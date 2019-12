Seattle Seahawks vs. San Francisco 49ers 21:26 - Zentimeter-Entscheidung! Niners sichern sich Top-Seed

Die San Francisco 49ers haben sich nach dramatischer Schlussphase den Top-Seed in der NFC gesichert. Beim 26:21-Sieg bei den Seattle Seahawks entschied ist ein später Stopp der Defense kurz vor der Endzone die Partie und verhinderte ein fulminantes Comeback von Russell Wilson und Kollegen.

Durch eine schier unglaubliche Schlussphase haben sich die San Francisco 49ers den Titel der NFC West und Heimrecht durch die Playoffs gesichert. Die Niners stoppten dabei in letzter Sekunde Seahawks-Tight-End Jacob Hollister innerhalb der Ein-Yard-Linie bei finalen vierten Versuch der Hausherren. Linebacker Dre Greenlaw verhinderte dabei den sicheren Touchdown zum Sieg der Seahawks.

Das finale Sunday Night Game der Saison 2019 bestand essenziell aus zwei völlig unterschiedlichen Spielhälften. Vor der Pause spielten eigentlich nur die 49ers, die aber "nur" einen Touchdown erzielten - ein End Around von Deebo Samuel über 30 Yards im zweiten Niners-Drive des Spiels. Weitere gute Möglichkeiten ließen sie jedoch liegen, sodass es zur Pause lediglich 13:0 stand.

Nach dem Break jedoch entwickelte sich ein regelrechter Shootout. Wilson brachte sein Team aufs Scoreboard mit einem Geschoss über 14 Yards in die Endzone zu Tyler Lockett. Die Niners antworteten mit einem schnellen Drive und Touchdown von Raheem Mostert. Die Seahawks antworteten mit einem Touchdown-Lauf von Rückkehrer Marshawn Lynch, der von der 1 in die Endzone sprang. San Francisco konterte mit einem weiteren fulminanten Drive und einem 13-Yard-Touchdown-Lauf von Mostert durch die Mitte.

Seattle, das nun heiß gelaufen war, verschwendete keine Zeit und verkürzte einmal mehr durch einen Touchdown - Wilson fand Rookie-Wide-Receiver DK Metcalf für einen 14-Yard-TD-Pass. Dieses Mal jedoch blieb die Antwort der Gäste aus. Die Seahawks schafften einen seltenen Stopp in der gegnerischen Hälfte und so bekamen die Seahawks den Ball mit knapp 2:30 Minuten zu spielen ein letztes Mal zurück.

Die Seahawks marschierten dann nochmal bis an die Ein-Yard-Linie und wären in Position gewesen für Lynch, das Spiel auf wundersame Weise zu beenden. Doch verschwendeten sie die gute Feldposition durch eine Delay-of-Game-Strafe. Anschließend verfehlte Wilson mit ein paar Pässen in die Endzone ehe Hollister final an der 1 gestoppt wurde.

Die 49ers sind damit der Top-Seed, die Seahawks die 5, die nach Minnesota reisen wird.

Seattle Seahawks (11-4) - San Francisco 49ers (12-3)

Seahawks vs. 49ers - die wichtigsten Statistiken

Mit seinem Touchdown-Lauf in der ersten Hälfte ist Samuel der erste Wide Receiver mit mindestens drei Rushing Touchdowns in einer Saison seit Ty Montgomery und Tyreek Hill im Jahr 2016.

Zudem ist Samuel nun der Rekordhalter für Rushing-Touchdowns eines Wide Receivers in einer Saison in der Geschichte der 49ers. Er überholt im Übrigen Hall-of-Famer Jerry Rice (2).

Marshawn Lynch erzielte seinen ersten Rushing Touchdown für die Seahawks seit Woche 10 2015 gegen die Cardinals. Dazwischen lagen genau 1505 Tage.

Der Star des Spiels: Deebo Samuel (49ers)

Der Rookie-Receiver war das explosivste Element in der Offense der 49ers. Er fing alles, was in seine Richtung kam und hielt damit Drives am Leben oder schloss sie wie beim 30-Yard-Touchdown-Lauf durch einen End Around selbst ab. Samuel ist mittlerweile neben George Kittle eines der Lieblings-Targets von Garoppolo. Auch Stark und entscheidend: Dre Greenlaw, der sein Team mit 13 Tackles anführte und Hollister vor der eigenen Goal Line stoppte.

Der Flop des Spiels: Play-Calling der Seahawks

Das Problem ist seit geraumer Zeit bekannt, doch ignorierten die Seahawks stets ihre eintönige Spielweise, schließlich gelang es Russell Wilson immer wieder, mit seiner individuellen Klasse die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Nicht so dieses Mal, was Seattle den Division-Titel und mindestens ein Heimspiel in den Playoffs kostet. Auch gegen die 49ers standen sie sich mit uninspirierten Calls zumindest vor der Pause selbst im Weg. Aus dem Loch, das sie sich selbst gebuddelt hatten, stiegen sie dann nicht mehr heraus.

