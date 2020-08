NFL: Buffalo Bills verlängern Vertrag von Head Coach Sean McDermott

DIe Buffalo Bills haben sich mit Head Coach Sean McDermott auf eine Vertragsverlängerung um vier Jahre geeinigt. Damit bleibt er bis zum Ende der Saison 2025 im Bundesstaat New York.

"Seans Führung auf und neben dem Platz war äußerst authentisch und transparent, Qualitäten, die wir als Teameigner schätzen", sagte Bills-Präsidentin Kim Pegula in einem Statement. "Er ist gegenüber uns, den Spielern und jedem, dem er in der Organisation begegnet, dieselbe großartige Person. Wir werden nie vergessen, wie beeindruckt wir von ihm in unserem ersten Vorstellungsgespräch waren. Seine Detailgenauigkeit war damals schon offensichtlich und sein Prozess brachte eine große Stabilität in diese Organisation. Wir freuen uns, seinen Vertrag zu verlängern und ihn noch viele Jahre in West New York zu behalten."

McDermott übernahm den Head-Coach-Job bei den Bills im Jahr 2017 und arbeitete zuvor unter anderem als Assistenzcoach bei den Philadelphia Eagles unter Andy Reid und schließlich von 2011 bis 2016 als Defensive Coordinator unter Ron Rivera bei den Carolina Panthers.

Mit den Bills erreichte er 2017 und 2019 die Playoffs, etwas, was Buffalo zuvor 18 Jahre lang nicht gelungen war. McDermotts Bilanz über seine ersten drei Spielzeit in Buffalo ist 25-23 in der Regular Season (0-2 in den Playoffs).