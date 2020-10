NFL Week 7 Preview: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 7

Woche 7 der NFL bringt die Rückkehr des verlorenen Sohnes nach New England. Zudem kommt es zum Duell der Ungeschlagenen in Pittsburgh. Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers wiederum treten vielleicht in Las Vegas an. Bei DAZN könnt Ihr wie jede Woche ab 19 Uhr alle Sonntagsspiele in der NFL-RedZone-Konferenz sehen!

NFL: Week 7 Previews

Wer fällt aus? Wer kann spielen? Das Verletzungs-Update findet Ihr hier.

Teams mit Bye Week: Colts, Dolphins, Ravens, Vikings

New Orleans Saints (3-2) - Carolina Panthers (3-3) (So., 18 Uhr LIVE AUF DAZN)

Nachdem Michael Thomas mehrere Spiele mit einer Verletzung am oberen Sprunggelenk verpasst hatte und dann in vor der Saints-Bye-Week in Woche 5 aus disziplinarischen Gründen fehlte, müssen die Saints nun erneut auf den Top-Receiver verzichten. Thomas zog sich im Training eine Verletzung am hinteren Oberschenkelmuskel zu.

Bei den Panthers tritt Quarterback Teddy Bridgewater erstmals gegen sein ehemaliges Team seit seinem Wechsel an. Seine Formkurve war zuletzt eher wechselhaft. Machte er gegen die Falcons noch sein vielleicht bestes Saisonspiel, präsentierte er sich äußerst schwach gegen Chicago. Den Bears gelangen dabei 4 Sacks und 2 Interceptions. Das Ziel der Saints dürfte damit klar sein - Druck auf den QB ausüben ist Pflicht.

Gegen kein anderes Team spielten die Panthers häufiger als gegen New Orleans. Die Gesamtbilanz ist 25-26. Und zuletzt war es meistens äußerst eng zwischen den beiden: Sechs der letzten zehn Spiele wurden mit fünf oder weniger Punkten Unterschied entschieden. Allerdings gewannen die Saints die vergangenen zwei Spiele.

Tennessee Titans (5-0) - Pittsburgh Steelers (5-0) (So., 18 Uhr)

Im Duell der ungeschlagenen 5-Siege-Teams dürfte wohl vor allem ein Mann im Mittelpunkt stehen: Derrick Henry. Der Running Back überragte gegen die Titans mit 212 Rushing Yards und beendete die Partie gegen die Houston Texans in Woche 6 auch mit einem Touchdown in der Overtime.

Jener trifft aber auch eine bärenstarke Run Defense der Steelers. Im Schnitt lässt die Truppe nur 3,3 Yards pro Carry zu, dazu nur 66,2 Yards pro Spiel (Rang 2 in der NFL). Wer dieses direkte Duell für sich entscheidet, hat die Vorteile auf seiner Seite. Allerdings werden die Steelers fortan ohne Top-Linebacker Devin Bush auskommen müssen, der nach seiner Verletzung in der Vorwoche auf IR gelandet ist und den Rest des Jahres ausfällt.

Zudem kommt es zum Duell zwischen Quarterback-Altmeister Ben Roethlisberger und dem angehenden Superstar Ryan Tannehill, der bislang seine überraschend gute Premieren-Saison in Nashville bestätigte. Roethlisberger wiederum ist nach überstandener Ellenbogenverletzung wieder auf sehr hohem Niveau unterwegs und wird tatkräftig von seinem neuen Lieblingstarget Rookie-Wide-Receiver Chase Claypool unterstützt. Wie die Titans ihn verteidigen, wird ebenfalls ein wichtiger Faktor in diesem Spiel sein.

Washington Football Team (1-5) - Dallas Cowboys (2-4) (So., 18 Uhr)

Nach dem zähen Aufeinandertreffen der New York Giants gegen die Philadelphia Eagles am Donnerstag kommt es am Sonntag zum nächsten direkten Duell in der NFC East. Die Cowboys lieferten zuletzt eine peinliche Vorstellung daheim gegen die Cardinals ab, während das Football Team nur in Woche 1 bislang einen Sieg einfuhr.

Beide haben gemein, dass sie ihren Quarterback im Laufe der Saison gewechselt haben. Während Kyle Allen für Washington aus Leistungsgründen für Dwayne Haskins übernahm, musste Andy Dalton aufgrund der schweren Verletzung von Dak Prescott in Aktion treten. Sein erster Auftritt verlief durchwachsen, doch besonders die Defense bereitet den Cowboys seit Saisonbeginn Probleme. Die Cowboys gaben bislang 218 Zähler ab - kein anderes Team ließ bisher mehr als 196 (Eagles) zu.

Seit 2016 ist diese Serie eine klare Angelegenheit: Dallas gewann sieben der acht Begegnungen seither. Und auf dem Papier müsste Washington der ideale Gegner für die Cowboys sein. Während das Football Team im Schnitt nur auf 301,8 Yards pro Spiel kommt - die drittwenigsten in der NFL -, legt Dallas pro Spiel 509,5 Yards auf - Platz 1 der NFL.

New York Jets (0-6) - Buffalo Bills (4-2) (So., 18 Uhr)