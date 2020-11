NFL Playoff Picture: So steht es aktuell im Playoff-Rennen - wer ist dabei, wer ist draußen?

Wer kommt in die Playoffs? Wer muss zittern? Wer darf auf eine First-Round-Bye hoffen? Die NFL biegt auf die Regular-Season-Zielgerade ein, SPOX hält Euch Woche für Woche auf dem Laufenden.

NFL: Wer kommt in die Playoffs?

In den NFL-Playoffs spielen die Conferences zunächst untereinander ihre jeweiligen Champions aus, die dann im Super Bowl aufeinander treffen. Super Bowl LV steigt in dieser Saison am 7. Februar im Raymond James Stadium von Tampa/Florida.

So sieht der Spielplan der Playoffs 2020/21 aus:

Wildcard Round: 9. und 10. Januar 2021

9. und 10. Januar 2021 Divisional Round: 16. und 17. Januar 2021

16. und 17. Januar 2021 Championship Sunday: 24. Januar 2021

24. Januar 2021 Suoer Bowl LV: 7. Februar

In diesem Jahr allerdings gibt es eine entscheidende Neuerung für die Playoffs: Anders als zuvor qualifizieren sich nicht sechs, sondern sieben Teams pro Conference für die Postseason. Dabei sein werden die vier Division-Sieger sowie die drei Teams mit den nächstbesten Bilanzen.

Das heißt zudem, dass nur noch der jeweilige Top-Seed ein Freilos in Runde 1 bekommt. Die Setzliste funktioniert jedoch wie üblich. Die ersten vier Plätze sind nach Bilanz geordnet für die Division-Sieger reserviert, die dann auch mindestens ein Heimspiel haben. Die Plätze 5 bis 7 gehen an die Wildcard-Teams.

Gibt es Teams mit der gleichen Bilanz, greift eine ganze Reihe an Tie-Breakern:

Zunächst gilt der direkte Vergleich, falls beide gegeneinander gespielt haben.

Handelt es sich um Teams aus der gleichen Division, gilt danach die Division-Bilanz. Kommen die Teams aus unterschiedlichen Divisions, zählt die Bilanz innerhalb der eigenen Conference.

Danach zählt die Bilanz in Spielen gegen Gegner, gegen die beide Teams gespielt haben.

Sollten zwei Teams dann immer noch gleichauf sein, greifen Dinge wie Schwierigkeit des Spielplans und dergleichen. Alle Tie-Breaker in der Übersicht findet ihr hier.

NFL Playoff Picture: Die AFC

So würden die AFC-Playoffs Stand heute aussehen:

AFC Top-Seed #1: Pittsburgh Steelers (9-0) Bye Week AFC Wildcard Roud #2: Kansas City Chiefs (8-1) #7: Baltimore Ravens (6-3) AFC Wildcard Round #3: Buffalo Bills (7-3) #6: Miami Dolphins (6-3) AFC Wildcard Round #4: Indianapolis Colts (6-3) #5: Las Vegas Raiders (6-3)

Nach Woche 10 hätten die Steelers als einziges ungeschlagenes Team der NFL in der AFC die Bye-Week in Runde 1 sicher. Ärgster Verfolger in dieser Hinsicht sind die Chiefs, die nur eine Niederlage haben und nebenbei auch ein Polster von zwei Spielen Vorsprung in der AFC West vorweisen.

Dahinter allerdings ist die Reihenfolge noch sehr weit offen. Die Bills haben nur ein halbes Spiel Vorsprung vor den Dolphins in der AFC East, sodass diese beiden Teams relativ schnell die Plätze tauschen könnten - nur wer die Division gewinnt, kommt unter die ersten vier in der Setzliste! Die Colts wiederum haben noch Ambitionen, mindestens auf Rang 3 vorzurücken, müssen aber in der eigenen AFC South noch ihre Hausaufgaben machen.

Was die Wildcard-Ränge betrifft, ist noch einiges offen, zumal die ärgsten Verfolger essenziell gleichauf liegen.

AFC-Playoffs: Wer ist in Lauerstellung?

Seed Team Bilanz #8 Tennessee Titans 6-3 #9 Cleveland Browns 6-3 #10 New England Patriots 4-5

NFL Playoff Picture: Die NFC

So würden die NFC-Playoffs Stand heute aussehen:

NFC Top-Seed #1: Green Bay Packers (7-2) Bye Week AFC Wildcard Roud #2: New Orleans Saints (7-2) #7: Seattle Seahawks (6-3) AFC Wildcard Round #3: Arizona Cardinals (6-3) #6: Los Angeles Rams (6-3) AFC Wildcard Round #4: Philadelphia Eagles (3-5-1) #5: Tampa Bay Buccaneers (7-3)

In der NFC ist die Spitze besonders breit aufgestellt. Die Packers und Saints sind gleichauf, wobei die Packers das direkte Duell früh in der Saison für sich entschieden haben. Damit haben sie den möglichen Tie-Breaker schon gewonnen.

Zudem liegen die Packers in ihrer Division nun schon drei Spiele vor den Chicago Bears und sollten zumindest mal in der NFC North kaum noch zu stoppen sein. Die Saints wiederum haben wenigstens noch die Bucs in Schlagdistanz. Da New Orleans aber beide Direktduelle gewannen, müssten die Bucs schon eine bessere Bilanz aufweisen, um die Saints noch zu überholen.

Hart umkämpft ist vor allem die NFC West, in der gleich drei Teams an der Spitze gleichauf liegen und allesamt auf Playoff-Kurs sind. Hier könnte eine Entscheidung sogar erst ganz am Ende der Saison fallen.

Und dann wäre da noch die NFC East, die wohl keiner so recht gewinnen will. Die Eagles liegen gerade hauchdünn vor den New York Giants (3-7), die aber genauso wie die Dallas Cowboys (2-7) als auch das Washington Football Team (2-7) durchaus noch Chancen auf Platz 4 dank des möglichen Division-Titels haben. In Sachen Wildcard jedoch dürften höchstens noch die Bears, Vikings oder Lions mit starken Schlussspurts Außenseiterchancen haben.

NFC Playoffs: Wer ist in Lauerstellung?

Seed Team Bilanz #8 Chicago Bears 5-5 #9 Minnesota Vikings 4-5 #10 Detroit Lions 4-5 #11 San Francisco 49ers 4-6

NFL Playoffs: Wie geht es nach der Wildcard Round weiter?

Die Top-Seeds der AFC und NFC greifen erst nach der Wildcard Round, also in der Divisional Round, ins Spielgeschehen ein und haben natürlich Heimrecht - selbiges hätten sie auch in einem möglichen Championship Game. Ansonsten geht das Heimrecht immer an das Team, das in der Setzliste am höchsten steht.

Die Divisional Round setzt sich konkret wie folgt zusammen: Der Top-Seed trifft zuhause auf den niedrigsten noch vorhandenen Seed der Conference. Und im zweiten Spiel der Runde trifft das höher gesetzte Team auf das niedriger gesetzte Team.

AFC Playoffs: So geht es weiter

Heimteam AFC Divisional Round Auswärtsteam #1 Seed Niedrigster Seed nach WC Round Heimteam AFC Divisional Round Auswärtsteam Zweithöchster Seed nach WC Round Dritthöchster Seed nach WC Round Heimteam AFC Championship Game Auswärtsteam Höherer Seed Niedrigerer Seed

NFC Playoffs: So geht es weiter

Heimteam AFC Divisional Round Auswärtsteam #1 Seed Niedrigster Seed nach WC Round Heimteam AFC Divisional Round Auswärtsteam Zweithöchster Seed nach WC Round Dritthöchster Seed nach WC Round Heimteam AFC Championship Game Auswärtsteam Höherer Seed Niedrigerer Seed

In Super Bowl LV in Tampa trifft schließlich der NFC- auf den AFC-Champion.