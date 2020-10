NFL Week 4 Recap: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 4

Week 4 in der NFL steht an! In Houston kommt es zwischen den Texans und den Vikings bereits zu einem Entscheidungsspiel, die Saints haben derweil mit enormen Verletzungsproblemen zu kämpfen. Bei den Cowboys könnte es erneut zu einem Shootout kommen, Nick Foles soll bei den Bears weiter zaubern. Und: Der nächsten großen Prüfung für Patrick Mahomes kommt ein Corona-Fall bei den Patriots in die Quere. Bei DAZN könnt Ihr wie jede Woche ab 19 Uhr alle Sonntagsspiele in der NFL-RedZone-Konferenz sehen!

NFL Preview Week 4

Tampa Bay Buccaneers (2-1) - Los Angeles Chargers (1-2) (So., 19.00 Uhr live auf DAZN)

Anthony Lynn hat Justin Herbert noch immer nicht zum regulären Starter der Chargers ernannt, gegen die Bucs wird er das Team jedoch einmal mehr aufs Feld führen, weil Tyrod Taylor weiter ausfällt. Gegen die Bucs steht dem jungen Rookie dabei jedoch wohl ein unschönes Spiel bevor: L.A.s O-Line ist ohnehin wacklig, in dieser Woche fallen nun auch noch Right Tackle Bryan Bulaga und Guard Trai Turner aus. Ein gefundenes Fressen für Shaq Barrett? Tampas Edge Rusher kam in der Vorwoche bereits auf zwei Sacks und einen Safety.

Mit Keenan Allen und Mike Evans werden zwei der besten Receiver der Liga auf dem Feld stehen. Vor der Saison gab es bereits Streit zwischen den beiden, Allen beschwerte sich, dass er in der Top-100-Liste der NFL unter anderem hinter Evans eingeordnet wurde, der schoss zurück und erklärte, Allen sei "nicht auf meinem Level". Vor dem direkten Aufeinandertreffen ruderte Evans nun allerdings ein wenig zurück: Allen sei ein hervorragender Receiver, erklärte der Bucs-Star.

Ein Star-Receiver, der nicht spielen wird, ist Chris Godwin. Der zweite Top-Passempfänger der Bucs wird aufgrund einer Schulterverletzung definitiv fehlen, auch Running Back Leonard Fournette fällt aus. Tom Brady geht also mit einem dezimierten Waffenarsenal ins Spiel. Scotty Miller - Tampa Bays Leader in Receiving Yards - ist angeschlagen, wird aber aller Voraussicht nach spielen.

Die Chargers-Defense bringt in der Theorie alles mit, um Brady vor Probleme zu stellen, in Woche zwei zeigte Patrick Mahomes sein bislang schwächstes Saisonspiel gegen Joey Bosa und Co. Aber: Slot-Cornerback Chris Harris Jr. und Melvin Ingram fallen beide länger aus, das ist eine große Schwächung für die Chargers.

Detroit Lions (1-2) - New Orleans Saints (1-2) (So., 19.00 Uhr)

Was ist nun mit Drew Brees? Seine Stats nach drei Spielen (sechs Touchdowns, eine Interception) sehen gut aus, sein Tape dagegen weniger. Gegen Green Bay passte Brees praktisch gar nicht tief, kann er gegen die Lions beweisen, dass er durchaus noch der Alte ist? Detroits Pass-Defense ist eigentlich mehr als schlagbar, in der Vorwoche kamen die Lions allerdings auf drei Interceptions gegen Kyler Murray, zudem kehrt Desmond Trufant - der Brees' aus seiner Falcons-Zeit bestens kennt - wohl ins Team zurück.

Helfen würde Brees sicherlich auch eine Rückkehr von Michael Thomas, der Star-Receiver wird allerdings auch in dieser Woche noch passen müssen. Zudem fällt Tight End Jared Cook aus. Neben Alvin Kamara, Brees' klarem Lieblingstarget in den ersten Wochen, wird auch Neuzugang Emmanuel Sanders seine Klasse unter Beweis stellen müssen.

Auf Seiten der Lions wird Kenny Golladay sein zweites Spiel in Serie machen, der Wideout dürfte sich langsam aber sicher den 100 Prozent nähern. Zusammen mit Marvin Jones Jr. bildet er eines der besten Receiver-Duos der Liga, da kommt es den Saints natürlich gar nicht gelegen, dass ausgerechnet in dieser Woche beide Starting Cornerbacks ausfallen: Sowohl Marshon Lattimore als auch Janoris Jenkins werden das Spiel definitiv verpassen.

Steht Matt Stafford und der Passing-Offense der Lions somit ein großes Spiel bevor? Zuletzt fand Detroit meist gut ins Spiel, wurde in der zweiten Halbzeit jedoch immer wieder, auch aufgrund von fragwürdigen Playcallings, ausgebremst.

Cincinnati Bengals (0-2-1) - Jacksonville Jaguars (1-2) (So., 19.00 Uhr)

Von wegen Tanking Bowl! Sowohl die Bengals als auch die Jaguars gingen als Mitfavoriten auf den ersten Pick im Draft 2021 in die Saison, nach drei Spielen haben jedoch beide Teams zumindest schon ein Spiel nicht verloren und insgesamt durchaus positiv überrascht. Nach der erneut schwachen Vorstellung der Jets in der Nacht auf Freitag kann sich der Gewinner dieses Spiels vermutlich bereits vom ersten Pick im kommenden Draft verabschieden.

Auf Seiten der Bengals steht die O-Line im Fokus: In der Vorwoche musste Joe Burrow dahinter acht Sacks und 18 Hits einstecken, das sollte sich nicht allzu oft wiederholen, sofern der Rookie verletzungsfrei durch die Saison kommen soll, zudem ist auch das Run-Blocking der Line bislang schwach. Die Jaguars verfügen - mit Ausnahme von Josh Allen - allerdings selbst über eine wenig furchteinflößende Front. Geht es für die Bengals-Offense also bergauf?

Defensiv ist die Run-Defense derweil das große Problem der Bengals. Trotz Neuzugang D.J. Reader bekommt Cincinnati das Laufspiel nicht gestoppt, Geno Atkins und Mike Daniels werden zudem auch in dieser Woche ausfallen und somit nicht helfen können. Steht damit ein großes Spiel von James Robinson an? Der Undrafted Rookie ist Jacksonvilles neuer Lead Back und überraschte bislang durchaus positiv.

Eine Frage, die sich für Jacksonville stellt: Wer kickt am Sonntag? Josh Lambo musste auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt werden, in der Vorwoche verletzte sich dann auch noch dessen Ersatz Brandon Wright. Stephen Hauschka wurde daraufhin neu verpflichtet, schlug sich jedoch gleich das Knie an. Sein Einsatz ist aktuell noch fraglich. Die Bengals wissen nur zu gut, wie wichtig ein fitter Kicker sein kann: Sein erstes Saisonspiel verlor das Team durch einen verpassten Kick in letzter Sekunde.

Houston Texans (0-3) - Minnesota Vikings (0-3) (So., 19.00 Uhr)