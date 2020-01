Wer am 2. Feburar 2020 im Super Bowl LIV gegeneinander antreten wird, steht noch nicht fest. Dafür ist bereits bekannt, wer den Zuschauern bei der Halbzeit-Show einheizen wird. Hier erfahrt Ihr, welche Superstars in der Halbzeit beim Super Bowl auftreten werden.

Schaue den Super Bowl live und kostenlos auf DAZN im Originalkommentar. Jetzt registrieren und den kostenlosen Probemonat nutzen!

Super Bowl: Welche Stars sind bei der Halbzeitshow?

Ein Auftrifft in der Halbzeitshow beim Super Bowl ist selbst für die größten Künstler ein Ritterschlag. So heizten in der Vergangenheit bereits die Größten der Branche in der Pause des NFL-Finals ein. Michael Jackson, Bruce Springsteen, Madonna, Justin Timberlake, Beyonce Knowles und Lady Gaga sind nur einige Superstars, die sich in den letzten Jahren die Ehre gaben.

Unvergessen ist der Nipplegate-Skandal 2004 als Justin Timberlake Janet Jackson während der Performance bewusst oder unbewusst eine Brust entblößte. Der Aufschrei in den USA war riesig, die Publicity für die beiden Superstars war es auch.

© getty

Bei rund 800 Millionen Zuschauer weltweit ist es selbst für die größten Musikstars eine neue Erfahrung. Das dürften auch die beiden Popikonen bestätigen, die die NFL in diesem Jahr für den Super Bowl gewinnen konnten. Nachdem es im Vorjahr mit der Band Maroon 5 eher brav zuging, dürfen sich die Zuschauer dieses Mal auf heiße Tanzeinlagen von zwei Latinadiven freuen.

Shakira und Jennifer Lopez werden in der Halbzeitshow des Super Bowls auftreten und sicher für ein Minikonzert sondergleichen sorgen. JLo versprach bereits ein Feuerwerk nach der Verkündung im September.

Super Bowl: Die Halbzeit-Shows der vergangenen 10 Jahre

Jahr/Super Bowl Showact 2010: XLIV The Who 2011: XLV The Black Eyed Peas, Usher, Slash 2012: XLVI Madonna, LMFAO, Nicki Minaj 2013: XLVII Beyonce, Destiny's Child 2014: XLVIII Bruno Mars, Red Hot Chili Peppers 2015: XLIX Katy Perry, Lenny Kravitz, Missy Elliott 2016: L Coldplay, Beyonce, Bruno Mars 2017: LI Lady Gaga 2018: LII Justin Timberlake 2019: LIII Maroon 5, Big Boi, Travis Scott

Wann und wo findet der Super Bowl statt?

Der 54. Super Bowl findet am 2. Februar 2020 im Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Florida statt. Kickoff in der Heimstätte der Miami Dolphins ist um 0.30 Uhr deutscher Zeit. Das Event dauert vermutlich ca. vier Stunden.

Super Bowl Halftime Shows: Von U2 bis Nipplegate - Die Vorgänger von J-Lo und Shakira © NFL 1/29 Der Super Bowl zieht jedes Jahr hunderte Millionen Zuschauer vor die TV-Geräte - und bietet den Stars die perfekte Bühne! Inzwischen ist klar: Jennifer Lopez und Shakira werden im Februar 2020 in Miami auftreten. SPOX zeigt die letzten Halftime-Shows. © getty 2/29 Wir starten im Jahr 2000: Im Georgia Dome von Atlanta boten die Macher eine wahre Lawine an Stars auf. Toni Braxton und Tina Turner waren ebenso vor Ort wie "Two Worlds"-Sänger Phil Collins © getty 3/29 Außerdem hatte man mit Christina Aguilera und Enrique Iglesias zwei unschuldige Popsternchen für die jüngere Generation im Gepäck. Süß! © getty 4/29 2001 hielt man sich in Tampa an die gleiche Strategie: Aerosmith, 'N Sync, Britney Spears, Nelly, Mary J. Blige - von allem etwas! © getty 5/29 Das Endspiel 2002 stand ganz im Zeichen der Anschläge des 11. September: Während der Show wurden die Namen der Opfer auf eine überdimensionale Leinwand projeziert © getty 6/29 Rocken durften dazu die Jungs von U2, die mit "Beautiful Day" und "Where The Streets Have No Name" eine Performance ablieferten, die als beste Halftime-Show überhaupt in die Geschichte einging. Ursprünglich sollte übrigens Janet Jackson auftreten © getty 7/29 2003 waren wieder mehrere Stars am Start: Pop-Star Shania Twain eröffnete die Show, danach teilten sich No Doubt's Gwen Stefani und Sting die Bühne © getty 8/29 Die Show von 2004 sollte ebenfalls Geschichte schreiben und die Fernsehlandschaft verändern. Das jedoch sicher nicht aufgrund der Auftritte von P.Diddy, Nelly oder Kid Rock... © getty 9/29 Justin Timberlake war es, der Janet Jackson am Oberteil zerrte und eine Brust entblößte, die die Nation schockierte. Unfall? Absicht? "Nipplegate" ging um die Welt, seitdem werden große Veranstaltungen mit ein paar Sekunden Verzögerung ausgestrahlt © getty 10/29 2005 sollte um jeden Preis ein Skandal vermieden werden. Also holte man Beatles-Ikone Paul McCartney nach Jacksonville. Der spielte auf seiner Klampfe unter anderem "Live And Let Die" und "Hey Jude" © getty 11/29 Und 2006 durften die Rolling Stones aufs Feld. "Start Me Up", "Satisfaction" - an die Skandälchen der Rock-Opas waren schließlich alle gewöhnt © getty 12/29 2007 durfte es schließlich wieder etwas bunter werden - "purple", um genau zu sein. Prince begeisterte die Massen in Miami und spielte gleich sieben Songs, darunter natürlich "Purple Rain" © getty 13/29 Ein Jahr später ging die Altherrentour weiter: Tom Petty & the Heartbreakers in Phoenix... © getty 14/29 ...2009 dann der "Boss" Bruce Springsteen erneut in Tampa, Florida. OK, wir geben es zu: "Born to Run" ist schon ein Kracher! © getty 15/29 2010 hatte man schließlich alle Gitarren-Greise und Schlagzeug-Senioren abgearbeitet. Der Auftritt von "The Who" war so lahm, dass man sich danach wieder auf die Generation unter 65 zubewegte © getty 16/29 Und zwar richtig schön fresh, funky und elektronisch-cool mit den Black Eyed Peas. "Boom Boom Pow", sagen wir da nur... © getty 17/29 Nicht zu vergessen: Slash gab sich dazu her, zusammen mit Fergie den Klassiker "Sweet Child O' Mine" zu entweihen. Masel tov! © getty 18/29 2012 in Indianapolis wurde geklotzt und nicht gekleckert: Madonna höchstpersönlich machte Bühnengymnastik und wurde dabei komplettiert von Cee Lo Green, LMFAO, Nicki Minaj und M.I.A. - Letztere zeigte dem Publikum ganz unartig den Mittelfinger © getty 19/29 Noch mehr Frauenpower gab es 2013 in New Orleans: Beyonce brachte die Zuschauer mit einer wilden Bühnenshow ins Schwitzen, zwischendurch durften auch die ehemaligen Kolleginnen von Destiny's Child mittun © getty 20/29 Die sozialen Medien hatten mit Beys... äh... ungewöhnlichen Gesichtsausdrücken danach ihren Spaß. Vergessen hat den Auftritt von Mrs. Jay-Z dann auch so schnell niemand - Ziel erreicht! © getty 21/29 2014 durfte in New York dann Schmusesänger Bruno Mars ran. Der schlug sich im Verbund mit den Chilis aber überraschend gut und zeigte zu Beginn, dass er auch am Schlagzeug was auf dem Kasten hat. Aber was ist bloß mit der Hose des Gitarristen passiert? © getty 22/29 2015 kam Popstar Katy Perry über den Himmel von Glendale dahergeflogen. Lenny Kravitz und Missy Elliott hatten ebenfalls Kurzauftritte, doch die Show wurde ihnen von jemand ganz anderen gestohlen... © getty 23/29 ... zwei Performer im Haifisch-Kostüm eroberten nach dem Auftritt die sozialen Netzwerke. Verkaufszahlen ähnlicher Kostüme schossen in die Höhe © getty 24/29 Für Super Bowl 50 hat sich die NFL die Entertainment-Künste von Coldplay gesichert. Die Band durfte 2012 schon das Ende der Paralympics bespielen © getty 25/29 Zusammen mit Beyonce, Bruno Mars und Mark Ronson sorgten sie für eine würdige Party zum Super-Bowl-Jubiläum © getty 26/29 Im vergangenen Februar heizte Lady Gaga den Zuschauern ordentlich ein © getty 27/29 Zum Abschluss überzeugte sie sogar mit ihren Receiver-Talenten und machte zum Abgang einen spektakulären Catch © getty 28/29 Zu Super Bowl LII entertainte Justin Timberlake die Fans in der Halbzeitpause. Es war schon sein dritter Auftritt in der Halftime-Show. © getty 29/29 Im Februar 2019 waren im Mercedes Benz Stadium von Atlanta Maroon 5 Gast. Die Schmuse-Popper holten sich bei Super Bowl LIII aber auch noch Hilfe von ein paar ortsansässigen Rappern.

Wer zeigt / überträgt den Super Bowl LIV live im TV und Livestream?

Der Super Bowl LIV wird live und in voller Länge auf DAZN gezeigt, natürlich inklusive der Halbzeitshow mit Jennifer Lopez und Shakira. Der Streamingdienst bietet dabei neben der gewohnten Übertragung mit deutschem Kommentar auch den Originalkommentar vom US-TV-Sender Fox an.

Dazu kann man das Finale der NFL-Saison auch im TV bei ProSieben und im Livestream bei ran.de schauen.

DAZN gibt es im Monatsabo für 11,99 Euro, das Jahresabo kostet 119,99 Euro. Wer sich noch nicht sicher ist, ob DAZN was für ihn ist, kann den Streamingdienst im ersten Monat kostenlos testen, auch danach ist eine Kündigung monatlich möglich.

© getty

Neben der NFL gibt es auf DAZN viele weitere Sportevents aus der ganzen Welt live und exklusiv. Fans von europäischen Spitzenfußball, weiterem US-Sport, wie NBA, NHL oder MLB, Tennis, Darts, Boxen oder UFC kommen ganz auf ihre Kosten. Zudem gibt es immer wieder tolle Sport-Dokumentationen und ausführliche Features zu Stars aus allen Sportarten.

Hol dir jetzt seinen kostenlosen Probemonat und verfolge den Super Bowl 2020 live auf DAZN.

NFL: Super-Bowl-Sieger der vergangenen zehn Jahre