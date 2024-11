NBA News und Gerüchte: Turnier statt Spiel - Revolution beim All-Star Game?

© getty

NBA Gerücht: Liga denkt über All-Star Game mit vier Teams nach

Das NBA All-Star Game ist Fans und Verantwortlichen schon länger ein Dorn im Auge: Die Stars geben sich keine Mühe, das Spiel verkam so in den letzten Jahren zur spannungslosen Dreier- und Dunk-Show. Mehrere Maßnahmen, um das Spiel wieder aufzupeppen, fruchteten nicht. In dieser Saison könnte es einen neuen Anlauf geben - mit gleich vier Teams.

Das berichtet ESPN. Demnach diskutiere die Liga um Commissioner Adam Silver aktuell, ein "Mini-Turnier" statt einem einzelnen Spiel auszutragen: Die 24 Spieler sollen dabei auf drei Teams zu je acht Akteuren aufgeteilt werden, als viertes Team kämen die Sieger des Rising Stars Games (Rookies, Spieler im zweiten Jahr in der Liga sowie G-League-Spieler) dazu. So könnte man ein Halbfinale und ein Finale spielen.

Das All-Star-Wochenende findet vom 14. bis 16. Februar im Chase Center statt, der Arena der Golden State Warriors. Im vergangenen Jahr hatte der Osten den Westen mit 211:186 besiegt, so viele Punkte hatte es zuvor in einem All-Star-Game noch nie gegeben.

"Wir schauen uns andere Formate an", hatte Silver schon im Oktober bestätigt. "Wir wollen mehr Wettbewerb und bessere Unterhaltung für unsere Fans." Auch die Spieler sollen in die Überlegungen miteinbezogen worden sein, darunter Stephen Curry. Ein Turnier mit vier Teams soll in den Gesprächen mit Coaches, Spielern und Verantwortlichen den größten Rückhalt gefunden haben.

Erneut stattfinden könnte am All-Star-Wochenende derweil der Dreierwettbewerb zwischen Curry und WNBA-Star Sabrina Ionescu. Das Duo hatte sich in diesem Februar in Indianapolis ein Privatduell geliefert. Man denke darüber nach, für 2025 auch WNBA-Superstar Caitlin Clark und Warriors-Legende Klay Thompson in den Wettbewerb aufzunehmen.