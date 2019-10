NFL Recap: Kansas City Chiefs vs. Indianapolis Colts 13:19 - Gewiefte Colts stürzen angeschlagene Chiefs

Beim 27-Yard-Touchdown-Pass von Mahomes auf Pringle improvisierte der QB laut Next Gen Stats über 40,2 Yards - die längste Distanz, die ein QB in dieser Saison vor einem Pass zurückgelegt hat. Insgesamt war es Mahomes' 15. TD-Pass aus der Laufbewegung heraus seit 2018. Kein anderer QB hatte mehr als 10 solcher TD-Pässe (Wilson, Trubisky) in diesem Zeitraum.