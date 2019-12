NFL: New England Patriots verpflichten Trickshot-Kicker Josh Gable

Die New England Patriots haben einen weiteren Kicker verpflichtet. Der durch seine Trickshot-Videos bekannt gewordene Josh Gable zählt nun zur Practice Squad des amtierenden Super-Bowl-Siegers.

Gable, der nie College Football gespielt hat, wäre bereits der fünfte Kicker der Patriots in dieser Saison, sollte er in den aktiven Kader berufen werden. Bislang versuchten sich schon Stammkraft Stephen Gostkowski, der verletzt ist, sowie Mike Nugent, Nick Folk und Kai Forbath, der Folk in Woche 13 vertrat, als dieser sich von einer Blinddarm-Operation erholte.

Gable (29) war Fußballprofi in Italien und Belgien und kehrte 2016 in die Staaten zurück. Dort kickte er für Nebraska Danger, Iowa Barnstormers und Tucson Sugar Skulls in der Indoor Football League. Bekannt wurde er jedoch durch seine Trickshot-Skills, die er auf seinen Social-Kanälen präsentierte.

Die Patriots behielten Gable seit einiger Zeit im Auge und luden ihn 2017 ins Rookie-Camp ein. Zudem nahm er bereits im Oktober am ersten Workout nach der Hüft-Verletzung von Gostkowski teil.

Ein Einsatz in dieser Saison erscheint unwahrscheinlich, doch gibt die Verpflichtung New England die Chance, Gable über mehrere Wochen genauer im Hinblick auf die Saison 2020 zu begutachten. Gostkowski soll bis dahin wieder fit sein, doch ginge er dann auch schon in sein finales Vertragsjahr.