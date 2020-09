NFL - News: Mysteriöser Ausfall von Tyrod Taylor wohl aufgeklärt - versehentliche Lungenpunktion durch Chargers-Teamarzt

Überraschend stand Quarterback Tyrod Taylor von den Los Angeles Chargers am Sonntag nicht im Aufgebot. Wie ESPN berichtet, führte ein Missgeschick des Teamarztes dazu, dass Taylor nicht spielen konnte.

Der Mannschaftsarzt der Chargers soll Taylor kurz vor dem Kickoff am Sonntag versehentlich die Lunge durchstochen haben, als er versuchte, dem Quarterback eine schmerzstillende Injektion für dessen gebrochene Rippen zu verabreichen. Taylor musste sich demnach am Sonntagabend im Krankenhaus wegen der Verletzung und einer daraus resultierenden Atemnot behandeln lassen.

Die Ärzte hätten Taylor wohl geraten, "auf unbestimmte Zeit" nicht zu spielen. Die Chargers wollten dagegen wohl, dass Taylor wieder in dieser Woche ins Training einsteigt, die Ärzte sollen dies allerdings abgelehnt haben.

Vor dem Kickoff gegen die Kansas City Chiefs erklärte die Franchise noch, dass Taylor durch eine Injektion Komplikationen erlitten habe und daher spielunfähig sei. Die Injektion, die Taylor erhielt, soll nicht ganz ungewöhnlich sein, sie gilt aber als Blindspritze und birgt ein Risiko. Dennoch ist es selten, dass ein Spieler durch die Injektion eine punktierte Lunge erleidet, insbesondere so kurz vor dem Anpfiff.

NFL - Fantasy Tipps Week 3: Newton muss starten - Brees auf die Bank © imago images/MatthewHealy/DirkShadd 1/22 Woche drei in der NFL steht an, die Fantasy-Saison nimmt Fahrt auf. Seid Ihr schon auf Playoff-Kurs oder braucht euer Team einen Turnaround? Was es auch ist: Wir verraten Euch, welche Spieler ihr am Wochenende aufstellen solltet - und welche nicht. © imago images/MatthewHealy 2/22 Quarterbacks, STARTS: Cam Newton, Patriots (vs. Raiders) - Newton hat sich perfekt in New England eingefunden und nach zwei Spielen vier Rushing-TDs auf dem Konto. Nun warten die Raiders, eine anfällige Defense. © imago images/JohnAngelillo 3/22 Carson Wentz, Eagles (vs. Bengals) - Ja, Wentz' Saisonstart war ohne Frage hässlich, der QB spielte schlecht und punktete auch bei Fantasy nicht. Nun geht es aber gegen die Bengals, gegen die in Week 2 schon Baker Mayfield einen Turnaround schaffte. © imago images/ScottWinters 4/22 Ryan Tannehill, Titans (@Vikings) - Tannehill macht da weiter, wo er im Vorjahr aufgehört hat und ist nach zwei Wochen ein QB1. Nun geht es gegen die Vikings, die Probleme in der Secondary haben und bereits von Aaron Rodgers komplett zerlegt wurden. © imago images/DirkShadd 5/22 Quarterbacks, SITS: Drew Brees, Saints (vs. Packers) - Brees' Saisonstart war schlecht, seine Armstärke macht große Sorgen. Die Packers-Defense ist verwundbar, ohne Deep Passing und ohne Rushing ist Brees aber schlicht keine gute Fantasy-Option mehr. © imago images/TraskSmith 6/22 Deshaun Watson, Texans (@Steelers) - Bereits in der Vorwoche war Watson bei uns ein Sit - nicht zu Unrecht. Sein Talent ist unbestritten, seine O-Line aber sehr wacklig, nun trifft er auf die Steelers mit der wahrscheinlich besten D-Line der Liga. © imago images/JerryHolt 7/22 Kirk Cousins, Vikings (vs. Titans) - 1,48 MINUSPUNKTE machte Cousins in der Vorwoche. Folgt nun das große Comeback? Eher nicht. Die Vikings-Offense sieht insgesamt nicht gut aus, hier muss es bessere Optionen für Euch geben. © imago images 8/22 Running Back, STARTS: Jerick McKinnon, 49ers (@Giants) - Raheem Mostert und Tevin Coleman fallen verletzt aus, die 49ers treffen auf die Giants, wo das Team auch ohne Jimmy Garoppolo punkten sollte. Perfekte Voraussetzungen für McKinnon! © imago images/KevinAbele 9/22 Kenyan Drake, Cardinals (vs. Lions) - Drakes Leistungen über die ersten zwei Wochen waren nicht die eines RB1. Aber: Das Volumen (20 Carries in Week 2) ist definitiv da, die Lions sind kein schlechtes Matchup. Drake ist in Week 3 ein Must-Start! © imago images/JasonPohuski 10/22 James Conner, Steelers (vs. Texans) - Benny Snell? Wer ist das? Conner blieb in Week 2 der klare Lead Back der Steelers, daran sollte sich auch gegen Houston nichts ändern. Und: Die Texans ließen zuletzt zweimal fette Performances von Running Backs zu. © imago images/KyleRoss 11/22 Running Back, SITS: Darrell Henderson, Rams (@Bills) - Henderson sammelte in Woche zwei ordentlich Punkte, allerdings fielen Cam Akers und Malcolm Brown auch beide verletzt aus. Ist einer der beiden wieder fit, ist Henderson ein riskanter Starter. © imago images/CliffWelch 12/22 Ronald Jones II, Bucs (@Broncos) - Jones feierte ein Saisondebüt mit sehr überzeugendem Volumen, in Woche zwei musste er jedoch zahlreiche Snaps und Carries abgeben. Mit weniger als zehn Carries ist RoJo nun schlicht zu abhängig von Touchdowns. © imago images/MatthewHealey 13/22 Sony Michel, Patriots (vs. Raiders) - Selbst ohne James White erhielt Michel gegen Seattle gerade mal sieben Carries. Gegen Las Vegas dürfte New England wieder mehr laufen, Michels Leistungen in den ersten zwei Wochen machen aber wenig Mut. © imago images/StevenKing 14/22 Wide Receiver, STARTS: Allen Robinson, Bears (@Falcons) - Der Saisonstart verlief für Robinson eher enttäuschend, doch er bleibt der Nummer-eins-Receiver der Bears, in Woche zwei erhielt er neun Targets. Nun geht es gegen Atlantas schwache Secondary. © imago images/KeithBirmingham 15/22 Keenan Allen, Chargers (vs. Panthers) - Mit Justin Herbert harmonierte Allen gleich sehr gut, er verzeichnete sieben Catches bei zehn Targets. Gegen Carolina wird Herbert wohl erneut starten, die Panthers-Defense ist sehr anfällig. © getty 16/22 CeeDee Lamb, Cowboys (@Seahawks) - Seattles Pass-Defense ist noch nicht sattelfest, gegen Russell Wilson könnte es hier einen Shootout geben. Lamb hat sich schnell in die Cowboys-Offense eingefunden, in der Vorwoche erhielt er neun Targets. © imago images/ScottWinters 17/22 WIDE RECEIVER, SITS: Will Fuller, Texans (@ Steelers) - Gegen die Ravens verzeichnete Fuller null (!) Catches. Nun trifft Houston auf die Steelers, wo die Offense erneut Probleme haben könnte. Ein Fuller-Start ist somit zu riskant. © imago imagesDavidJGriffin 18/22 Russell Gage, Falcons (vs. Bears) - Gage startete stark in die Saison, gegen die Bears droht jedoch eine andere Art von Spiel als gegen Seattle und Dallas. Man sollte zumindest nicht die gleichen Zahlen wie in Woche eins und zwei erwarten. © imago images/IanJohnson 19/22 Julian Edelman, Patriots (vs. Raiders) - Edelman schaffte in Woche zwei ein neues Career-High in Yards, er ist nur ein Sit, wenn Ihr gute Alternativen habt. Aber: Gegen die Raiders wird wohl wieder mehr gelaufen, er spielt zudem längst nicht alle Snaps. © imago images/JohnSommers 20/22 TIGHT END, START: Drew Sample, Bengals (@Eagles) - Nach C.J. Uzomahs Verletzung ist Sample Cincys Tight End Nummer eins. Burrow sucht gerne seinen Tight End, nun geht es gegen die Eagles, die in der Vorwoche von Tyler Higbee zerstört wurden. Aufstellen! © imago images/Robin Alam 21/22 TIGHT END, SIT: Evan Engram, Giants (vs. 49ers) - Die Niners ließen bislang praktisch nichts von Tight Ends zu, Engram hat zwar eine Rolle in der Giants-Offense, kämpft aber mit Tate, Shepard und Slayton um Targets. Hier gibt es wohl bessere Optionen. © imago images/Andy Lewis 22/22 Sleeper: Logan Thomas, Football Team (@ Browns) - Zum zweiten Mal in Folge ist Thomas unser Sleeper-Tipp. Erneut erhielt er die meisten Targets seines Teams, mit diesem Volumen müssen doch irgendwann auch die Yards kommen - oder?!

Chargers: Rookie-QB Justin Herbert überzeugte

Der 31-Jährige hatte sich während des Sieges der Chargers in Woche 1 gegen die Cincinnati Bengals zwei Rippen gebrochen. Erst später in der Woche wurde eine MRT-Untersuchung der Verletzung durchgeführt. Taylor wurde am Freitag mit einer Rippenverletzung zwar in den Verletzungsbericht der Chargers aufgenommen, aber nachdem er an diesem Tag voll am Training teilgenommen hatte, wurde der Quarterback aus dem Bericht gestrichen.

Gegen die Chiefs wurde er durch Rookie-Quarterback Justin Herbert ersetzt. Der 22-Jährige, den die Chargers im 2020er Draft an sechster Stelle auswählten, legte gegen die Titelverteidiger 311 Yards, einen Touchdown und eine Interception auf. Nach dem Spiel erklärte Head Coach Anthony Lynn aber, dass er trotz der starken Leistung des Rookies weiter auf Tyrod Taylor setzen wolle. Aller Voraussicht nach wird Herbert aber auch am kommenden Sonntag gegen die Carolina Panthers wieder starten.

Tyrod Taylor kam im März 2019 von den Buffalo Bills nach Los Angeles und unterschrieb bei den Chargers einen Zweijahresvertrag. Er gilt als Brückenquarterback, bis Justin Herbert sich zur einer Nummer eins entwickelt hat.