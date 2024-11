NBA News und Gerüchte: "Wie kleine Kinder!": Anthony Edwards kritisiert eigenes Team - Dirk Nowitzki überflügelt

© getty

NBA News: "Wir sind verdammt soft" - Edwards schimpft über Wolves

Anthony Edwards, Superstar der Minnesota Timberwolves, war noch nie um klare Worte verlegen. Nach der vierten Niederlage in Folge gegen die Sacramento Kings platzte dem "Ant Man" der Kragen und er nahm sich sein Team zur Brust: "Wir sind verdammt soft! Nicht dem anderen Team gegenüber, sondern untereinander", kritisierte er sich und seine Mitspieler. Und weiter: "Wir spielen wie kleine Kinder. Alle, das ganze Team." Zudem bezeichnete er seine Mannschaft als "Front-Runner", die zwar bei eigener Führung brillieren, doch bei Rückstand zusammenbrechen und sich ihrem Schicksal ergeben.

Nach dem späten Kollaps in der Schlussphase gegen die Kings nahm Edwards auch die eigenen Fans in die Pflicht: "Sie haben uns verdammt nochmal ausgebuht. Das ist verrückt und wahnsinnig respektlos." Am Freitag empfangen die Wolves (8-10) die Los Angeles Clippers (12-8) in der heimischen Arena.