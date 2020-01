Down, Set, Talk! Championship Game Preview: Wer kommt in den Super Bowl?

Die Championship Games sind endlich da - wer zieht in den Super Bowl ein? Der deutsche NFL-Podcast "Down, Set, Talk!" blickt auf die beiden Partien: Wie können die Titans Kansas City ärgern? Welche Lehren sollten die Packers aus ihrer deutlichen Pleite in San Francisco vor einigen Wochen ziehen? Außerdem: Die Cleveland Browns haben als letztes Team ihren Head-Coach-Posten besetzt.

SPOX-NFL-Redakteur Adrian Franke hat gemeinsam mit Moderator Christoph Kröger im April 2018 den Down, Set, Talk! Podcast gegründet. Dabei sollen wöchentliche Analysen und taktische Hintergründe genauso im Fokus stehen wie aktuelles Tagesgeschehen und auch Fantasy Football. "Down, Set, Talk!" ist der offizielle NFL-Podcast von DAZN und SPOX.

Der Rundown von Folge 96 sieht so aus:

2:55 - Rückblick Divisional Runde

11:20 - News

40:27 - Preview AFC Championship Game: Chiefs vs. Titans

1:19:34 - Preview NFC Championship Game: 49ers vs. Packers

