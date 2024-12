NBA - Karl-Anthony Towns macht den Unterschied: New York Knicks gewinnen in Toronto

© getty

Toronto Raptors (7-18) - New York Knicks (15-9) 108:113 (BOXSCORE)

Ohne den Center hatten die Knickerbockers vor zwei Tagen noch daheim gegen die Detroit Pistons verloren (111:120). In der Nacht auf Dienstag zeigte Karl-Anthony Towns dann wieder, wie wertvoll er für den Titelanwärter im Big Apple ist. KAT Legte nicht nur 24 Punkte, 15 Rebounds und 6 Assists auf - plus je 2 Steals und Blocks -, sondern verwandelte auch noch den wichtigsten Wurf des Spiels: Acht Sekunden vor dem Ende bekam er den Pass von Jalen Brunson und drückte ohne zu zögern von einem Meter hinter der Dreierlinie ab - swish! Towns ließ sich anschließend feiern und zeigte immer wieder auf den Schriftzug "New York" auf seinem Jersey. Er hatte zuvor bereits den Layup zum 110:108 verwandelt.

"Wir sind ein Team", betonte er wenig später im TV-Interview. "Ich habe auf das Jersey gezeigt, weil wir hart arbeiten und alles dafür tun, um uns in jedem Spiel eine Siegchance zu geben - für uns und für die Stadt." Hinter Topscorer Towns lieferte auch Brunson mit einem Double-Double ab (20 Punkte, 11 Assists), Mikal Bridges kam auf 23 Punkte (5/8 3FG). Zwar verloren die Knicks das Duell an den Brettern klar (40:51), trafen aber 17 von 40 Dreiern und gingen auch deutlich öfter an die Linie als die Raptors (19:11). So sprang der fünfte Sieg in den letzten sechs Spielen heraus, der bedeutet aktuell Rang vier im Osten. Der deutsche Rookie Ariel Hukporti kam nicht zum Einsatz.

Die Raptors verloren derweil nicht nur das Spiel, sondern womöglich auch Scottie Barnes. Der vertrat sich im 3. Viertel den rechten Fuß und musste gestützt in die Kabine gebracht werden. Immerhin soll es sich laut Head Coach Darko Rajakovic nicht um einen Bruch handeln. Topscorer der Gastgeber war RJ Barrett mit 30 Punkten (13/24 FG), Center Jakob Pöltl schaffte ein Double-Double (10 und 12).

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf SPOX.com) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Es war das einzige NBA-Spiel der Nacht. Nun stehen erst einmal die Viertelfinals im NBA Cup an:

Dienstagnacht:

Milwaukee Bucks vs. Orlando Magic (1 Uhr)

Oklahoma City Thunder vs. Dallas Mavericks (3.30 Uhr)

Mittwochnacht:

New York Knicks vs. Atlanta Hawks (1 Uhr)

Houston Rockets vs. Golden State Warriors (3.30 Uhr)