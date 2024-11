"Da habe ich das meiste Potenzial": Wo sich Franz Wagner nach starkem NBA-Start verbessern will

Orlando Magic und Franz Wagner wollen in die Play-offs

Trotzdem sieht Wagner noch Potenzial, in der Vorsaison hatte der Berliner Probleme mit seinem Dreipunktewurf. In der aktuellen Spielzeit hat er sich stabilisiert. "Für mich ist es wichtig, weiter an meinem Wurf zu arbeiten. Das öffnet sehr viel in meinem Spiel, um dann aus dem Dribbling meinen Verteidiger zu schlagen und die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn ich in der Zone bin. Da habe ich das meiste Potenzial", sagte er.

Mit Orlando steht Wagner aktuell bei zehn Siegen und sieben Niederlagen, das Ziel sind die Play-offs. Dort war das Team aus Florida in der vergangenen Saison in der ersten Runde gegen die Cleveland Cavaliers ausgeschieden. "Die Erwartungen an uns sind jetzt erst einmal so, dass wir so spielen wollen wie letztes Jahr - und hoffentlich sogar noch ein bisschen besser. Wir hatten alle einen super Sommer und wollen auf den Erfolg der letzten Saison aufbauen", sagte Wagner.