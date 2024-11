NBA-Star Franz Wagner kassiert mehr als 600-mal so viel: Deutsche Basketballerinnen enthüllen eigenes Gehalt live im TV

Die deutschen Basketballerinnen Nyara Sabally und Leonie Fiebich haben am Samstag im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF überraschend ihre Gehälter in der WNBA offengelegt. Der Unterschied zum Lohn bei den Männern in der NBA ist gewaltig.

Sabally verriet, dass sie im dritten Jahr ihres Rookie-Vertrags 73.000 Dollar verdient hat. Fiebich bekam in ihrer ersten Saison 67.000 Dollar.

Ein Blick auf die NBA zeigt eine gewaltige Diskrepanz. Franz Wagner unterschrieb zuletzt beispielsweise einen neuen Fünfjahresvertrag bei den Orlando Magic, der ihm insgesamt stolze 224 Millionen Dollar einbringt.