit 2004 - Head Coach Doug Marrone nach nur zwei Jahren im Amt von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch machte und seinen Hut nahm. Ein Schritt, der viel über die sportliche Perspektive bei den Bills aussagte.

Buffalo Bills: Zahlreiche Fehlgriffe bei der Levy-Nachfolge

Marrone selbst war bereits der sechste Head Coach der Bills seit Erfolgs-Coach Marv Levy Ende der 90er Jahre seine Hall-of-Fame-Karriere beendet hatte. Es folgte der immer noch laute, aber nicht mehr effektive Rex Ryan, für den bereits nach nicht mal zwei Jahren schon wieder Schluss war - das letzte Spiel 2016 coachte der heutige Chargers-Coach Anthony Lynn.

Nach dieser Episode hatten die Pegulas genug gesehen und setzten zum großen Cut an. General Manager Doug Whaley, der ebenfalls der Letzte einer langen Liste von erfolglosen Nachfolgern vom damaligen Fast-Meistermacher Bill Polian - ebenfalls in Bronze in Canton anzutreffen - war, musste ebenso gehen wie Ryan.

Buffalo Bills: Head Coaches seit Marv Levy

Coach Saisons Bilanz (inkl. Playoffs) Playoff-Teilnahmen Wade Phillips 1998-2000 29-21 2 Gregg Williams 2001-2003 17-31 - Mike Mularkey 2004-2005 14-18 - Dick Jauron 2006-2009 24-33 - Perry Fewell* 2009 3-4 - Chan Gailey 2010-2012 16-32 - Doug Marrone 2013-2014 15-17 - Rex Ryan 2015-2016 15-16 - Anthony Lynn* 2016 0-1 - Sean McDermott 2017-heute 35-26 2

*) Interims-Coach.

Von den Carolina Panthers, die zwei Jahre zuvor erst im Super Bowl standen, kam der langjährige Funktionär Brandon Beane, der als GM übernahm. Und jener brachte Head Coach Sean McDermott mit, der in Carolina von 2011 bis 2016 als Defensive Coordinator unter Ron Rivera tätig war. Beide kannten sich also bestens und funkten direkt auf einer Wellenlänge.

Was folgte, war ein langfristig angelegter Plan, der aber schon unmittelbar erste Früchte trug. Schon 2017 nämlich beendeten die Bills ihre 17 Jahre andauernde Playoff-Durststrecke und erreichten die Postseason als Wildcard. Seither stand noch eine Playoff-Teilnahme 2019 zu Buche. Entwicklungen, die dazu führten, dass sowohl McDermott als auch Beane langfristig verlängerten.

Buffalo Bills: Josh Allens positive Entwicklung

Der Schlüssel für den Erfolg des Teams 2020 liegt nun vor allem darin, dass man mit Josh Allen im Draft 2018 offenbar den richtigen Quarterback für die Zukunft gefunden hat. Auch wenn dieser nach wie vor Defizite aufweist, machte Allen einen großen Sprung, was sein generelles Spiel betrifft. Allen hat sich von einer Wundertüte in den vergangenen zwei Spielzeiten zu einem Top-10-Quarterback entwickelt.

Die Zahlen belegen: Nach DYAR, DVOA und QBR (mehr zum Thema Analytics und Advanced Stats im Football erfahrt Ihr hier!) steht er nie schlechter als Rang 6. Auf dem Platz ist er mittlerweile weit mehr als nur ein gefährlicher Runner und Improvisator, auch wenn seine Präzision aus der Pocket und zuweilen aus der Bewegung heraus noch Luft nach oben hat.

Das Team allerdings steht hinter ihm. Ein Team, das seit Beanes Ankunft indes auf links gedreht wurde. Im 2020er Kader der Bills befindet sich noch genau ein Spieler, der vor 2017 verpflichtet wurde - Edge Rusher Jerry Hughes, der schon 2013 kam. Seither wurde das Team vor allem durch den Draft, kluge Trades und ein paar gute Free Agents zusammengestellt.

Der Königstransfer war hier wohl Wide Receiver Stefon Diggs, für den die Bills vier Draftpicks, darunter einen aus Runde 1 im vergangenen Draft, nach Minnesota schickten. Eine Investition, die sich offenkundig bezahlt macht: Diggs führt die Liga aktuell mit 100 Receptions an und das, obwohl er offenkundig noch nicht vollends ins System der Bills integriert wurde. Speziell in Sachen Deep Balls könnte man noch aggressiver auf ihn setzen.

Waren die Bills in den vergangenen Jahren unter McDermott zumindest defensiv schon eines der Top-Teams, legten sie nun in der Offense nochmal kräftig nach. Ein Grund dafür ist freilich Offensive Coordinator Brian Daboll, der die Offense seit 2018 kontinuierlich weiterentwickelte und mittlerweile auch sehr kreative Elemente eingeführt hat. Pre-Snap-Motion, Jet-Sweeps, designte QB-Läufe, teils auch exotische Formationen - diese Offense ist weit von der eher langweiligen Herangehensweise mit dem Run Game als erster Option der vergangenen Tage entfernt.

Quarterback-Ranking nach Woche 14: Altes Schlusslicht - neuer Spitzenreiter! © getty 1/34 14 Spieltage sind absolviert - SPOX-Redakteur Adrian Franke zieht sein drittes Quarterback-Zwischenfazit! Wer konnte seit dem Midseason-Ranking klettern, wer fällt? Wie lassen sich die 32 Starter vor dem Schlussspurt der Regular Season einordnen? © getty 2/34 Als Basis dienen sowohl Advanced Stats, als auch Live-Eindrücke. Abgebildet werden soll primär, wo die 32 Starter nach 14 Spielen stehen. Um zu kleine Sample Sizes auszuschließen, sind 140 Dropbacks das Minimum. Wer darunter liegt, wurde nicht bewertet. © getty 3/34 NICHT BEWERTET: Jalen Hurts, Eagles. Vielversprechendes Debüt gegen die Saints, insbesondere weil die Baseline da war. Fand den ersten Read, spielte ruhig gegen Pressure und seine Athletik ist ein X-Faktor. Die klar bessere Wahl aktuell als Wentz. © getty 4/34 NICHT BEWERTET: Brandon Allen, Bengals. Übernahm in Woche 12 für Joe Burrow bei den Bengals. Seither erwartet überschaubar, insbesondere gegen Pressure nahezu chancenlos unter den aktuellen Umständen in Cincinnati. © getty 5/34 30. Sam Darnold, Jets: Sicher, die Umstände sind schwierig. Auffällig ist dennoch, dass die Offense mit Flacco besser aussah. Bei Darnold bleiben es einzelne Momente, in denen das Potenzial aufblitzt - nach 3 Jahren ist das trotz der Umstände zu wenig. © getty 6/34 29. Nick Mullens, 49ers: Spielt das, was man sich von einem Backup erhofft: Er setzt die Offense strukturell um. Das reicht im Shanahan-System für eine funktionale Offense, doch sobald Mullens die Struktur verlassen muss, zerfällt sein Spiel schnell. © getty 7/34 28. Mitchell Trubisky, Bears: Kurioserweise spielt er eine gar nicht so schlechte Saison, im Vergleich. Besser als Foles jedenfalls. Doch einige solide Auftritte gegen schwache Defenses ändern nichts daran, dass Chicago einen neuen Quarterback braucht. © getty 8/34 27. Cam Newton, Patriots: Das Passspiel der Pats liegt komplett brach; unter schwierigen Umständen ist Newton so gar keine Hilfe. Probleme mit dem Blitz, inkonstante Accuracy, die Fehler häufen sich Woche für Woche. Am ehesten als Runner ein Faktor. © getty 9/34 26. Drew Lock, Broncos: Die oberste Priorität 2020 war Klarheit auf der QB-Position. Die Umstände waren schwierig, aber Locks inkonstante, von viel zu vielen Fehlern geprägte Leistungen fordern zumindest einen ernsthaften Konkurrenten für kommendes Jahr. © getty 10/34 25. Andy Dalton, Cowboys: Hat sich zuletzt etwas stabilisiert, auch gegen die Ravens bewegte Dallas den Ball besser als befürchtet. Dalton ist zunehmend der erhoffte Game Manager, der seine Playmaker einsetzen kann. Mehr aber eben auch nicht. © getty 11/34 24. Tua Tagovailoa, Dolphins: Nach wie vor erwartbare Rookie-Probleme was Spieltempo und Reads angeht. Aber die Momente, in denen er das Spiel gut zu lesen scheint, werden häufiger, Miami bringt ihn gut in Bewegung. Greift noch zu häufig enge Fenster an. © getty 12/34 23. Taysom Hill, Saints: Wenn alles simpel funktioniert, der erste Read da ist, dann kann Hill Plays auflegen. Als Runner sowieso. Alles darüber hinaus ist extrem wacklig. Die Reads sind zu langsam, die Accuracy massiv inkonstant, das Timing schwach. © getty 13/34 22. Alex Smith, Washington: Smith ist ein solider Game Manager. Aber das dürfte reichen, um mit dieser Defense die Division zu gewinnen. Solide gegen den Blitz, legt eine Handvoll Big Plays auf, kann die Offense nicht tragen. Nicht mehr, nicht weniger. © getty 14/34 21. Gardner Minshew, Jaguars: Könnte seinen Startplatz jetzt zurückhaben. Mike Glennon hatte für zwei Spiele gut ausgesehen, Minshew ist der bessere Quarterback. Ich sehe hier noch immer einen High-End-Game-Manager mit Playmaker-Fähigkeiten. © getty 15/34 20. Teddy Bridgewater, Panthers: Er ist ein guter Game Manager, ein verlässlicher Ballverteiler, der mit Timing und aus der Pocket gewinnt - aber er hat ein klares Ceiling. Stark von der Struktur abhängig, nicht nur gegen Druck fällt er deutlich ab. © getty 16/34 19. Daniel Jones, Giants: Spielt eigentlich eine solide Saison - das Cardinals-Spiel unterstrich aber die größten Defizite. Furchtbares Pocket-Verhalten, zu spät mit seinen Reads. Er hat sich entwickelt, aber zum Franchise-QB fehlt noch eine ganze Menge. © getty 17/34 18. Jared Goff, Rams: Manchmal wirkt es, als würde McVay Goff nur sehr bedingt vertrauen. Die Offense wurde extrem QB-freundlich umgestaltet, Goff macht seine Sache darin als Verwalter und Kurzpass-Ballverteiler ordentlich - mehr aber eben auch nicht. © getty 18/34 17. Ben Roethlisberger, Steelers: Die Probleme der Offense werden immer deutlicher. Big Ben verteilt den Ball gut, aber irre kurz und schnell, und das bedeutet minimalen Spielraum für Fehler. Vertikal kommt zu wenig, gegen Druck wackelt er auffällig. © getty 19/34 16. Lamar Jackson, Ravens: Als Passer ist das immer noch extrem dünn, auch über weite Strecken beim Shootout gegen Cleveland. Aber Jackson ist als Runner wieder gefährlicher, das gibt der Offense zumindest eine explosive Baseline. © getty 20/34 15. Justin Herbert, Chargers: Nach spektakulärer erster Saisonhälfte etwas abgekühlt. Viel Pressure, Herbert feuert noch immer Big Plays dagegen. Aber nicht in der Frequenz wie früher in der Saison, und dann wird die Inkonstanz als Passer gewichtiger. © getty 21/34 14. Matt Ryan, Falcons: Nach schwachem Saisonstart schien er auf einem exzellenten Weg - doch Inkonstanz ist die Konstante seiner Saison. Sein Pocket-Verhalten war mehrfach problematisch, Ryan leistet sich zu viele Turnover-Fehler. © getty 22/34 13. Matt Stafford, Lions: Hat sich merklich gesteigert, trotz des Golladay-Ausfalls. Manchmal erinnerte das vertikale Passspiel wieder an 2019, Stafford kreiert wieder mehr Offense und spielt stark gegen Pressure. © getty 23/34 12. Derek Carr, Raiders: Noch immer schwierig einzuordnen. Carr spielt gut in der Struktur, das Downfield Passing Game funktioniert gut - aber zu häufig wenn das Play-Design nicht direkt greift, wenn die Line wackelt, fällt Carr deutlich ab. © getty 24/34 11. Tom Brady, Buccaneers: Das Play-Calling hilft nach wie vor nicht, aber individuell hat er auch abgebaut. Die vertikalen Pässe sind teilweise erschreckend, in der Pocket wackelt er häufiger, die Abstimmung mit den Receivern passt noch nicht komplett. © getty 25/34 10. Kyler Murray, Cardinals: Hatte einen kleinen Durchhänger, das Giants-Spiel war wieder eine deutliche Verbesserung. Als Runner kann er nach wie vor ein gigantischer X-Faktor sein, als Passer nach wie vor mit Luft nach oben. © getty 26/34 9. Kirk Cousins, Vikings: Cousins kann eine der explosivsten Offenses der Liga dirigieren, vor allem, wenn das Play-Action-Passspiel funktioniert. Probleme kommen gegen Pressure, wackelt auch gegen den Blitz immer wieder mal. © getty 27/34 8. Baker Mayfield, Browns: Mayfield wackelt noch immer gegen Druck und wenn er die Offense mehr tragen muss. Aber in der Struktur fühlt er sich immer wohler und in den Bereichen darüber hinaus hat er sich definitiv gesteigert. © getty 28/34 7. Philip Rivers, Colts: Rivers spielt nicht wie ein "Top-10-Quarterback" - aber es fällt mir schwer, jemanden darüber zu setzen. Bei Rivers sind es eher konstant gute Leistungen, wenige Ausreißer nach oben oder unten. © getty 29/34 6. Ryan Tannehill, Titans: Die letzten Spiele waren wirklich stark. Tennessee ist dieses Jahr von den Big Plays etwas weg gegangen, Tannehill ist aber weiter sehr stark Intermediate, wirft einen tollen Deep Ball und ist herausragend gegen den Blitz. © getty 30/34 5. Josh Allen, Bills: Die Fehler hat er noch immer in seinem Spiel, auch gegen Pittsburgh. Aber Allen konnte die positive Entwicklung bestätigen, er hat sich gegen Druck stabilisiert und vor allem spielt er cleverer als Passer. © getty 31/34 4. Russell Wilson, Seahawks: Startete brandheiß in die Saison - und baute deutlich ab. Defenses können ihn besser verwirren, er zögert häufiger in seinen Reads. Er ist noch immer ein Elite-QB - aber in der zweiten Saisonhälfte häufen sich die Patzer. © getty 32/34 3. Deshaun Watson, Texans: Watson spielt eine herausragende Saison - wie schlecht die Texans dennoch dastehen, unterstreicht, wie groß die Baustellen sind. Watson spielt nahezu perfekt aus sauberer Pocket, kreiert Offense und trägt dieses Team. © getty 33/34 2. Patrick Mahomes, Chiefs: Gegen Miami menschelte es mal, aber selbst dann legte er die notwendigen Big Plays auf. Kein Quarterback ist gefährlicher gegen den Blitz, nur Rodgers ist besser aus sauberer Pocket, kein Quarterback ist explosiver. © getty 34/34 1. Aaron Rodgers, Packers: Man kommt an Rodgers schlicht nicht mehr vorbei. Hatte sein Debakel gegen Tampa, ansonsten aber nahezu eine "fehlerfreie" Saison. Herausragend tief, spektakulär aus der Pocket, super in und außerhalb der Struktur.

Buffalo Bills: Ex-Panthers als Stützen

Ein genauerer Blick auf den Kader verrät, warum der Umbruch so verhältnismäßig schnell vonstatten ging. Gleich sechs ehemalige Panthers, darunter fünf Verteidiger, zählen größtenteils zu den Startern des Teams und halfen dabei, die neue Philosophie nach Buffalo zu bringen. Zu nennen sind hier in erster Linie Defensive Tackle Vernon Butler, Edge Rusher Mario Addison und Linebacker AJ Klein. Allesamt Spieler, die noch unter McDermott in Carolina aktiv waren.

Den Rest besorgte das gute Auge für Talente von Beane, der von den aktuellen Startern in Offense und Defense 13 selbst direkt oder indirekt - als Assistant GM der Panthers - gedraftet hat. Es sind sogar 15, wenn man die aktuell nicht aktiven Defensive Tackle Star Lotulelei und Offensive Tackle Cody Ford mitzählt. Eine enorme Quote für einen Funktionär dieser Tage.

"Brandon ist ein herausragender Anführer und er hat ein großartiges Level an Stabilität in unsere Organisation gebracht", sagten die Pegulas bei dessen kürzlich vollzogener Vertragsverlängerung über ihren GM. Was ihn besonders ausmacht sei, dass Beane "sehr gründlich in seinen Entscheidungsprozessen" vorgehe. "Keine Entscheidung wird ohne ausführliche Nachforschungen getroffen", hieß es im selben Statement. Zudem "schätzen wir seine starken Kommunikationsfähigkeiten. Er arbeitet sehr gut mit uns, mit Sean McDermott und mit allen Leuten in unserer Organisation zusammen".

Ähnlich großes Lob, vor allem mit Hinblick auf die lange nicht vorhandene Stabilität in der Franchise, erhielt auch McDermott, als jener seinen Kontrakt zu Saisonbeginn langfristig verlängert hatte. Und fehlende Stabilität war in Buffalo sicherlich das größte Manko in den vergangenen 25 Jahren. Zu oft wurde ohne klare Vision gehandelt. Und das änderte sich auch mit den verschiedenen Head Coaches in der Zeit kaum. Nun jedoch gibt es eine klare Philosophie, eine Richtung, die alle mitgehen und für genau das richtige Personal installiert wurde - auf und neben dem Platz.

© getty

Buffalo Bills: Stabilität in der sportlichen Führung

Die Bills steuern geradlinig auf ihren ersten Division-Erfolg in einem Vierteljahrhundert zu. Und so wie dieses sehr junge Team aufgestellt ist, könnte dies nur der Anfang einer erfolgreichen Ära sein. Coach und GM stehen nun beide bis 2025 unter Vertrag, zudem dürfte die im Frühjahr fällig Fifth-Year-Option im Rookie-Vertrag von Allen nur Formsache sein.

Die Herausforderung für die nächsten paar Jahre wird dann sein, das eigene Team weiter zu verbessern, aber auch einen Weg zu finden, den Großteil des Stamms beisammen zu halten. Die drohende Salary-Cap-Reduktion im kommenden Jahr macht dies freilich zur Herausforderung. Sollten es tatsächlich nur 175 Millionen Dollar werden, stünden die Bills Stand jetzt bei einem Cap Space von unter zwei Millionen Dollar. Damit ist die Lage aber immer noch besser als bei elf anderen Teams, die im Minus stehen. Doch viel Spielraum bietet dies auf den ersten Blick nicht.

Für Beane und McDermott bedeutet dies, dass ihnen nach Jahren des behutsamen Neuaufbaus nun eine neue Herausforderung ins Haus steht: Der Umgang mit Erfolg. Teams, die in der NFL über ein paar Jahre am Stück die Playoffs erreicht haben und dann auch noch Divisions gewinnen, werden zwangsläufig auf die Zerreißprobe gestellt. Zum einen laufen Verträge aus, zum anderen müssen Spieler aufgrund von Cap-Problemen abgegeben werden. Für Buffalo in der aktuellen Besetzung noch Neuland, obgleich die handelnden Personen in Carolina damit schon konfrontiert wurden.

Für die kommenden Wochen allerdings gilt es erstmal, den Division-Erfolg perfekt zu machen. Unterm Strich reicht dafür vermutlich schon ein Sieg aus den übrigen drei Spielen. In den Playoffs wäre dann vieles möglich, zumal die AFC außerhalb der Chiefs sehr ausgeglichen daherkommt und die Bills wie ein ernstzunehmender Contender aussehen - wie zuletzt in den 90er Jahren.