NFL: Pittsburgh Steelers vs. Buffalo Bills 10:17 - Bills machen Playoffs gegen vogelwilde Steelers perfekt

Historischer Abend für die Bills: Erstmals seit Woche 11 2007 traten sie wieder in einem Sunday Night Game an. Und erstmals seit Woche 1 2000 gelang ihnen ein Sieg am Sonntagabend. Zum Vergleich: Die Steelers traten seit 2000 38 Mal im Sunday Night Game an und gewannen 22 davon.