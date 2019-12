NFL: Kansas City Chiefs gegen Los Angeles Chargers heute live im TV und Livestream

Endspurt in der NFL-Saison 2019. Am heutigen Sonntag, 29. September, findet in Woche 17 der letzte Spieltag der Regular Season statt, ehe die Playoffs beginnen. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Football-Spiele live verfolgen könnt.

Kansas City Chiefs - Los Angeles Chargers: Location, Kick-off, Fakten

Austragungsort der Partie ist das Arrowhead Stadium in Kansas City mit einer Kapazität von 76.416 Plätzen. Kick-off ist am heutigen Sonntag, 29. Dezember, um 19 Uhr deutscher Zeit. Bislang trafen die beiden Teams 41-mal aufeinander. Dabei setzten sich 22-mal die Chiefs und 19-mal die Chargers durch. Während Kansas City seit fünf Spielen ungeschlagen ist, wartet LA bereits seit zwei Partien auf einen Erfolg.

Kansas City Chiefs gegen Los Angeles Chargers heute live im TV und Livestream

Mit der Redzone-Konferenz von DAZN verpasst Ihr im Saisonfinale am heutigen Sonntag ab 19 Uhr keinen Touchdown. Zudem gibt es die Partie zwischen den Kansas City Chiefs und den Los Angeles Clippers sowie das Aufeinandertreffen der Seattle Seahawks gegen die San Francisco 49ers live und in voller Länge.

Zudem zeigt ProSiebenMaxx zwei weitere NFL-Spiele live im TV. Im Free-TV werden die Spiele der Miami Dolphins gegen die New England Patriots sowie die Tennessee Titans gegen die Houston Texans ausgestrahlt. Außerdem wird zu den Spielen ein Stream bei ran.de angeboten.

NFL: Die Spiele von Woche 17

Neben der Partie der Kansas City Chiefs finden in der Nacht von Sonntag auf Montag 15 weitere Spiele statt. Alle Partien im Überblick:

Heim Auswärts Detroit Lions Green Bay Packers Kansas City Chiefs Los Angeles Chargers New England Patriots Miami Dolphins Cincinnati Bengals Cleveland Browns Minnesota Vikings Chicago Bears Carolina Panthers New Orleans Saints Tampy Bay Buccaneers Atlanta Falcons Buffalo Bills New York Jets Dallas Cowboys Washington Redskins Baltimore Ravens Pittsburgh Steelers Houston Texans Tennessee Titans Jacksonville Jaguars Indiannapolis Colts Los Angeles Rams Arizona Cardinals New York Giants Philadelphia Eagles Denver Broncos Oakland Raiders Seattle Seahawks San Francisco 49ers

NFL: Die Tabellen nach Woche 16

Heute fallen die finalen Endscheidungen der Regular Season. Die Tabelle vor Woche 17:

NFC Conference AFC Conference Team Spiele PCT Team Spiele PCT 1 San Francisco 49ers 15 0,800 Baltimore Ravens 15 0,867 2 Green Bay Packers 15 0,800 New England Patriots 15 0,800 3 New Orleans Saints 15 0,800 Kansas City Chiefs 15 0,733 4 Seattle Seahawks 15 0,733 Houston Texans 15 0,667 5 Minnesota Vikings 15 0,667 Buffalo Bills 15 0,667 6 Philadelphia Eagles 15 0,533 Tennessee Titans 15 0,533 7 Los Angeles Rams 15 0,533 Pittsburgh Steelers 15 0,533 8 Chicago Bears 15 0,467 Oakland Raiders 15 0,467 9 Dallas Cowboys 15 0,467 Indianapolis Colts 15 0,467 10 Tampa Bay Buccaneers 15 0,467 Cleveland Browns 15 0,400 11 Atlanta Falcons 15 0,400 Denver Broncos 15 0,400 12 Arizona Cardinals 15 0,367 New York Jets 15 0,400 13 Carolina Panthers 15 0,333 Los Angeles Chargers 15 0,333 14 New York Giants 15 0,267 Jacksonville Jaguars 15 0,333 15 Detroit Lions 15 0,233 Miami Dolphins 15 0,267 16 Washington Redskins 15 0,200 Cincinnati Bengals 15 0,067

Road to Super Bowl: Zeitplan der Playoffs

Nach der Regular Season ist vor der Wildcard-Runde. Bereits Anfang-Januar geht es in der NFL weiter.