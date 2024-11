NBA News und Gerüchte: Jersey von Michael Jordan bringt unglaubliche Summe ein - Sorgen um AD und Gregg Popovich

© getty

NBA News: "Ich fühle mich gut" - Curry gibt starkes Comeback

"Er war großartig", zeigte sich sein Warriors-Coach Steve Kerr beeindruckt von der Leistung seines Superstars. Nachdem sich Stephen Curry am 27. Oktober im Duell mit den Los Angeles Clippers am Knöchel verletzt hatte, feierte der Point Guard in der vergangenen Nacht beim 125:112-Sieg gegen die Washington Wizards sein Comeback. Curry legte starke 24 Zähler auf - in gerade einmal 24 Minuten. Zwar stand der Chefkoch in der Starting Five, doch nach der Pause saß er zunächst auf der Bank, da seine Einsatzzeit vorerst begrenzt wurde. "Die Hauptsache war, dass er sich gut bewegen konnte, stark aussah und und ein großartiges Spiel in seinen 24 Minuten gemacht hat", lobte sein Coach.

Am Mittwoch steht für die Warriors (6-1) das Finals-Rematch von 2022 in Boston gegen die Celtics (7-1) an. Curry zeigte sich optimistisch, dass er gegen den amtierenden Meister mehr Minuten abreißen kann: "Wir haben schwierige Gegner vor uns, doch wir wollen unser Momentum behalten. Ich bin mir sicher, dass ich mehr spielen werde und fühle mich dafür gut genug."