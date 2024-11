Beste Saisonstarts in der Geschichte der NBA: Cleveland erinnert an die Warriors zu ihren besten Zeiten!

© getty

Beste Saisonstarts der NBA-Geschichte: 11-0

Boston Celtics 1964/65 - Titelgewinn

62-18 in der Regular Season, ein Kader gespickt mit Hall-of-Famern wie Bill Russell (MVP), John Havlicek und Tommy Heinsohn: Diese Celtics waren eines der besten NBA-Teams der Geschichte. Gegen Philadelphia musste man sich in den Division Finals im Osten strecken (110:109 in Game 7), in den Finals waren die Lakers um Jerry West und Elgin Baylor chancenlos.

Portland Trail Blazers 1990/91 - Conference Finals

Angeführt von Clyde Drexler und einem richtig guten Roster starteten die Blazers wie die Feuerwehr in die Saison, gewannen 27 ihrer ersten 30 Spiele und schnappten sich am Ende mit Abstand den Top-Seed im Westen. In der Postseason wurden erst die SuperSonics und anschließend die Jazz bezwungen, bevor man dem letzten großen Lakers-Team der Ära Magic Johnson unterlag. Die Lakers sollten in den Finals gegen Chicago verlieren und so die Bulls-Ära von Michael Jordan einläuten.

Los Angeles Lakers 1997/98 - Conference Finals

Das zweite Jahr mit Center-Superstar Shaquille O'Neal, auch Kobe Bryant schaffte in seinem zweiten Jahr in der Liga den Sprung zum Star. Es hätten zum Start der Saison vielleicht noch mehr Siege werden können, doch dann verletzte sich Shaq an den Bauchmuskeln und verpasste 20 Spiele. In den Playoffs scheiterte man wie schon im Vorjahr an den Utah Jazz. Diesmal setzte es gegen John Stockton und Karl Malone sogar einen Sweep.

Atlanta Hawks 1997/98 - 1. Playoff-Runde

Center Dikembe Mutombo war der größte Name der Hawks, er gewann zum dritten Mal in Serie den Award für den Defensive Player of the Year. Ansonsten ist die Saison eigentlich nur noch für das Spiel gegen die Chicago Bulls im März 1998 berühmt, welches im Georgia Dome 62.046 Fans verfolgten - Rekord! Iin den Playoffs verlor man als 5-Seed im Osten in der 1. Runde gegen die Charlotte Hornets (1-3).