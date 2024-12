Zwischen NBA und Prenzlauer Berg: "The Wagner Brothers" feiert Premiere

Moritz Wagner: "Es geht nicht um Stolz, sondern um Anerkennung"

Die Brüder saßen vor Olympia in Paris gerade beim Interview, als das Telefon des Älteren klingelte. Sein Agent war dran. "Halt drauf", sagte Franz noch zum Kameramann, doch dann kippte die Stimmung. Das Angebot für eine Verlängerung ließ Moritz enttäuscht zurück. "Was mache ich denn jetzt? Acht Millionen, Bro. Das ist so viel Geld. Eigentlich müsste ich 'nein' sagen", sagte der 27-Jährige zu Franz.

Der Wert des Geldes, das betont Moritz Wagner in der Doku immer wieder, sei ihm komplett bewusst. "Es geht nicht um Stolz, sondern um Anerkennung. 'Du bist gut so, wie du bist.' Und das spüre ich nicht", entgegnete er auch seinem Agenten am Handy - und fügte an: "Mir bleiben noch sieben, maximal zehn Jahre. Ab 30 ist es schwierig, langfristige Verträge zu bekommen." Letztendlich handelte der Agent 22 Millionen für zwei Jahre heraus.

In den harten Momenten eines Sportlerlebens sind aber auch solch immense Summen nur eine Zahl. Franz Wagner wird sich nach einer überragenden ersten Saisonphase nun erstmal wochenlang um seine verletzten Bauchmuskeln kümmern müssen. Und er hat auch schon sportliche Tiefschläge verdauen müssen, wie Anfang Mai. Spiel sieben der ersten Play-off-Runde bei den Cleveland Cavaliers, ihm gelangen nur sechs Punkte - Orlando verlor und war raus.

Er habe, so Franz, in diesem Moment das Gefühl gehabt, sein Team "im wichtigsten Moment im Stich zu lassen". Aufgelöst saß er in der Kabine, nur noch Moritz war da - und nahm seinen weinenden Bruder in den Arm. "Ich muss sagen, dass das die einzige Situation in den letzten drei Jahren ist, in der ich einen Scheiß auf die Teammate-Rolle gegeben habe", sagte Moritz: "Da war ich einfach nur Bruder." Und manchmal ist das alles, was es braucht.