NFL: New York Jets feuern Defensive Coordinator Gregg Williams nach fragwürdigem Playcall

Die New York Jets haben Defensive Coordinator Gregg Williams entlassen. Das berichten verschiedene US-amerkanische Medien übereinstimmend.

Zum Verhängnis wurde Williams offenbar sein Playcall am Ende des Spiels gegen die Las Vegas Raiders am Sonntag. Beim Stand von 28:24 für die Jets hatte Williams 13 Sekunden vor Schluss bei einem Third-and-Ten an der 46-Yard-Linie acht Mann per Blitz attackieren lassen. Henry Ruggs schlug Lamar Jackson im Eins-gegen-eins und fing den entscheidenden Touchdown zum Sieg für die Raiders.

Die Jets verpassten somit ihren ersten Sieg in der laufenden Saison und bleiben das einzige Team ohne einen Erfolg. Nach der neuerlichen Niederlage war aufgrund des außergewöhnliches Playcalls von Williams sogar gemutmaßt worden, dass New York das Spiel absichtlich verloren haben könnte, um sich den ersten Pick im Draft 2021 zu sichern.

Williams war seit 2019 Defensive Coordinator der Jets. Zuvor hatte der 62-Jährige bereits bei anderen Stationen für Schlagzeilen gesorgt. In New Orleans war er verantwortlich für "Bounty Gate", bei dem Spieler Prämien für Verletzungen gegnerischer Athleten erhalten hatten, gewesen. In Cleveland beendeten die Browns die Saison 2017 mit null Siegen und 16 Niederlagen, bei beiden Teams war Williams Defensive Coordinator.