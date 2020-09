NFL: Mehrere Spieler der Tennessee Titans positiv auf Corona getestet

Nach dem Spiel der Tennessee Titans gegen die Minnesota Vikings wurden drei Spieler der Titans positiv auf das Coronavirus getestet. Auch bei fünf weiteren Mitarbeitern des Teams fiel der Test positiv aus. Die Franchise bestätigte die Vorfälle am Dienstag.

Die Titans werden den direkten Kontakt innerhalb des Teams mit sofortiger Wirkung beschränken. Die positiv getesteten Personen müssen sich in Quarantäne begeben, jeder, der in direktem Kontakt zu den mutmaßlich Infizierten stand, muss zudem einen negativen Test vorweisen können, bevor er wieder an Teamaktivitäten teilnehmen kann.

Die Minnesota Vikings haben die gleichen Maßnahmen ergriffen. Am Sonntag hatten die Vikings das Spiel gegen die Titans mit 30:31 verloren. Welche Spieler positiv getestet wurden, ist aktuell nicht bekannt.

Nach Informationen von ESPN soll sogar bis Samstag kein Mitarbeiter der Titans das Trainingsgelände des Teams besuchen dürfen. Demnach müsste die komplette Vorbereitung auf das nächste Saisonspiel virtuell und ohne gemeinsame Trainingseinheiten der Spieler stattfinden.

Die Titans empfangen in der kommenden Woche die Pittsburgh Steelers. Die Vikings müssten auswärts bei den Houston Texans antreten. Nach aktuellen Informationsstand sollen die Spiele planmäßig stattfinden.