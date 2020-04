NFL - News: Tom Brady über Bill Belichick: "Werfe ihm das nicht vor"

Star-Quarterback Tom Brady hat in einem Radio-Interview ausführlich über seine Zeit bei den New England Patriots, den Wechsel zu den Tampa Bay Buccaneers und das angeblich schlechte Verhältnis zu Coach Bill Belichick gesprochen.

"Ich glaube nicht, dass es eine endgültige, abschließende Entscheidung gab, bis es passiert ist. Ich würde aber sagen, ich wusste wahrscheinlich schon vor Beginn der Saison, dass es mein letztes Jahr war. Ich wusste, dass sich unsere Zeit dem Ende zuneigt", erklärte Brady gegenüber Howard Stern in der Sendung SiriusXM hinsicht seines Wechsels.

NFL - Ranking: Die 25 besten Draftpicks aller Zeiten © getty 1/26 In knapp einer Woche steigt der NFL Draft. Zur Einstimmung blickt SPOX auf die 25 besten Draftpicks in der Geschichte der NFL. © getty 2/26 25. Julian Edelman: 232. Pick (7. Runde) im Draft 2009 - New England Patriots. Edelman war Quarterback für Kent State und musste die Receiver-Position erst noch lernen. Mittlerweile ist er dreimaliger Super-Bowl-Champ und Super-Bowl-MVP. © imago images 3/26 24. Deacon Jones: 186. Pick (14. Runde) im Draft 1961 - Los Angeles Rams. Jones war ein gefürchteter Edge Rusher bevor es Sacks überhaupt gab. Erreichte 8 Pro Bowls (fünfmal All-Pro). © imago images 4/26 23. Aeneas Williams: 59. Pick (3. Runde) im Draft 1991 - Phoenix Cardinals. Der Safety wurde in 14 Jahren in der NFL achtmal in den Pro-Bowl gewählt, war dreimal All-Pro und schaffte es anschließend in die Hall of Fame. © imago images 5/26 22. Ray Lewis: 26. Pick (1. Runde) im Draft 1996 - Baltimore Ravens. Lewis war der erste Draftpick der Baltimore Ravens überhaupt und ist wphl deren größte Legende. Führte die furcheinflößende Defense zu zwei Super Bowls und hat eine eigene Statue. © getty 6/26 21. Richard Sherman: 154. Pick (5. Runde) im Draft 2011 - Seattle Seahawks. Entwickelte sich zu einem der besten Cornerbacks der Liga in der Legion of Boom und gewann Super Bowl XLVIII. © getty 7/26 20. Dan Fouts: 64. Pick (3. Runde) im Draft 1973 - San Diego Chargers. Der Quarterback von Oregon wurde in die Hall of Fame gewählt. Er kam sechsmal in den Pro Bowl, zweimal war er All-Pro. © getty 8/26 19. Antonio Brown: 195. Pick (6. Runde) im Draft 2010 - Pittsburgh Steelers. Viermal bereits wurde AB zum All-Pro gewählt und gilt als einer der besten Receiver seiner Generation. © imago images 9/26 18. Terrell Davis: 196. Pick (6. Runde) im Draft 1995 - Denver Broncos. Insgesamt spielte TD nur sieben Jahre in der Liga, doch in diesen gewann er zwei Super Bowls, wurde MVP und dreimal All-Pro. Dafür ging's in die Hall of Fame! © getty 10/26 17. Gale Sayers: 4. Pick (1. Runde) im Draft 1965 - Chicago Bears. Der Hall-of-Fame-Running-Back war viermal im Pro Bowl und gehörte zum All-Decade-Team der 60er-Jahre. © getty 11/26 16. Russell Wilson: 75. Pick (3. Runde) im Draft 2012 - Seattle Seahawks. Bevor Wilson 2019 zum bestbezahlten Spieler der NFL wurde, schaffte er es bereits fünfmal in den Pro Bowl. Er gewann zudem Super Bowl XLVIII. © getty 12/26 15. Dick Butkus: 3. Pick (1. Runde) im Draft 1965 - Chicago Bears. Der legendäre Linebacker ist Mitglied der Hall of Fame sowie der All-Decade-Teams der 60er und 70er Jahre. Zudem gehört er dem 75-Jahre-Jubiläums-Team der NFL an. © imago images 13/26 14. Jim Kelly: 14. Pick (1. Runde) im Draft 1983 - Buffalo Bills. Der unvollendete! Kelly führte seine Bills viermal in Serie in den Super Bowl, verlor jedoch alle vier. Der fünffache Pro-Bowler schaffte es aber dennoch in die Hall of Fame. © getty 14/26 13. Peyton Manning: 1. Pick (1. Runde) im Draft 1998 - Indianapolis Colts. Manning hat als erster Spieler überhaupt fünf MVP-Trophäen abgesahnt und gewann zwei Super Bowls (einen mit den Broncos). © getty 15/26 12. Walter Payton: 4. Pick (1. Runde) im Draft 1975 - Chicago Bears. Der Hall-of-Famer gewann einen Super Bowl und ist Mitglied der All-Decade-Teams der 70er und 80er Jahre. Zudem trat er als All-Time-Rushing-Leader ab. © getty 16/26 11. Barry Sanders: 2. Pick (1. Runde) im Draft 1989 - Detroit Lions. Zehnmal schaffte es Sanders in den Pro Bowl, viermal führte er die Liga in Rushing an. Der Hall-of-Famer gehört zum All-Decade-Team der 90er Jahre. © getty 17/26 10. Dan Marino: 27. Pick (1. Runde) im Draft 1983 - Miami Dolphins. Der MVP der Saison 1984 war neun Mal im Pro Bowl und trat als All-Time-Passing- und All-Time-Touchdown-Leader ab. 2005 ging es nach Canton. © getty 18/26 9. Emmitt Smith: 17. Pick (1. Runde) im Draft 1990 - Dallas Cowboys. Dreimal gewann eines der Triplets mit den Cowboys den Super Bowl. Smith gehört dem 90er Jahre All-Decade-Team an, war achtmal im Pro Bowl und ist der All-Time-Rushing-Leader der NFL. © getty 19/26 8. Bart Starr: 200. Pick (17. Runde) im Draft 1956 - Green Bay Packers. Fünf Mal gewann Starr mit den Packers die NFL-Championship und dann die ersten beiden Super Bowls. 1977 ging es in die Hall of Fame. © getty 20/26 7. Lawrence Taylor: 2. Pick (1. Runde) im Draft 1981 - New York Giants. Einer der gefürchtetsten Linebacker in der Geschichte der NFL gewann zweimal den Super Bowl und gehörte zum 80er All-Decade-Team. © getty 21/26 6. Jerry Rice: 16. Pick (1. Runde) im Draft 1985 - San Francisco 49ers. Rice ging als bester Receiver aller Zeiten in die Geschichte ein. Er hält die Rekorde für Receptions, Receiving Yards und Touchdowns, gewann 3 Super Bowls und ist Hall-of-Famer. © getty 22/26 5. Roger Staubach: 129. Pick (10. Runde) im Draft 1964 - Dallas Cowboys. Staubach erreichte fünf Super Bowls, gewann davon zwei. Er stand im 70er-Jahre-All-Decade-Team und wurde 1985 in die Hall of Fame aufgenommen. © getty 23/26 4. Brett Favre: 33. Pick (2. Runde) im Draft 1991 - Atlanta Falcons. Bevor der legendäre Gunslinger bei den Packers zum Superstar wurde, drafteten ihn die Falcons, die keine Verwendung für ihn hatten. Größter Erfolge: 4 Mal MVP und Super Bowl XXXI. © getty 24/26 3. Jim Brown: 5. Pick (1. Runde) im Draft 1957 - Cleveland Browns. Brown spielte neun Jahre in der NFL und führte sie acht Mal in Rushing Yards an. Er war drei Mal MVP und gehört zum 60er All-Decade-Team sowie zur Hall of Fame. © getty 25/26 2. Joe Montana: 82. Pick (3. Runde) im Draft 1979 - San Francisco 49ers. Joe Cool gewann vier Super Bowls und war dreimal Super Bowl MVP. Er gehörte zum 80er-Jahre-All-Decade-Team und wurde 2000 in die Hall of Fame gewählt. © getty 26/26 1. Tom Brady: 199. Pick (6. Runde) im Draft 2000 - New England Patriots. Der GOAT. Brady gewann drei MVP Awards, führte die Patriots zu 9 Super Bowls und gewann 6 davon - mehr als jeder andere Spieler. Hinzu kamen 14 Pro Bowls und 3 All-Pros.

Brady: "Möchte es mir beweisen"

Erst nach einem sehr emotionalen Gespräch mit Team-Besitzer Robert Kraft sei die Entscheidung, die Patriots nach 20 Jahren zu verlassen, gefallen. Allerdings wusste der 42-Jährige schon vor dem Anfang der letzten Saison, nachdem sein Vertrag umstrukturiert worden war, dass er "zum ersten Mal in der Karriere Free Agent" werden würde.

Ein Grund für den Wechsel zu den Tampa Bay Buccaneers sei für Brady gewesen, dass er wohl in Foxborough nicht mehr auf dem höchsten Niveau hätte spielen können. "Es gibt keinen größeren Fan der New England Patriots-Organisation als mich. Aber gleichzeitig bedeutet das nicht, dass ich dort weiterhin auf höchstem Niveau spielen könnte. Ich habe das Gefühl, dass ich mir beweisen möchte, dass ich weiterhin auf höchstem Niveau spielen kann", verriet Brady.

Über die Kommentare, dass weder Brady noch Belichick so erfolgreich gewesen wären, wenn sie nie zusammengearbeitet hätten, sagte Brady: "Ich glaube nicht, dass ich so erfolgreich gewesen wäre. Aber ich empfinde auch umgekehrt dasselbe. Ihn als Trainer zu haben, erlaubte mir, der Beste zu sein, dafür bin ich dankbar. Und ich glaube fest daran, dass er genauso für mich empfindet, weil wir das uns gegenüber zum Ausdruck gebracht haben."

NFL: Die neuen Trikots der Tampa Bay Buccaneers 2020 © buccaneers 1/14 Mit Tom Brady in Tampa Bay beginnt für die Buccaneers eine neue Ära. Einleuten wollen sie die auch optisch mit neuen Trikots, die an die gute alte Zeit Anfang des Jahrhunderts erinnern. © imago images 2/14 Seit Sportartikelriese Nike die Trikot-Produktion der NFL 2012 übernommen hat, trugen die Bucs ein eher kontroverses Trikot-Design, das modern, aber auch sehr gewöhnungsbedürftig daherkam. © imago images 3/14 Davor allerdings liefen sie unter anderem in roten Trikots auf, mit denen sie auch nach der Saison 2002 den Super Bowl gewannen. © buccaneers 4/14 Die neuen roten Heimtrikots der Buccaneers sind direkt angelehnt an die damaligen Erfolgs-Trikots. © buccaneers 5/14 Upgedatet wurden sie lediglich in Sachen Material, dem Nike-Swoosh sowie etwas moderneren Nummern. © buccaneers 6/14 Zudem ist der Schriftzug "Buccaneers" nun etwas dezenter und ohne weißen Rahmen auf der Brust. © buccaneers 7/14 Auswärts werden die Bucs hauptsächlich in weiß auflaufen. © buccaneers 8/14 Diese Trikots haben das gleiche Design wie die Heimtrikots und nur eine andere Farbkombo. © buccaneers 9/14 Im Prinzip sind auch diese Jerseys ein reines Update der Trikots aus der Prä-Nike-Zeit. © buccaneers 10/14 Damit nicht genug, gibt es auch noch ein drittes, sogenanntes "Alternate Jersey". © buccaneers 11/14 Was je nach Belichtung wie Braun oder Anthrazit erscheint, ist laut Hersteller Zinn - so die offizielle Farbbezeichnung. © buccaneers 12/14 Diese Farbwahl ist recht neu für die Bucs, die bislang hauptsächlich in rot, weiß oder ganz früher auch orange unterwegs waren. Allerdings gab es bereits im vorherigen Trikotsatz Zinn mit roten Schultern. © getty 13/14 Tom Bradys neues Trikot, das wie alle anderen ab sofort in allen bekannten Online-Shops zu erwerben ist, sieht derweil so aus ... © buccaneers 14/14 Der Helm der Bucs wiederum ist weiterhin in Zinn gehalten. Hier setzt man auf Konstanz.

Brady über Belichick: "Werfe ihm das nicht vor"

Belichick soll 2017 den San Francisco 49ers Brady als Trade-Partner angeboten haben, die Patriots tradeten aber schließlich Backup-Quarterback Jimmy Garrapolo in die Bay Area. Durch den Vorschlag soll das Vertrauensverhältnis zwischen Brady und Belichick zerrüttet gewesen sein, Brady verneint dies aber: "Ich kam an einen Punkt, an dem ich ein älterer Athlet war, und er begann, für die Zukunft zu planen, was seine Verantwortung ist. Ich werfe ihm das nicht vor. Das ist es, was er tun sollte. Das ist es, was jeder Trainer tun sollte. Nicht, dass ich jemals Trainer werden würde, aber wenn ich jemals eine Autoritätsposition innehaben sollte, würde ich das auch verstehen. Ich erkenne das an und wir haben darüber gesprochen.

Brady sprach aber nicht nur über seine Zeit bei den Patriots und sein Verhältnis zu Belichick und Kraft, sondern gab auch eine lustige Anekdote preis. Brady erzählte, dass er in einem Spiel einen Leistenbruch erlitten habe, der einen seiner Hoden auf die Größe einer Orange anschwellen ließ. Matt Cassel, ehemaliger Backup-Quarterback der Patriots, nannte ihn danach eine Zeitlang "Purple Balls".