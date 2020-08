Moritz Böhringer offenbar von Cincinnati Bengals entlassen

Der deutsche NFL-Profi Moritz Böhringer ist offenbar von den Cincinnati Bengals entlassen worden. Das berichtet der Network-Reporter Tom Pelissero.

Die Beweggründe für die plötzliche Trennung zwischen den Bengals und Böhringer gehen aus dem Bericht nicht hervor.

Der 26-Jährige war im Mai 2018 im Rahmen des International Player Pathway Program zu den Bengals gekommen. So konnte Böhringer in den vergangenen zwei Saisons jeweils als elfter Spieler in das Trainingsteam berufen werden, im aktiven Roster war er allerdings nie.

2016 war der Tight End als erster europäischer Footballspieler, der zuvor nicht im College-Football aktiv gewesen war, in die NFL gedraftet worden. Damals schnappten sich die Vikings den Deutschen in der sechsten Runde.

Insgesamt bestritt Böhringer 16 Spiele in der German Football League für die Schwäbisch Hall Unicorns. Wie es für ihn nun weitergeht, ist offen.