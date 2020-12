NFL heute live: Diese Spiele werden heute live im Free-TV und Livestream gezeigt

Woche 13 der NFL steht an und hat einen ungewöhnlichen Zeitplan zu bieten! Damit Ihr den Überblick nicht verliert: Hier erfahrt Ihr, welche Spiele heute live im Free-TV und Livestream gezeigt werden und wie Ihr diese Spiele heute live sehen könnt!

NFL: Der Überblick zu Week 13

Aufgrund mehrfacher Verschiebungen des Divisionsduells zwischen den Pittsburgh Steelers und Baltimore Ravens in Week 12 gibt es in Week 13 ein zusätzliches Spiel am späten Montagabend deutscher Zeit sowie ein Spiel in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch deutscher Zeit.

Datum Kickoff Auswärts Heim Übertragung Sonntag, 6. Dezember 19.00 Uhr New Orleans Saints (9-2) Atlanta Falcons (4-7) DAZN(delayed)/Game Pass Sonntag, 6. Dezember 19.00 Uhr Detroit Lions (4-7) Chicago Bears (5-6) Game Pass Sonntag, 6. Dezember 19.00 Uhr Indianapolis Colts (7-4) Houston Texans (4-7) DAZN/ran.de/Game Pass Sonntag, 6. Dezember 19.00 Uhr Cincinnati Bengals (2-8-1) Miami Dolphins (7-4) Game Pass Sonntag, 6. Dezember 19.00 Uhr Jacksonville Jaguars (1-10) Minnesota Vikings (5-6) Game Pass Sonntag, 6. Dezember 19.00 Uhr Las Vegas Raiders (6-5) New York Jets (0-11) Game Pass Sonntag, 6. Dezember 19.00 Uhr Cleveland Browns (8-3) Tennessee Titans (8-3) ProSieben Maxx/Game Pass Sonntag, 6. Dezember 22.05 Uhr Los Angeles Rams (8-3) Arizona Cardinals (6-5) Game Pass Sonntag, 6. Dezember 22.05 Uhr New York Giants (4-7) Seattle Seahawks (8-3) Game Pass Sonntag, 6. Dezember 22.25 Uhr Philadelphia Eagles (3-7-1) Green Bay Packers (8-3) ProSieben Maxx/Game Pass Sonntag, 6. Dezember 22.25 Uhr New England Patriots (5-6) Los Angeles Chargers (3-8) Game Pass Montag, 7. Dezember 02.20 Uhr Denver Broncos (4-7) Kansas City Chiefs (10-1) DAZN/Game Pass Montag, 7. Dezember 23.00 Uhr Washington Football Team (4-7) Pittsburgh Steelers (11-0) Pro Sieben Maxx/Game Pass Dienstag, 8. Dezember 02.15 Uhr Buffalo Bills (8-3) San Francisco 49ers (5-6) DAZN/Game Pass Mittwoch, 9. Dezember 02.05 Uhr Dallas Cowboys (3-8) Baltimore Ravens (6-5) DAZN/Game Pass

NFL heute live: Diese Spiele werden heute live im Free-TV und Livestream gezeigt

Heute sind die Duelle Browns gegen Titans um 19 Uhr und Eagles gegen Packers um 22.25 Uhr live im Free-TV bei ProSiebenMaxx zu sehen. Ran Sport zeigt zudem Colts gegen die Texans per kostenlosen Livestream auf ran.de.

DAZN zeigt ebenfalls Colts gegen Texans live und in voller Länge, Saints gegen Falcons verspätet um 23 Uhr in voller Länge sowie die NFL RedZone. Wie der Name der Konferenz schon sagt, werden dort jeweils die Teams gezeigt, die in der RedZone sind und damit eventuell kurz davor stehen, einen Touchdown zu erzielen. Ihr verpasst dort jedoch keine wichtige Szene, alle Interceptions, Fumbles, Touchdowns etc. sind dort zu sehen. "Sieben Stunden Football ohne Werbung", wie Moderator Scott Hanson jeweils zu Beginn der Show verkündet.

Der Streamingdienst zeigt auch alle Spiele in der amerikanischen Primetime live und exklusiv in voller Länge und damit das heutige Nachtspiel zu deutscher Zeit. Die Denver Broncos siund dabei zu Gast bei den Kansas City Chiefs.

Außerdem könnt Ihr alle Spiele der NFL mit dem NFL Game Pass live und in voller Länge sehen.

NFL - Cleveland Browns gegen Tennessee Titans: Vorschau

Die Offensiven der Cleveland Browns und Tennessee Titans ähneln sich wie kaum zwei andere Teameinheiten in der NFL. Die Browns laufen den Ball im Outside-Zone-Scheme mit Nick Chubb und Kareem Hunt, die Titans setzen mit dem gleichen System auf Derrick Henry. Aus dem Laufspiel entstehen dann für die Quarterbacks Baker Mayfield (Browns) und Ryan Tannehill (Titans) häufig gute Gelegenheiten, den Ball mit Playaction tief das Feld runter zu werfen.

Da beide Mannschaften ihre Stärke eher in der Offensive haben und zudem auf wichtige Cornerbacks (Denzel Ward bei Cleveland, Adoree Jackson bei Tennessee) verzichten müssen, könnte es ein punktreiches Spiel werden. Die Browns haben in der Offensive Line und Defensive Line klare personelle Vorteile, die Titans haben mit Tannehill aktuell jedoch den deutlich besseren Quarterback.

