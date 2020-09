NFL: Tennessee Titans gegen Pittsburgh Steelers wegen Coronafällen verlegt

Die Corona-Pandemie hat in den USA erstmals Auswirkungen auf den Spielplan der NFL. Das für Sonntag (19.00 Uhr MESZ) geplante Duell zwischen den Tennessee Titans und den Pittsburgh Steelers wird verlegt. Laut Liga soll es am Montag oder Dienstag ausgetragen werden, Details würden in Kürze bekannt gegeben.

Die Verlegung soll mindestens eine weitere Testreihe ermöglichen. Nach acht Coronafällen hatten die Titans ihr Trainingsgelände geschlossen.

Drei Spieler waren betroffen, inzwischen ist ein vierter hinzugekommen. Auch die Minnesota Vikings, letzter Gegner der Titans, hatten die Tore dicht gemacht, dort gab es keine positiven Tests.