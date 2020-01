NFL Super Bowl: Das sind die teuersten Werbe-Spots der Geschichte

Der Super Bowl ist ein Event der Superlative, weshalb Firmen auch Milllionenbeträge zahlen, um ihre Produkte zu bewerben. Wer gab in der Geschichte der NFL am meisten aus und wie hoch sind die Kosten in diesem Jahr? Hier ein Überblick

Super Bowl LIV: Wann und wo findet das Spiel 49ers gegen Chiefs statt?

Die Begegnung zwischen den San Francisco 49ers und den Kanas City Chiefs findet in der Nacht vom Sonntag (1. Februar) auf Montag (2. Februar) um 0.30 Uhr deutscher Zeit statt.

Austragungsort ist das Hard Rock Stadium in Miami/Florida, das Platz für 64.767 Zuschauer bietet. Letztmals fand das Spiel der Spiele 2010 in Miami statt. Damals entschieden die New Orleans Saints den Super Bowl für sich (31:17 gegen die Indianapolis Colts).

Super Bowl: Das sind die teuersten Werbe-Spots der Geschichte

Berücksichtigt man die steigenden Werbepreise von Jahr zu Jahr sowie die Länge der Video-Clips, so gelten die folgende fünf Spots als die teuersten aller Zeiten. Genaue Zahlen sind jedoch nicht bekannt:

Platz 4: "Matrix" von Kia (2014) und "British Villains Rendezvous" von Jaguar (2014) für je 8 Millionen Dollar

Platz 3: "Born the Hard Way" von Budweiser (2017) für 10 Millionen Dollar

Platz 2: "Up for Whatever" von Bud Light (2014) für 12 Millionen Dollar

Platz 1: "Imported from Detroit" von Chrysler (2011) für 12,4 Millionen Dollar

NFL: So viel kosten 30 Sekunden Werbung beim Super Bowl

Der Anstieg der Preise, die die übertragenden US-Sender für Werbung aufrufen, ist beträchtlich. Während im Jahr 2008 schätzungsweise 2,7 Millionen Dollar für 30 Sekunden Sendezeit verlangt wurden, waren es zehn Jahre später circa fünf Millionen.

Laut Experten verlangt Fox in diesem Jahr 5,5 bis 5,6 Millionen Dollar für einen 30-sekündigen Werbespot. Weltweit gibt es kein vergleichbares Event. Während der regulären Saison kassierten die US-Sender im Schnitt lediglich 625.000 Dollar für eine halbe Minute Werbung.

Super Bowl LIV live im TV und Livestream sehen

